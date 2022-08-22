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Скорочено час роботи громадського транспорту у Києві з 22 по 24 серпня

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

Відсьогодні, із 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00.

 Про це повідомляє КП "Київпастранс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Такуж нагадується, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.

Також читайте: Поліція закликає українців 23-25 серпня бути обережними й обов’язково ховатися в укриття під час сигналів тривоги

Автор: 

День Незалежності (701) КМДА (2382) Київ (19791) транспорт (1416)


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Насправді - з 21 по 24 серпня, тобто від учора.
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22.08.2022 14:43 Відповісти
А на веліки таке обмеження розповсюджується?
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22.08.2022 14:47 Відповісти
Якщо вони броньовані.
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22.08.2022 14:50 Відповісти
Якщо з пасажиром на багажнику, то о 21:00 пасажир злазить і йде пішки.
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22.08.2022 15:01 Відповісти
 
 