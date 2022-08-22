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Новини
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СБУ викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю

сбу

У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Як зазначається, організаторкою агентурної групи є мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою для проведення підривної діяльності.

За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

Також читайте: Лише кожен 20-й ракетний удар РФ по території України влучав у військовий об’єкт, - СБУ

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів.

Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.

Автор: 

Запоріжжя (2316) ракети (4093) СБУ (13052) вербування (251)


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там и своих предателей хватает, а еще и донбасских и луганских завозят и ордиловцев
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22.08.2022 14:55 Відповісти
Еще можно понять (но не оправдать) орков, которые с нами воюют. Но местные - ведь они наводят огонь на себя и своих соседей
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22.08.2022 15:05 Відповісти
СБУ-черговий респект...
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22.08.2022 15:07 Відповісти
Респект?Ок!Тільки виявленням цих покидьків треба було займатись ще роки три - чотири назад а не тоді,коли вони вже запрацювали.Але як кажуть:"Краще пізніше ніж ніколи."Хто зараз в СБУ займається прорашистськими вчителями та викладачами?НІХТО.А потім будуть доповідати,що затримали якусь вчительку історіі,яка розповідали про війну "розпочату Україною".
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22.08.2022 16:21 Відповісти
Размозжить этим собакам прикладами бошки и прилюдно повесть, чтобы другие предатели знали что будет с ними в будущем..
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22.08.2022 15:19 Відповісти
Коли з ними цяцькаються а не розстрілюють на місці то менше їх ніколи не стане, це ж орки. А війна, принаймі з нашого боку, це війна на виживання в буквальному сенсі. У нас військовий стан з усіма витікаючими, тому має бути виданий відповідний наказ який має виконуватися негайно.
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22.08.2022 16:26 Відповісти
Там тих хто виключно працює за бабло, немає. Всі "носителі скрепов". Стовідсотково, це потомки уроженців з Верхньої,Середньої і Нижньої Волги та її притоків. Післявоєнна, образно говорячи, експансія лаптеноїдів і андрофагів.
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22.08.2022 17:00 Відповісти
Поставить к стенке и расстрелять!
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22.08.2022 18:54 Відповісти
 
 