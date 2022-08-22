Насильницька паспортизація на окупованих територіях - незаконна та не визнається в Україні, - Нацполіція

Насильницька паспортизація на тимчасово окупованих територіях є незаконною та не визнається в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, дії окупанта суперечать принципам і нормам міжнародного права та є безпосереднім порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Водночас примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

"Здійснення видачі "паспортів" мешканцям тимчасово окупованих територій Російською Федерацією є грубим порушенням Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до IV Гаазької конвенції 1907 року. Відповідно до нього забороняється примушувати мешканців окупованої території присягати на вірність державі-супротивнику", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" установлює, що будь-який акт (рішення, документ), виданий на тимчасово окупованій території незаконними органами, є недійсним і не створює правових наслідків.

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Водночас примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

"Відповідно до частини першої статті 25 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство", - нагадують у Нацполіції.