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Новини Війна
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На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань

херсонщина,херсонська

На окупованій території Херсонщини прогриміли вибухи.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. З різних районів надходить інформація про вибухи. Прильоти по позиціях орків: Нова Каховка, Таврійськ, Малокаховка, Каховка і Чорнобаївка. Чекаємо офіційних підрахунків", - зазначає він.

"Схоже, що неспокійними в окупантів будуть не тільки ночі", - додає Хлань. 

Як повідомлялось, сьогодні ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці, - Хлань

На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань 01

Автор: 

вибух (4532) Нова Каховка (181) Херсон (3463) Чорнобаївка (81) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+16
Снайперы просят привезти унитазы

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22.08.2022 13:58 Відповісти
+10
Знов знаменита Чорнобаївка.
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22.08.2022 13:45 Відповісти
+7
На пральну машину, мабуть, на порядок більше було б
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22.08.2022 14:03 Відповісти
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Знов знаменита Чорнобаївка.
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22.08.2022 13:45 Відповісти
Гниле місце для орків. Зовсім гниле. І, зачароване.
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22.08.2022 13:54 Відповісти
Ще трохи , i в ЧорнобаїВцi з'явиться конкурент "Гранд-каньону" у Станiславi....
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22.08.2022 14:59 Відповісти
Ой що воно робится?!
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22.08.2022 13:46 Відповісти
Снайперы просят привезти унитазы

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22.08.2022 13:58 Відповісти
На пральну машину, мабуть, на порядок більше було б
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22.08.2022 14:03 Відповісти
Їх логістику знищуємо, а в на туп вони лізуть.
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22.08.2022 14:01 Відповісти
потому что их как тараканов, взорвал 10 складов - построили 12. Как гидра многоголовая, рубить еще и рубить
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22.08.2022 14:22 Відповісти
Ну не безграничны же их ресурсы. Конечно, за предыдущие лет 20 жирок поднакопили, но должно же это закончиться. Тем более, что мосты вокруг раненые, много не перевезешь
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22.08.2022 14:46 Відповісти
РабZeянским тетькам путлер предложил массово выходить замуж...мужиков на рабZee не осталось...все ушли на фронт... осталось немного Бурятов и Дагестанов с калмыками...Пентагон каже 100 000 мавзолейных крыс убито и рането...
А это як кажуть в Одесі...злізай моцкальня...конечна станція ...груз "200"...
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22.08.2022 14:23 Відповісти
Пишуть, що Антонівський міст, щойно вийшов з чату. Там їхала якась руснява техніка, в цей момент прилетів недопалок і все палає, один прольот впав
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22.08.2022 14:53 Відповісти
Поясніть цьому хланю , що не існує "орків" і "прильотів" , а існують російськи загарбники і обстріли позицій , або територій... А якщо це приватні дописи , то навіщо розповсюджувати це на такому поважному ресурсі як "Цензор"...
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22.08.2022 17:59 Відповісти
 
 