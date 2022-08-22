Загроза з напрямку Білорусі тільки посилюється, РФ хоче використати армію РБ як "гарматне м’ясо", - Бутусов

Росія намагається втягнути білоруську армію у війну проти України. Це дозволить РФ збільшити фронт бойових дій, однак не змінить баланс сил на користь Росії.

Про це під час прямого ефіру заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Не думаю, що Україна зараз зацікавлена в тому, щоб завдавати ударів по території Білорусі. Гадаю, що ми всі зусилля маємо зосередити на тому, щоб розгромити російські тили на окупованих територіях, в Криму, на Донбасі. Тому керівництво України не буде до останнього робити якісь дії для ударів по білоруській землі. Але Білорусь є союзником Росії, Білорусь допомагає Росії у цій війні, дозволяє бити зі своєї території. Загроза наступу білоруської армії, якою б слабкою вона не виглядала, реальна. Білорусь може бути таким джерелом поповненння російської армії", - зазначив він.

За словами Бутусова, втручання білоруської армії не змінить баланс сил на користь Росії.

"Гадаю, що все закінчиться дуже великими втратами для Білорусі. Сам Лукашенко це теж розуміє. Зараз нічого не буде по Білорусі. ... Всіма силами Росія намагається втягнути білоруську армію у війну для того, щоб збільшити фронт бойових дій та для того, щоб кинути додаткові наземні сили, оскільки піхоти в РФ не вистачає. Їм потрібне свіже гарматне м'ясо. І вони хочуть, щоб це було білоруське гарматне м'ясо, тому загроза з напрямку Білорусі, на жаль, тільки посилюється", - підсумував журналіст.