По Антонівському мосту знову завдано ударів, місцеві повідомляють про 8-10 "прильотів". ВIДЕО
В районі Антонівського мосту повідомляють про вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Мешканці міста повідомляють про 8-10 "прильотів" по переправі через Дніпро.
Топ коментарі
+25 Анатолий Та Ольга Панасюк
показати весь коментар22.08.2022 13:32 Відповісти Посилання
+23 ladyar
показати весь коментар22.08.2022 14:20 Відповісти Посилання
+22 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар22.08.2022 13:35 Відповісти Посилання
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Детали: по информации очевидцев, перед взрывом через мост ехало около 9 КАМАЗов с боекомплектом.
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