УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8454 відвідувача онлайн
Новини
818 12

Україна має домагатися розблокування портів для експорту металопродукції, - економіст

метал,маріуполь

Україна має домагатися того, щоб "зерновий коридор" був розширений на експорт української металопродукції.

Про це заявив економіст Андрій Новак, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у нас значно порушена логістика, і в таких умовах підвищувати податки – дуже погана ідея, адже це викличе ланцюгову реакцію підвищення цін на всі без винятку товари і послуги. Натомість Україна повинна домагатися розблокування експорту не тільки зерна, але й металу, і інших товарів", - впевнений він.

Водночас Новак зауважив, що, попри важливість експорту металу для України, для світу ця тема не є надто цікавою. Тож саме українська влада має активно працювати у цьому напрямі.

"Аграрку розблокували, тому що за експорт зерна піднявся увесь світ, і Росія, в обмін на якісь поступки, пристала на угоду. Що ж стосується металу, то це не є гучна політична тема, а розблокування експорту нецікаве нікому, крім України. Але наша країна має працювати у цьому напрямі, і домагатися розблокування портів", - підкреслив Новак.

Раніше головний аналітик ГМК Центру Андрій Тарасенко заявив, що Україна потерпає від дефіциту валюти, через що курс долара постійно підвищується. Щоб змінити ситуацію та збалансувати бюджет, необхідно стимулювати експорт, і насамперед – розблокувати морські порти для експорту металу і руди, які до війни давали багато валютної виручки.

Водночас голова Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак зауважив: розблокування портів для українського експорту дасть Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця. Це дозволить знизити курс долара на 3-5 гривень, і утримувати його надалі у контрольованому коридорі.

Також читайте: Розблокування портів для експорту металу та руди - гарний спосіб покращити валютний баланс, - експерт

Автор: 

металургія (1242) Україна (5988) експорт (4547) метал (580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
За такое предложение нужно Новака ставить к стенке и расстрелять. Он в первую очередь не о Украине заботится а завуалированно вносит предложение снять очередные санкции с рашистов.
показати весь коментар
22.08.2022 12:56 Відповісти
+9
Прийшов час наступні ряд санкцій з Кацапстану зняти.
показати весь коментар
22.08.2022 12:51 Відповісти
+7
в обмін на зерновий коридор зелені віддали Південь (виконуючи обіцянку не проводити активних бойових дій там) що пропонуєте віддати за металевий коридор??
показати весь коментар
22.08.2022 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це можна зробити лише знищивши російські кораблі.
показати весь коментар
22.08.2022 12:47 Відповісти
в обмін на зерновий коридор зелені віддали Південь (виконуючи обіцянку не проводити активних бойових дій там) що пропонуєте віддати за металевий коридор??
показати весь коментар
22.08.2022 12:48 Відповісти
Коля,окрім вас ніхто нікому Південь не віддав. Прокиньтеся уже
показати весь коментар
22.08.2022 12:52 Відповісти
Прийшов час наступні ряд санкцій з Кацапстану зняти.
показати весь коментар
22.08.2022 12:51 Відповісти
ОТ ХТО НАЗВЕ Зе І Зе ВЛАДУ ЗДОРОВИМИ ЛЮДЬМИ - ПІДВИЩУВАТИ ПОДАТКИ У ВІЙНУ.
показати весь коментар
22.08.2022 12:53 Відповісти
Холопи нехай гинуть і тримають фронт тілами, а барини будуть робити бабло.
показати весь коментар
22.08.2022 12:54 Відповісти
За такое предложение нужно Новака ставить к стенке и расстрелять. Он в первую очередь не о Украине заботится а завуалированно вносит предложение снять очередные санкции с рашистов.
показати весь коментар
22.08.2022 12:56 Відповісти
Новак не розуміє що він каже. Він думає можна розблокувати порти без поступок Московії.
показати весь коментар
22.08.2022 13:59 Відповісти
Ну вот и обясните потом почему немцы или турки должны себе в убыток вводить санкции против РФ, а Украина которая является жертвой требует их снять и начать торговать
показати весь коментар
22.08.2022 13:00 Відповісти
Я об этом тоже думал. Вот такой вопрос. Украина призывает компании уходить с русни , а тех кто не ушел - бойкотировать. Вроде бы правильно , но сама Украина торгует продукцией этих фирм Данон - Простоквашино, Нестле - Свиточ. Очень хитрожопая позиция .
показати весь коментар
22.08.2022 13:14 Відповісти
Цього робити не треба. Ми втратимо всі порти Чорного моря !
показати весь коментар
22.08.2022 13:54 Відповісти
Рашка погодиться на умовах зняття обмежень з власного експорту металопродукції, а такий шлях розблокує весь важливий санкційний експорт їм і збільшить фінансування війни проти нас.
показати весь коментар
22.08.2022 22:17 Відповісти
 
 