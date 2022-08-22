КМДА просить киян бути особливо пильними найближчими днями: Можливі загрози ракетно-бомбові удари з боку військ РФ
Влада Києва закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Цьогоріч Україна відзначає річницю Незалежності в умовах воєнного стану і під загрозою можливих обстрілів. Проведення масових заходів заборонено, адже ворог – непередбачуваний, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію.
У найближчі дні можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Влада просить громадян за перших сигналів тривоги одразу прямувати в укриття, уникати масових скупчень людей, бути особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години.
Будь ласка, зачекайте...
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