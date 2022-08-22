18-річному хлопцю, який розбив герб України на Харківщині, повідомили про підозру за ще однією статтею, - прокуратура
18-річному молодику, який розтрощив Герб України в окупованому Куп’янському районі, повідомили про підозру за ще однією статтею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Наприкінці червня біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району молодик, який очолює проросійську молодіжну організацію, розтрощив малий Державний Герб України. Йому було заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом.
На цьому прихильник "руського миру" не зупинився.
Підозрюваний дав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора.
"Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські", - додав підозрюваний у своєму інтерв’ю.
Тепер йому повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ.
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Я знав, що міністр Ткаченко ненавидить Україну і все українське але щоби так: "Їбав я вашу незалежність у піхву і анал"...
Наруга над державними символами - злочин, передбачений 338 статтею КК України.
Незнання закону не звільняє від відповідальності.
https://twitter.com/i_one___/status/1561722026632663040 1 мин
Це не тризуб. Це непристойний жест.
Хто додумався таке запустити?
https://www.youtube.com/watch?v=v3bJhrsQA04&ab_channel=X.Z. Дети из Харьковской области отправились в Ярославль
Зе, по приколу? Зробимо їх ще раз?
Ніякої віри до цієї влади нема.
Им лишь был асфальт и фонарь, а как называется улица, и как называется страна до балды. Какая разница?
Они никому ничего не должны
Жизнь их заключается в поржать, пожрать и поср... испражнится.
А шо такоэ?
Чтож удивляться, когда в Украине годами такое специально взращивали?
Тільки щось ніхто не згадує просту правду - ЕС зібрало у Харкові ровно 1% голосів, азовець та ветеран війни Немічев - ровно 0,0 голосів
а всі інші 99% відсотків - єтнічні банди з генетікой *****:
(1) Гепочкіна банда афілірованих бізнесменів,
(2) Слуги маленького богоізбранного народа,
(3) ОПЗЖ
але почитати скиглення на всіх українських пабліках - так треба росіянам заборонити в'їзд до Європи, але ніхто й ніколи не напише про то що треба В ПЕРШУ ЧЕРГУ заборонити нашому батальону Монако в'їзд до Європи - ОПЗЖ, Слугам маленького богоізбранного народца, Портнову-Татарову-Арестовичу та іншим, що вписались за програму Слуг "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати"
хоче почати свій трудовий стаж на нарах
Романа та Леоніда Бутусіних - рідні брати з початком вторгнення
стали на захист України. В 2014 році вони разом з батьками переїхали
з Владивостока до західної України.
А щирі етнічні українці сидят в Європі з українськими паспортами
та не думають повертатися до України. А скільки Шевченків мешка
в Москві та Пітері та ненавидять Україну і все українське .
У нас криворогий Квартал роками виховував принизливе ставлення до всього українського.
А дехто називав свою свою країну дівчиною легкої поведінки, яка "приймає і спереду і ззаду"
То чому так тепер дивуватися, що на такому грунті виросла така погань?
Той свою країну проституткою обізвав, а той герб розбив.
Хто з них більше принизив Україну?