Партизани - колаборантам: Хлопці з Півдня готуються до 11 вересня. Ми знаємо всіх зрадників, на них чекає безліч "подарунків"
Українські партизани на тимчасово зайнятих ворогом територіях ефективно знищують окупантів та їхніх посібників, а всім колаборантам обіцяють неминучу відплату.
Багато посібників ворога вже отримують свої "подарунки" від сил опору, а інші живуть у постійному страху. Усунення зрадників Сальдо, Гури та інших колаборантів - результат роботи українських партизанів та розвідників, які підтримують та координують сили опору у тилу ворога. Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на nashemisto.dp.ua.
Журналісти зазначають: партизани сміливо та майстерно знаходять та переслідують тих, хто співпрацює з окупантами. Зокрема, зараз акції українських партизанів на тимчасово окупованих територіях спрямовані проти посібників, які беруть участь у підготовці фейкових "референдумів". Як відомо, за допомогою незаконних плебісцитів окупанти хочуть спробувати легалізувати тимчасове захоплення Херсонської та частини Запорізької областей.
"Ми знаємо всіх зрадників. Ми знаємо всіх, хто допомагає росіянам, - розповів журналістам видання The Times "Бунтар", у минулому - офіцер військової розвідки України, який навчає та очолює партизанські загони по всій країні. - …На них чекає великий сюрприз і безліч "подарунків".
Втім, зрадникам "прилітає" не лише через "референдум". Кожного, хто активно допомагає ворогу, чекає відплата, наголошують бійці сил опору.
Партизани вже провели низку сміливих акцій проти колаборантів. Так, Володимир Сальдо, колишній нардеп від партії експрезидента-втікача Януковича, після початку війни зрадив Україну і був призначений Кремлем "керівником Херсонської області". Втім нещодавно став метою влучного замаху. "Гауляйтера" було отруєно, зараз Сальдо перебуває в лікарні. Згідно до інформації, яка заслуговує на довіру, усунення Сальдо - успішна акція українських партизанів та патріотів на тимчасово окупованій Херсонщині.
Ще один зрадник - Віталій Гура, чиновник окупаційної "адміністрації" у Новій Каховці, був застрелений біля своєї квартири. Проти інших колаборантів також проводяться партизанські акції. Приміром, їх авто мінують чи закидають гранатами. Вже після виходу публікації The Times стало відомо про замах на гауляйтера тимчасово окупованого Маріуполя Іващенка, якого підірвали просто серед білого дня на вході до зоопарку: колаборант поки що не постраждав, але чіткий і зрозумілий "привіт" отримав.
Зухвалі акції українських партизанів, яких спрямовує та підтримує Головне управління розвідки Міноборони, чітко показують окупантам: їм не буде спокою на українській землі, жодних перспектив у окупації немає. А на всіх ворогів та їх посібників в Україні не чекає нічого доброго, наводить Times висловлювання одного з керівників партизанських загонів: "Наша мета - дати зрозуміти росіянам та їхнім друзям: ким би ви не були, куди б ви не пішли, доки ви перебуваєте на території України - ми вас знайдемо. І вб’ємо".
"Хлопці з Півдня готуються до 11 вересня...Ми знаємо всіх зрадників. Ми знаємо всіх, хто допомагає росіянам. До цієї дати на них чекає великий сюрприз та безліч подарунків", цитує видання "Бунтаря".
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А что до защиты от кацапов, то вы могли наглядно увидеть, что когда кацапы бегут, то они всех вас, предателей, до единого бросят. Притом сделают это не из соображений экономии средств, а именно идеологически презирая предателей-перебежчиков. В 1941-ом был секретный приказ при оставлении мест заключения расстрелять одну категорию лиц. Не воров и явных преступников, а именно актив, сотрудничающий с администрацией. И их расстреляли, тех, кто с радостью доносил на своих. Из соображений, что эти люди тут же предадут второй раз и перейдут на сторону гитлеровцев. Так и вас бросят свои же, скорее всего и пристрелят, чтобы не могли рассказать всякого. Тем более, что Путин уже готов сдать Херсон, Запорожье и Изюм в обмен на всю территорию донецкой и луганской области и признание Крыма. Нам это категорически не подходит, но вы должны понимать, что вас уже готовы сдать.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884549.html Кремлядские пропагандоны уже ходят с охраной. Обоссались, гандоны? То ли ещё будет...
После того, как была взорвана фашистка Дугина, пропагандонша Симонян устроила истерику, требуя разбомбить Киев.
Сначала она требовала, чтобы Кремль ударил по украинским "центрам принятия решения", а потом призналась, что уже ходит с охраной.
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html Про це в ефірі телеканала "FreeДом" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html За його словами, під 11 вересня влада РФ хоче швиденько "підводити" фіктивне "приєднання" окупованих українських територій до Росії. Автор цієї ідеї - заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html "Він один з авторів анексії - саме Кірієнко запропонував Путіну анексію територій та підвести це під 11 вересня. Приєднати території - це особисте бажання Путіна. Він для цього живе на Землі. Головний пафос всіх цих псевдореферендумів - "відновлення великої країни", - наголосив Вадим Денисенко.