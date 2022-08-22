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Новини Війна
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Партизани - колаборантам: Хлопці з Півдня готуються до 11 вересня. Ми знаємо всіх зрадників, на них чекає безліч "подарунків"

партизани

Українські партизани на тимчасово зайнятих ворогом територіях ефективно знищують окупантів та їхніх посібників, а всім колаборантам обіцяють неминучу відплату.

Багато посібників ворога вже отримують свої "подарунки" від сил опору, а інші живуть у постійному страху. Усунення зрадників Сальдо, Гури та інших колаборантів - результат роботи українських партизанів та розвідників, які підтримують та координують сили опору у тилу ворога. Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на nashemisto.dp.ua.

Журналісти зазначають: партизани сміливо та майстерно знаходять та переслідують тих, хто співпрацює з окупантами. Зокрема, зараз акції українських партизанів на тимчасово окупованих територіях спрямовані проти посібників, які беруть участь у підготовці фейкових "референдумів". Як відомо, за допомогою незаконних плебісцитів окупанти хочуть спробувати легалізувати тимчасове захоплення Херсонської та частини Запорізької областей.

"Ми знаємо всіх зрадників. Ми знаємо всіх, хто допомагає росіянам, - розповів журналістам видання The Times "Бунтар", у минулому - офіцер військової розвідки України, який навчає та очолює партизанські загони по всій країні. - …На них чекає великий сюрприз і безліч "подарунків".

Втім, зрадникам "прилітає" не лише через "референдум". Кожного, хто активно допомагає ворогу, чекає відплата, наголошують бійці сил опору.

Читайте також: Колаборант Сальдо перебуває у токсикологічній реанімації у Москві у важкому стані, - ЗМІ

Партизани вже провели низку сміливих акцій проти колаборантів. Так, Володимир Сальдо, колишній нардеп від партії експрезидента-втікача Януковича, після початку війни зрадив Україну і був призначений Кремлем "керівником Херсонської області". Втім нещодавно став метою влучного замаху. "Гауляйтера" було отруєно, зараз Сальдо перебуває в лікарні. Згідно до інформації, яка заслуговує на довіру, усунення Сальдо - успішна акція українських партизанів та патріотів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Ще один зрадник - Віталій Гура, чиновник окупаційної "адміністрації" у Новій Каховці, був застрелений біля своєї квартири. Проти інших колаборантів також проводяться партизанські акції. Приміром, їх авто мінують чи закидають гранатами. Вже після виходу публікації The Times стало відомо про замах на гауляйтера тимчасово окупованого Маріуполя Іващенка, якого підірвали просто серед білого дня на вході до зоопарку: колаборант поки що не постраждав, але чіткий і зрозумілий "привіт" отримав.

Зухвалі акції українських партизанів, яких спрямовує та підтримує Головне управління розвідки Міноборони, чітко показують окупантам: їм не буде спокою на українській землі, жодних перспектив у окупації немає. А на всіх ворогів та їх посібників в Україні не чекає нічого доброго, наводить Times висловлювання одного з керівників партизанських загонів: "Наша мета - дати зрозуміти росіянам та їхнім друзям: ким би ви не були, куди б ви не пішли, доки ви перебуваєте на території України - ми вас знайдемо. І вб’ємо".

Також читайте: Херсонський колаборант Сальдо в лікарні, у нього рак, - Хлань

"Хлопці з Півдня готуються до 11 вересня...Ми знаємо всіх зрадників. Ми знаємо всіх, хто допомагає росіянам. До цієї дати на них чекає великий сюрприз та безліч подарунків", цитує видання "Бунтаря".

Автор: 

Сальдо Володимир (81) Запорізька область (3780) партизани (194) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+21
Когось підірвуть, когось застрелять, когось почикають ножичком, а хтось зависне на гілляці.
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22.08.2022 12:06 Відповісти
+15
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22.08.2022 12:22 Відповісти
+12
Дуже влучно:

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22.08.2022 12:27 Відповісти
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Когось підірвуть, когось застрелять, когось почикають ножичком, а хтось зависне на гілляці.
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22.08.2022 12:06 Відповісти
Когось утоплять )
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22.08.2022 12:13 Відповісти
Гілляка - це було б гарно! Хай знимають, паскуди.
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22.08.2022 13:32 Відповісти
За сотрудничество с кацапами каждому будет от 20 лет тюрьмы только за сам факт сотрудничества. Без срока давности. В любое время найдем и отправим в тюрьму. При угрозе жизни конечно нужно выполнить, что от вас требуется, жизнь ваша важнее, сохраняйте ее любой ценой, говорите и делайте все что нужно. Но только однократно и затем принимать меры по диверсионной борьбе или эвакуации. Это хорошо различимо, когда предатель перешел на службу или когда заставили кого-то на камеру оговорить кого-то. Первый предатель, второй нет.

А что до защиты от кацапов, то вы могли наглядно увидеть, что когда кацапы бегут, то они всех вас, предателей, до единого бросят. Притом сделают это не из соображений экономии средств, а именно идеологически презирая предателей-перебежчиков. В 1941-ом был секретный приказ при оставлении мест заключения расстрелять одну категорию лиц. Не воров и явных преступников, а именно актив, сотрудничающий с администрацией. И их расстреляли, тех, кто с радостью доносил на своих. Из соображений, что эти люди тут же предадут второй раз и перейдут на сторону гитлеровцев. Так и вас бросят свои же, скорее всего и пристрелят, чтобы не могли рассказать всякого. Тем более, что Путин уже готов сдать Херсон, Запорожье и Изюм в обмен на всю территорию донецкой и луганской области и признание Крыма. Нам это категорически не подходит, но вы должны понимать, что вас уже готовы сдать.
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22.08.2022 12:12 Відповісти
Нехай бояться! Як їхні "колеги" на московії:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884549.html Кремлядские пропагандоны уже ходят с охраной. Обоссались, гандоны? То ли ещё будет...
После того, как была взорвана фашистка Дугина, пропагандонша Симонян устроила истерику, требуя разбомбить Киев.
Сначала она требовала, чтобы Кремль ударил по украинским "центрам принятия решения", а потом призналась, что уже ходит с охраной.


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22.08.2022 12:17 Відповісти
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22.08.2022 12:22 Відповісти
Парень два часа бежал к мячику.....
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22.08.2022 12:34 Відповісти
Да, кстати, мячик из списка вычеркиваем......
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22.08.2022 12:37 Відповісти
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22.08.2022 13:33 Відповісти
Дуже влучно:

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22.08.2022 12:27 Відповісти
Браво! Суд Лінча самий справедливий суд у Світі. Вішати треба сволоту!
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22.08.2022 12:43 Відповісти
а причому тут 11 вересня ?
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22.08.2022 12:50 Відповісти
https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html В Росії 11 вересня відбудуться регіональні вибори, які покажуть, чи згодне російське суспільство з діями очільника Кремля.

https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html Про це в ефірі телеканала "FreeДом" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html За його словами, під 11 вересня влада РФ хоче швиденько "підводити" фіктивне "приєднання" окупованих українських територій до Росії. Автор цієї ідеї - заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

https://tsn.ua/ato/v-rosiyi-11-veresnya-proydut-regionalni-vibori-scho-voni-znachat-dlya-********-ta-putina-2113417.html "Він один з авторів анексії - саме Кірієнко запропонував Путіну анексію територій та підвести це під 11 вересня. Приєднати території - це особисте бажання Путіна. Він для цього живе на Землі. Головний пафос всіх цих псевдореферендумів - "відновлення великої країни", - наголосив Вадим Денисенко.
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22.08.2022 12:59 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.08.2022 12:55 Відповісти
Маскаляку на гілляку!
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22.08.2022 13:01 Відповісти
тобто я так розумію що де-окупації найближчим часом не планується. ну доволі очікувано, нажаль
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22.08.2022 13:05 Відповісти
Мешканці Мелітополя "святкують" день прапора расєї.
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22.08.2022 13:16 Відповісти
всех сепаров и коллаборантов давно нужно было начать уничтожать
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22.08.2022 14:01 Відповісти
Українським Партизанам \ розвідникам \ спецпризначенцям - РЕСПЕКТ !!!
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22.08.2022 14:57 Відповісти
 
 