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Новини
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Майно "4 каналу" депутата-зрадника Ковальова передано до Держагентства України з питань кіно

олексій,ковальов

Майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", що належав депутату-зраднику Олексію Ковальову, передано АРМА у розпорядження Державного агентства України з питань кіно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Таким чином, процедура конфіскації активу та передачі його на потреби держави юридично завершена.

 "Остаточна передача активу та майна зрадника у розпорядження держави є важливим свідченням невідворотності покарання за державну зраду та подією, яка ще на крок наближує Україну до Перемоги", - йдеться у повідомленні Державного агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В управління АРМА передано телеканал депутата-зрадника Ковальова, - ДБР

Як повідомлялося раніше, у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

Нагадаємо, суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 млн гривень. Депутата оголошено в розшук.  Досудове розслідування триває.

Автор: 

телебачення (1175) державна зрада (1728) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+4
Ткаченко в ожидании нервно потирает вспотевшие ладони!
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22.08.2022 14:43 Відповісти
+4
А хто віджав проукраїнський 4 канал,та віддав його зраднику ковальову?🤔
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22.08.2022 14:46 Відповісти
+3
"номінально" канал остаточно в мохнатих ручонках Єрмака та Агрохімії, спочатку хавалися за Ковальовим, Держкіно має свій телеканал ? Ну просто кіно. Правда, приміщення кіностудії ще не забрали. А якже ТК Дом, Гетьманчиков сам не справиться. По моєму просто обєднають бюджетні кошти
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22.08.2022 14:48 Відповісти
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Ткаченко в ожидании нервно потирает вспотевшие ладони!
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22.08.2022 14:43 Відповісти
А хто віджав проукраїнський 4 канал,та віддав його зраднику ковальову?🤔
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22.08.2022 14:46 Відповісти
"номінально" канал остаточно в мохнатих ручонках Єрмака та Агрохімії, спочатку хавалися за Ковальовим, Держкіно має свій телеканал ? Ну просто кіно. Правда, приміщення кіностудії ще не забрали. А якже ТК Дом, Гетьманчиков сам не справиться. По моєму просто обєднають бюджетні кошти
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22.08.2022 14:48 Відповісти
Мега Медіа індустрія зельоного переплюнуне всю олігархошколоту дозеленого періоду.
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22.08.2022 14:53 Відповісти
кино и домино ! 1ХБет !
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22.08.2022 15:02 Відповісти
тоталізатор пора перейменувати ЗЕБаБА. В нас президент двуликий. А простіше ЗЕ (зеленський,ермак) БаБа (бабаков,баум).
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22.08.2022 17:05 Відповісти
Кін Сутулевич:
Просто цифри.

121- Слуги народа. Офіційна цифра посібників окупантів та зрадників України

0- ЄС . Офіційна цифра зрадників України з Европейської Солідарності.
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243 - з ЕС добровольці різних формувань України.

0 - з СН.
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22.08.2022 16:08 Відповісти
а чо так скромненько не написано, від якої партії був це зрадник? а він був від Слуги народу! і там таких багато!
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22.08.2022 16:23 Відповісти
вгадайте з якої він партії? так точно, слуга урода (каламойші)
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22.08.2022 17:22 Відповісти
Теперь будут рекламировать вислюка и дерьмака.
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22.08.2022 17:35 Відповісти
 
 