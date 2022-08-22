Скорочено час роботи громадського транспорту у Києві з 22 по 24 серпня
Відсьогодні, із 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00.
Про це повідомляє КП "Київпастранс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Такуж нагадується, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.
Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.
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IgorYakovlevich
показати весь коментар22.08.2022 14:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Конотопець Виталий
показати весь коментар22.08.2022 14:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Colt
показати весь коментар22.08.2022 14:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
IgorYakovlevich
показати весь коментар22.08.2022 15:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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