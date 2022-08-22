Естонія пропонуватиме включити до восьмого пакета санкцій проти РФ повне енергетичне ембарго та остаточне відключення російських банків від SWIFT
Естонія просуватиме ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля.
Як повідомляє ERR, про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Естонія пропонуватиме включити до пакета повне енергетичне ембарго, нові групи товарів та остаточне відключення російських банків від SWIFT.
"Ми маємо серйозно підняти ціну агресії для агресора перед наближенням зими. Сім попередніх пакетів виявилися недостатніми, щоб підштовхнути Путіна припинити війну", - зазначив Рейнсалу.
Також Естонія запропонує заборонити росіянам в’їзд до ЄС.
"Понад 10 млн громадян РФ зараз мають право в’їздити до Європейського Союзу… Хтось має зробити перший крок. Сподіваюся, ми зможемо досягти загальноєвропейської згоди для якогось формулювання", - зазначив глава МЗС Естонії.
Він наголосив, що у Кремлі зараз намагаються зіграти на втомі Європи від війни. "Ми маємо сказати, що це даремна надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію, стільки треба, щоб вона змушена була відступитися. Дуже важливо проявити рішучість", - наголосив Рейнсалу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1 забрати майно у рос олігархів.
2 забрати майно держави рф по всьому світу.
3 заборонити рос чиновникам виїзджати на захід.
4 вигнати дітей рос чиновників з заходу з конфіскацією майна
5 заборонити росіянам в'їзджати в країни заходу
6 перестати купувати у росії нафту
7 перестати купувати у росії газ
8 перестати купувати в росії метал, міндобрива, хімречовини.
Структура рос експорту:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімпромисловості (міндобриво та хімречовини: етилен, ацетон, фенол...) 8%
продовольство (пшениця та ін.) 7%
9 забронити росії ввозити свої товари в європу повітряним транспортом, не пускати рос фури в Європу, не дозволяти рос кораблям причалювати в портах Європи. Митниця ЄС не має пропускати російські товари.
10 не постачати в росію товари високих технологій.
чтобы там обсуждение шло российских событий, разбор российских пропагандистских передач, интервью с российскими оппозиционерами.
нужно чтобы эти телканалы вещали на территорию россии всемы возможными способами: через спутники, через ютуб, через телеграм, через интернет-сайты.
позиционировать эти каналы, как каналы для думающих россиян, путинские каналы называть "каналами для дураков".
вкладывать в эти телеканалы миллиарды! путин на федеральные каналы тратит 2 млрд долларов ежегодно. столько же тратить на опозиционные! думаю это не такие уж и большие деньги, если сравнивать с теми расходами, которые сейчас на войну приходится тратить.
также ютуб-блогеров поддерживать российских оппозиционных.
смерть кощея в игле! смерть путина в останкинской телевышке!
И, кстати, Зеленскому неплохо бы предложить Эстонии и Латвии, у кого опасное географическое положение, в одностороннем порядке следующий договор: "Если Украина пример мир от России и ее уход из Крыма и ОРДЛО, то в любой момент в случае нападения России на Эстонию или на Латвию, мы обязуемся объявить войну против России, не ожидая там так называемой пятой статьи, где такие же никчемные обязательства в виде 50000 касок и озабоченность, что и везде". Это позволит этим странам увереннее поставлять нам вооружения, которого они итак поставили в десятки процентов от всего что у них есть, ведь есть реальная угроза, что Чмоня сольется из Украины и тут же начнет угрожать им. И мы дадим понять, что тут же нападем на Белгород и Ростов, едва он подойдет к Эстонии. Также можно тоже самое предложить Казахстану. В обмен на уран и плутоний, разумеется. Снова сделаем ядерное оружие и ракеты поделимся с ними в том числе.