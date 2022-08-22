На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань

На окупованій території Херсонщини прогриміли вибухи.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. З різних районів надходить інформація про вибухи. Прильоти по позиціях орків: Нова Каховка, Таврійськ, Малокаховка, Каховка і Чорнобаївка. Чекаємо офіційних підрахунків", - зазначає він.

"Схоже, що неспокійними в окупантів будуть не тільки ночі", - додає Хлань.

Як повідомлялось, сьогодні ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці, - Хлань