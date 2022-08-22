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Мінкульт та "Banda" оголосили флешмоб для вітання із Днем Незалежності: українці обурені його схожістю на непристойний жест

Креативна агенція Banda разом з Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності.

Про це вони повідомили у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з МКІП ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це - Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Гербу та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н", - пояснили в Banda.

В мережі користувачі звернули увагу на те, що ставлення до жесту у світі є доволі неоднозначним.

Зокрема аналогічне розташування пальців має назву "Шокер". Жест використовується, залежно від ситуації, як вказівка на перевагу над кимось або над чимось або ж як жарт. 

Також він має сексуальний підтекст. Його називають "англ. Two in the pink, one in the stink".

Зазначимо, що класична варіація тризуба пальцями належить В’ячеславу Чорновілу, одному з найвідоміших борців за незалежність та демократію.

Мінкульт та Banda оголосили флешмоб для вітання із Днем Незалежності: українці обурені його схожістю на непристойний жест 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Незалежності Миколаїв не закриватимуть, однак жителям рекомендують працювати дистанційно, - ОВА

Мінкульт та Banda оголосили флешмоб для вітання із Днем Незалежності: українці обурені його схожістю на непристойний жест 02
Мінкульт та Banda оголосили флешмоб для вітання із Днем Незалежності: українці обурені його схожістю на непристойний жест 03

Автор: 

День Незалежності (701) курйоз (580) Міністерство культури (763)


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Топ коментарі
+66
ДБЛЫ БЛД!!!! 😡😡🤬🤬
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22.08.2022 15:11 Відповісти
+42
Чому тут дивуватися, це - логічне продовження
- заміни портретів героїв на картини "ларьок з шаурмою" в Офісі президента
- зайчиків сердючки на параді Незалежності
- вишиванки-косоворотки на день вишиванки
- совкових автоматів з газводою на алеї Небесної сотні на день Незалежності
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22.08.2022 15:32 Відповісти
+32
Зе-banda вообще головой поехала, сколько денег выкинули на эту хрень
и у черновола три пальца вместе, а тут один зуб выломали
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22.08.2022 15:15 Відповісти
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Пиз**ец!!! Это натуральное обсырание национальной и государственной символики! Всё равно, шо нагадить на наш герб! ЗЕсуки вобще берега потеряли. Чего зелёная плесень добивается, провоцируя народ?
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22.08.2022 18:17 Відповісти
Зебіли пообісралися всюди де можна було і не впустили шансу ні разу. Перевиконали норму аж на 200%. Скоро зебілам скажуть, що військове положення буде буде і буде, а виборів не буде. Буду вам плескати стоячи!
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22.08.2022 20:00 Відповісти
Пропоную створити петицію про відставку Ткаченка за профнездатність
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22.08.2022 20:04 Відповісти
Що характерно, це під егідою міністерства КУЛЬТУРИ.... Феєрично....
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22.08.2022 20:12 Відповісти
Rozenko Pavlo

Я ДУМАЮ!

Єдиною прийнятною формою вибачення може бути ТІЛЬКИ ВІДСТАВКА міністра культури Олександра Ткаченка!!!
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22.08.2022 20:17 Відповісти
малосроси, мля.. не взять, не дать..
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23.08.2022 00:47 Відповісти
Осінь наближається, болячки загострюються... От і флешмобів дочекались.
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23.08.2022 03:55 Відповісти
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23.08.2022 07:35 Відповісти
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23.08.2022 07:36 Відповісти
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