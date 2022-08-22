Насильницька паспортизація на окупованих територіях - незаконна та не визнається в Україні, - Нацполіція
Насильницька паспортизація на тимчасово окупованих територіях є незаконною та не визнається в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, дії окупанта суперечать принципам і нормам міжнародного права та є безпосереднім порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Водночас примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.
"Здійснення видачі "паспортів" мешканцям тимчасово окупованих територій Російською Федерацією є грубим порушенням Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до IV Гаазької конвенції 1907 року. Відповідно до нього забороняється примушувати мешканців окупованої території присягати на вірність державі-супротивнику", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" установлює, що будь-який акт (рішення, документ), виданий на тимчасово окупованій території незаконними органами, є недійсним і не створює правових наслідків.
Водночас примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.
"Відповідно до частини першої статті 25 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство", - нагадують у Нацполіції.
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для кцпів їх паспорт - що фільчина грамота
їм не звикати до "тасування" мас, а приводом може стати навіть помилка гебешної друкарки...
"В 1944 были депортированы еще более десятка малочисленных народов Северного Кавказа и Крыма, в том числе - чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки и др. Причем, по свидетельству известного чеченского писателя, в прошлом партийного работника А.Авторханова, калмыков выселили чисто из-за бюрократической опечатки.
В перечне подлежащих депортации из Северного Кавказа народов должны были быть кумыки - один из тюркских мусульманских народов Кавказа, но ошибочно напечатали «калмыки». А ужу после их депортации начали придумывать доводы и аргументы для оправдания этого преступления". https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/22/512322/
А як щодо Корбана? А боневтік про це знає?
Враховуючи, що вони планують відрядження "на довгий термін", то, ймовірно, їм видаватимуть для проживання квартири українців, які були змушені лишати свої домівки через російську агресію, зазначили в InformNapalm.
"Публікуємо відкрито цю інформацію, щоб рашистські педагоги усвідомлювали відповідальність за сприяння в окупації української території та промивку мізків українських дітей.
Закликаємо цих педагогів відмовитись від виконання цієї ганебної ролі окупантів під будь-якими приводами. Незаконний перетин кордону буде мати для цих людей кримінальні наслідки після перемоги України у війні та відновленні своєї територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні розслідувальної спільноти.
Списки педагогів РФ, які прибувають насаджувати рашизм в школи окупованої Луганщини, можна подивитися за https://informnapalm.org/ua/spysky-pedahohiv-rf/ цим посиланням.