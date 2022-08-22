На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань
На окупованій території Херсонщини прогриміли вибухи.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. З різних районів надходить інформація про вибухи. Прильоти по позиціях орків: Нова Каховка, Таврійськ, Малокаховка, Каховка і Чорнобаївка. Чекаємо офіційних підрахунків", - зазначає він.
"Схоже, що неспокійними в окупантів будуть не тільки ночі", - додає Хлань.
Як повідомлялось, сьогодні ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту.
Топ коментарі
+16 rofs
показати весь коментар22.08.2022 13:58 Відповісти Посилання
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показати весь коментар22.08.2022 13:45 Відповісти Посилання
+7 IgorYakovlevich
показати весь коментар22.08.2022 14:03 Відповісти Посилання
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А это як кажуть в Одесі...злізай моцкальня...конечна станція ...груз "200"...