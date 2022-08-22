Загроза з напрямку Білорусі тільки посилюється, РФ хоче використати армію РБ як "гарматне м’ясо", - Бутусов
Росія намагається втягнути білоруську армію у війну проти України. Це дозволить РФ збільшити фронт бойових дій, однак не змінить баланс сил на користь Росії.
Про це під час прямого ефіру заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Не думаю, що Україна зараз зацікавлена в тому, щоб завдавати ударів по території Білорусі. Гадаю, що ми всі зусилля маємо зосередити на тому, щоб розгромити російські тили на окупованих територіях, в Криму, на Донбасі. Тому керівництво України не буде до останнього робити якісь дії для ударів по білоруській землі. Але Білорусь є союзником Росії, Білорусь допомагає Росії у цій війні, дозволяє бити зі своєї території. Загроза наступу білоруської армії, якою б слабкою вона не виглядала, реальна. Білорусь може бути таким джерелом поповненння російської армії", - зазначив він.
За словами Бутусова, втручання білоруської армії не змінить баланс сил на користь Росії.
"Гадаю, що все закінчиться дуже великими втратами для Білорусі. Сам Лукашенко це теж розуміє. Зараз нічого не буде по Білорусі. ... Всіма силами Росія намагається втягнути білоруську армію у війну для того, щоб збільшити фронт бойових дій та для того, щоб кинути додаткові наземні сили, оскільки піхоти в РФ не вистачає. Їм потрібне свіже гарматне м'ясо. І вони хочуть, щоб це було білоруське гарматне м'ясо, тому загроза з напрямку Білорусі, на жаль, тільки посилюється", - підсумував журналіст.
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Просто так зручніше,це не ми винні,це лука з путлєром.
Надеюсь, что Польша включила свои дальние РЛС (которые никто бомбить не будет) и хорошо контролирует этот авианалет. Если увидим 50 ракет и 50 самолетов, то не надо пытаться сбивать ракеты, которые сбить сложно, надо сохранить ПВО на самолеты. По-крайней мере не ставить цель любой ценой отразить будущий ракетный удар, только при наличии хорошей разведки, что авианалета не будет, постараться сбить ракеты и тут же сменить позиции ПВО и радары тоже свернуть и перенести.
А наземный прорыв просто смешно. Сколько у них танков, 100 штук? Им на 50км за каждым деревом по ПТУРу будет, тем более скоро приедут джипы со стугной на крыше, мобильные очень. Очень удобно для защиты всей границы.
Вообще надо попросить НАТО поднять АВАКС в Польше. Пускай полетает двое суток с дозаправкой в воздухе и даёт разведку или может быть даже наводку.
АВАКС або РЛС і аерокосмічна розвідка НАТО/США працює для ЗСУ
https://www.unian.ua/war/viyskoviy-ekspert-mikola-sungurovskiy-potuzhniy-raketniy-udar-na-den-nezalezhnosti-mozhe-stati-chastinoyu-velikoji-nastupalnoji-kampaniji-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11949696.html А те, що відбувається стягування ракетних сил... Тут можна припустити кілька варіантів. При цьому, варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний. Він може стати частиною великої наступальної кампанії. Не можна забувати, що в резерві у РФ знаходиться ще третій армійський корпус, який формується в Муліно. Ще є 40 добровольчих батальйонів, які формуються по всій Росії (вони, в основному, йдуть на схід, щоб хоч якось скувати наші сили). Але не думаю, що вони будуть ударним кулаком. А ось те угруповання, яке збирається в Білорусі, - воно може. Власне, те, що в Білорусь стягуються і ракети С-300 - це, думаю, прикриття. Це спроба показати, що готуються обстріли наземних цілей. Насправді ж готується велика наступальна операція, для якої необхідна посилена протиповітряна оборона. Тим більше, на тлі тієї інформації, що Україні передаються авіаційні засоби. Посилення угруповання в Білорусі є однією з ознак підготовлюваної наступальної операції.
Але це не обов'язково станеться.
Буквально днями Лукашенко сказав, що білоруси ні за що не братимуть участі в бойових діях проти України... але прозвучало це як "дзвіночок", що все-таки будуть.(с)
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Звісно ж , нашому генштабу роботи додасться , але на півночі і заході , білорусів є кому зустріти вже зараз , і без допомоги наших військ , задіяних на півдні і сході .
**** це ж треба, вїбати наступ з півночі бо ******** якийсь дав слово охвіцера, за це Данілова і хто там щє повірив тре вїбати
тому й звучать не дуже впевнені запевнення "ми не збираємося нападать" бо рильце в аквафрешу...
Либо они перейдут на нашу сторону, что более вероятно, если мы их встретим жестко.
Либо начнут наглеть, если встретим мягко, сняв обувь, как они привыкли.
В любом случае, Киев сможет дать хороших 314здюлей шо беларусам, шо мокшанам, примазавшихся к славянам. На этот фронт силы лучше не разбазаривать, а отправить на Херсон.
Слава ЗСУ !!!