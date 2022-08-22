Майно "4 каналу" депутата-зрадника Ковальова передано до Держагентства України з питань кіно

Майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", що належав депутату-зраднику Олексію Ковальову, передано АРМА у розпорядження Державного агентства України з питань кіно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Таким чином, процедура конфіскації активу та передачі його на потреби держави юридично завершена.



"Остаточна передача активу та майна зрадника у розпорядження держави є важливим свідченням невідворотності покарання за державну зраду та подією, яка ще на крок наближує Україну до Перемоги", - йдеться у повідомленні Державного агентства.

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Як повідомлялося раніше, у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

Нагадаємо, суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 млн гривень. Депутата оголошено в розшук. Досудове розслідування триває.