Скорочено час роботи громадського транспорту у Києві з 22 по 24 серпня

Відсьогодні, із 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00.

Про це повідомляє КП "Київпастранс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Такуж нагадується, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.

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