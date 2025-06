Мінкульт та "Banda" оголосили флешмоб для вітання із Днем Незалежності: українці обурені його схожістю на непристойний жест

Креативна агенція Banda разом з Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності.

Про це вони повідомили у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з МКІП ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це - Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Гербу та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н", - пояснили в Banda.

В мережі користувачі звернули увагу на те, що ставлення до жесту у світі є доволі неоднозначним.

Зокрема аналогічне розташування пальців має назву "Шокер". Жест використовується, залежно від ситуації, як вказівка на перевагу над кимось або над чимось або ж як жарт.

Також він має сексуальний підтекст. Його називають "англ. Two in the pink, one in the stink".

Зазначимо, що класична варіація тризуба пальцями належить В’ячеславу Чорновілу, одному з найвідоміших борців за незалежність та демократію.

