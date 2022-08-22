Естонія пропонуватиме включити до восьмого пакета санкцій проти РФ повне енергетичне ембарго та остаточне відключення російських банків від SWIFT

Естонія просуватиме ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля.

Як повідомляє ERR, про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Естонія пропонуватиме включити до пакета повне енергетичне ембарго, нові групи товарів та остаточне відключення російських банків від SWIFT.

"Ми маємо серйозно підняти ціну агресії для агресора перед наближенням зими. Сім попередніх пакетів виявилися недостатніми, щоб підштовхнути Путіна припинити війну", - зазначив Рейнсалу.

Також Естонія запропонує заборонити росіянам в’їзд до ЄС.

"Понад 10 млн громадян РФ зараз мають право в’їздити до Європейського Союзу… Хтось має зробити перший крок. Сподіваюся, ми зможемо досягти загальноєвропейської згоди для якогось формулювання", - зазначив глава МЗС Естонії.

Він наголосив, що у Кремлі зараз намагаються зіграти на втомі Європи від війни. "Ми маємо сказати, що це даремна надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію, стільки треба, щоб вона змушена була відступитися. Дуже важливо проявити рішучість", - наголосив Рейнсалу.

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