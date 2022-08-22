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Новини Війна
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Насильницька паспортизація на окупованих територіях - незаконна та не визнається в Україні, - Нацполіція

паспорт,рф

Насильницька паспортизація на тимчасово окупованих територіях є незаконною та не визнається в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, дії окупанта суперечать принципам і нормам міжнародного права та є безпосереднім порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Водночас примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

"Здійснення видачі "паспортів" мешканцям тимчасово окупованих територій Російською Федерацією є грубим порушенням Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до IV Гаазької конвенції 1907 року. Відповідно до нього забороняється примушувати мешканців окупованої території присягати на вірність державі-супротивнику", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" установлює, що будь-який акт (рішення, документ), виданий на тимчасово окупованій території незаконними органами, є недійсним і не створює правових наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський паспорт погодилися отримати менше 1% населення окупованих Херсонської та Запорізької областей, - Мінреінтеграції

Водночас примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

"Відповідно до частини першої статті 25 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство", - нагадують у Нацполіції.

Автор: 

громадянство (1082) окупація (6762) паспорт (1162) Нацполіція (15320)


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Топ коментарі
+1
В Криму і на Донбасі понавидавали за 8 років і всім пофіг. Так і тут буде
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22.08.2022 13:41 Відповісти
+1
Але там є багато бажаючих отримати. Їх треба викривати та карати.
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22.08.2022 14:05 Відповісти
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І шо?
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22.08.2022 13:36 Відповісти
Блін, тільки хотів те саме написати, і тут ваш коментар)
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22.08.2022 13:40 Відповісти
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22.08.2022 13:40 Відповісти
В Криму і на Донбасі понавидавали за 8 років і всім пофіг. Так і тут буде
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22.08.2022 13:41 Відповісти
так зневажливо, як зараз, світ ніколи не ставився до руснявьіх. Так, ху@ло?
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22.08.2022 13:41 Відповісти
уже девятый год как признается в Украине. Граждане Украины с гражданством рефии пользуются как хотят.
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22.08.2022 13:44 Відповісти
битимуть по фізіономіях, а не по паспорту
для кцпів їх паспорт - що фільчина грамота
їм не звикати до "тасування" мас, а приводом може стати навіть помилка гебешної друкарки...

"В 1944 были депортированы еще более десятка малочисленных народов Северного Кавказа и Крыма, в том числе - чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки и др. Причем, по свидетельству известного чеченского писателя, в прошлом партийного работника А.Авторханова, калмыков выселили чисто из-за бюрократической опечатки.

В перечне подлежащих депортации из Северного Кавказа народов должны были быть кумыки - один из тюркских мусульманских народов Кавказа, но ошибочно напечатали «калмыки». А ужу после их депортации начали придумывать доводы и аргументы для оправдания этого преступления". https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/22/512322/
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22.08.2022 13:45 Відповісти
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22.08.2022 13:53 Відповісти
Відповідно до частини першої статті 25 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство", - нагадують у Нацполіції. Джерело:
А як щодо Корбана? А боневтік про це знає?
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22.08.2022 13:58 Відповісти
Але там є багато бажаючих отримати. Їх треба викривати та карати.
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22.08.2022 14:05 Відповісти
Джерела міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/spysky-pedahohiv-rf/ InformNapalm з окупованої Луганщини передали нові списки 173 осіб, які мають прибути до 1 вересня у відрядження з РФ "на тривалий час", щоб проводити навчання українських дітей в дусі рашизму.
Враховуючи, що вони планують відрядження "на довгий термін", то, ймовірно, їм видаватимуть для проживання квартири українців, які були змушені лишати свої домівки через російську агресію, зазначили в InformNapalm.
"Публікуємо відкрито цю інформацію, щоб рашистські педагоги усвідомлювали відповідальність за сприяння в окупації української території та промивку мізків українських дітей.
Закликаємо цих педагогів відмовитись від виконання цієї ганебної ролі окупантів під будь-якими приводами. Незаконний перетин кордону буде мати для цих людей кримінальні наслідки після перемоги України у війні та відновленні своєї територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні розслідувальної спільноти.
Списки педагогів РФ, які прибувають насаджувати рашизм в школи окупованої Луганщини, можна подивитися за https://informnapalm.org/ua/spysky-pedahohiv-rf/ цим посиланням.
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22.08.2022 14:10 Відповісти
то таке як давати їжу крокодилу з рук,і переконувати себе шо він не відгризе пальці
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22.08.2022 14:19 Відповісти
Не має підставою для втрати громадянства України?А як ви,деб&#и,визначаєте,що воно само отримало рашистський пашпорт,ЗРАДИЛО державу, чи під примусом?Хтось,щоб не зрадити державу виїхав і сьогодні стоїть в черзі, в Василівці,на виїзд з окупаціі,а хтось отримав до українського,ще й пашпорти лугандону та рашистів і нічого?Живе в своєму будинку і рахує тих хто виїхав довбо₴&@#и.Який сигнал ви подаєте на нові окуповані територіі?Зраджуйте і все буде Ок?Ох і лошар,блін, утримуємо на свої податки.Знову це ДОВБАНУТЕ - наші люді в окупаціі.
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22.08.2022 16:32 Відповісти
 
 