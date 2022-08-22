СБУ викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю

У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Як зазначається, організаторкою агентурної групи є мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою для проведення підривної діяльності.

За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

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Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів.

Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.