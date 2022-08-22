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Новини Війна
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ЄС розмістить місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні, - Боррель

боррель

ЄС має намір розмістити місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

Про це повідомив у понеділок голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в іспанському місті Сантандер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трансляцію пресконференції проводила Європейська зовнішньополітична служба.

"Місія розміститься не в Україні, а в сусідній країні", - сказав він.

"Багато українських солдатів уже проходять тренування, - нагадав Боррель. - Польща, Чехія, Великобританія, Франція надають складне озброєння, з яким треба вміти поводитися, і для цього необхідні тренування".

Читайте: Кулеба та Боррель погодили позиції щодо санкцій проти Росії та поставок зброї в Україну

Автор: 

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Цікаво, що буде рашка робити в такому випадку.
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22.08.2022 15:42 Відповісти
Как обычно, попытается укусить себя за задницу. Атаковать страну НАТО у них кишка тонка.
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22.08.2022 15:45 Відповісти
сосать как всегда, но очень возмущенно и громко
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22.08.2022 15:52 Відповісти
Шантажувати далі газом та компроматом. На шольців це непогано діє
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22.08.2022 15:57 Відповісти
кацапчеги заготовляють собачатину,щоб прогодувати 100 тисячну армію північнокорейців.Кімченобдроченців то ми зажаримо ,а от собачок жаль...
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22.08.2022 16:22 Відповісти
я вас умоляю какие корейцы?такие же как и 40 к сирийцев? ,приеахло максимум 1 тысяча и тех порошили очень быстро,так и с этими чучхе будет.
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22.08.2022 16:42 Відповісти
Бояця стати разам . У 1945 р. німця хором гасили -- Франція Англія США СССР -- ну и за це спасибі
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22.08.2022 16:10 Відповісти
- "Ааа, боевики тренируются в Польше и Литве!"
- "Так вы же об этом ещё в 2014 говорили."
- "Ну, тогда мы врали..."
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22.08.2022 16:46 Відповісти
 
 