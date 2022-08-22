18-річному хлопцю, який розбив герб України на Харківщині, повідомили про підозру за ще однією статтею, - прокуратура

18-річному молодику, який розтрощив Герб України в окупованому Куп’янському районі, повідомили про підозру за ще однією статтею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Наприкінці червня біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району молодик, який очолює проросійську молодіжну організацію, розтрощив малий Державний Герб України. Йому було заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом.

На цьому прихильник "руського миру" не зупинився.

Підозрюваний дав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора.

"Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські", - додав підозрюваний у своєму інтерв’ю.

Тепер йому повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ.

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