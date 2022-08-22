ЄС розмістить місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні, - Боррель
ЄС має намір розмістити місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.
Про це повідомив у понеділок голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в іспанському місті Сантандер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Трансляцію пресконференції проводила Європейська зовнішньополітична служба.
"Місія розміститься не в Україні, а в сусідній країні", - сказав він.
"Багато українських солдатів уже проходять тренування, - нагадав Боррель. - Польща, Чехія, Великобританія, Франція надають складне озброєння, з яким треба вміти поводитися, і для цього необхідні тренування".
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