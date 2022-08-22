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18-річному хлопцю, який розбив герб України на Харківщині, повідомили про підозру за ще однією статтею, - прокуратура

прокуратура

18-річному молодику, який розтрощив Герб України в окупованому Куп’янському районі, повідомили про підозру за ще однією статтею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Наприкінці червня біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району молодик, який очолює проросійську молодіжну організацію, розтрощив малий Державний Герб України. Йому було заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом.

На цьому прихильник "руського миру" не зупинився.

Підозрюваний дав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора.

"Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські", - додав підозрюваний у своєму інтерв’ю.

Тепер йому повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ.

Також читайте: Наслідки обстрілів Харківщини російськими окупантами: Поранення дістали 3 особи. ФОТОрепортаж

Автор: 

прокуратура (3710) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+33
він етнічний росіянин тому чому дивуватися , усім росіянам в Україні видати паспорти не громадянина , досить портити життя нашій державі
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22.08.2022 16:03 Відповісти
+26
покидьок
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22.08.2022 16:02 Відповісти
+26
Типичное поведение отпрыска завезенных за годы оккупации кацапов. Сложно представить, сколько же еще подобных организмов проживает на территории Украины.
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22.08.2022 16:06 Відповісти
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покидьок
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22.08.2022 16:02 Відповісти
КиївМіськБудда@saniolli

Я знав, що міністр Ткаченко ненавидить Україну і все українське але щоби так: "Їбав я вашу незалежність у піхву і анал"...
Наруга над державними символами - злочин, передбачений 338 статтею КК України.
Незнання закону не звільняє від відповідальності.

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22.08.2022 16:51 Відповісти
...

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22.08.2022 16:52 Відповісти
i-one@i_one___

https://twitter.com/i_one___/status/1561722026632663040 1 мин


Це не тризуб. Це непристойний жест.
Хто додумався таке запустити?
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22.08.2022 17:31 Відповісти
Скажитє каг іво завут - Бу!-Ра!-Ті!-Но!
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22.08.2022 18:31 Відповісти
дадуть умовно та орден від суддів портнова
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22.08.2022 16:02 Відповісти
da vikinte etovo debila na peredovuju - pustj bezhit k svoim "bratam po razumu"
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22.08.2022 16:02 Відповісти
він етнічний росіянин тому чому дивуватися , усім росіянам в Україні видати паспорти не громадянина , досить портити життя нашій державі
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22.08.2022 16:03 Відповісти
Чому ви так вважаєте? Не виключено, що він якійсь Галушка або Голопупенко. Просто надивився російських блогерів.
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22.08.2022 16:34 Відповісти
Якимось указом прем"єра відмінена графа національність і ми чомусь з цим змирилися, а зараз починаємо вгадувати якого воно роду племені. Хто вміє це зробити, ініціюйте петицію про відміну постанови кінаха і повернімо в документообіг графу національність.
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22.08.2022 20:14 Відповісти
Даже тім що в ЗСУ, чи ви дебил?
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22.08.2022 17:50 Відповісти
ти де мову вчило, тобі теж.
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22.08.2022 18:32 Відповісти
Типичное поведение отпрыска завезенных за годы оккупации кацапов. Сложно представить, сколько же еще подобных организмов проживает на территории Украины.
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22.08.2022 16:06 Відповісти
Яйця покидьку відшматувати, або не плодив собі подібних потвор безмозглих!
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22.08.2022 16:09 Відповісти
То гівно поїхало навчатися у Ярославль до орків.
https://www.youtube.com/watch?v=v3bJhrsQA04&ab_channel=X.Z. Дети из Харьковской области отправились в Ярославль
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22.08.2022 16:10 Відповісти
гербом розбити те місце де мала бути голова
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22.08.2022 16:17 Відповісти
Нічого дивного. Таких колаборантів у нас щє багато. Просто потрібно займатись вихованням. Потрібна довга , та монотонна праця. Закон , суд, тюрма. І при чому на довго.
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22.08.2022 16:18 Відповісти
Повісити і все
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22.08.2022 16:18 Відповісти
В лучшем случае выпороть так, чтоб долго еще сесть не смог
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22.08.2022 17:25 Відповісти
В Обмінний фонд тварюку і нехай їде в ті **..ня, куди так прагне !!!
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22.08.2022 16:19 Відповісти
Будь ласка, тварюк не треба чіпати! Та істота - касаб, до бактерії не еволюціонувала!
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22.08.2022 16:38 Відповісти
Бо кацап - це вірус.
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22.08.2022 20:10 Відповісти
Теперь, этому пацанёнышу и повесится не грех...
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22.08.2022 16:25 Відповісти
Змінюйте закон.
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22.08.2022 16:26 Відповісти
Його мають судити військові суди! В країні війна, а людей досі судять в цивільних богодєльнях у суддівської мафії
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22.08.2022 16:32 Відповісти
Не мели дурниць! Цивільні особи не є суб"єктами для військових судів! Вони судять лише військовослужбовців та військовозобов"язаних на військових зборах!
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22.08.2022 16:52 Відповісти
Не розумію, як на 8-му році війни, на прифронтовій території можуть діяти проросійські молодіжні організації?!
Зе, по приколу? Зробимо їх ще раз?
Ніякої віри до цієї влади нема.
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22.08.2022 16:36 Відповісти
Это из тех, которые голосуют по приколу.

Им лишь был асфальт и фонарь, а как называется улица, и как называется страна до балды. Какая разница?

Они никому ничего не должны
Жизнь их заключается в поржать, пожрать и поср... испражнится.
А шо такоэ?
Чтож удивляться, когда в Украине годами такое специально взращивали?

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22.08.2022 17:36 Відповісти
ну от, все як завжди. Але якщо почитати наші пабліки, то у всьому винні завжди росіяне.
Тільки щось ніхто не згадує просту правду - ЕС зібрало у Харкові ровно 1% голосів, азовець та ветеран війни Немічев - ровно 0,0 голосів
а всі інші 99% відсотків - єтнічні банди з генетікой *****:
(1) Гепочкіна банда афілірованих бізнесменів,
(2) Слуги маленького богоізбранного народа,
(3) ОПЗЖ

але почитати скиглення на всіх українських пабліках - так треба росіянам заборонити в'їзд до Європи, але ніхто й ніколи не напише про то що треба В ПЕРШУ ЧЕРГУ заборонити нашому батальону Монако в'їзд до Європи - ОПЗЖ, Слугам маленького богоізбранного народца, Портнову-Татарову-Арестовичу та іншим, що вписались за програму Слуг "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати"
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22.08.2022 16:39 Відповісти
типичний прокацапський ушльопок та дитина таких же батьків, хоч це не гуманно, але треба це чмо знайти та посадити на кіл
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22.08.2022 16:40 Відповісти
Условный срок этому негодяю! С испытательным! Пусть предатели трепещут!
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22.08.2022 16:43 Відповісти
ну и чем он отличается т тех кацапов, которые пришли убивать на территорию Украины?
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22.08.2022 16:57 Відповісти
можна давати посягання на територіальну цілісність,
хоче почати свій трудовий стаж на нарах
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22.08.2022 17:10 Відповісти
Я ще від початку масштабного вторгнення рашистів казав: якщо десь бачите живого 🐷💩"любітєлярюзьгєміра" - без жодних "тілімоній" чимшвидше зробіть його мертвим! 💀 Бо якщо воно залишиться жити далі - воно вбиватиме Україну та українців, воно зробить стільки шкоди нашій країні, шо краще б воно й не виродилося від тієї гнидної самиці що його висрала на нашій святій землі!
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22.08.2022 17:21 Відповісти
Підар !
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22.08.2022 17:23 Відповісти
Війна з російськими окупантами забрала життя прикарпатців
Романа та Леоніда Бутусіних - рідні брати з початком вторгнення
стали на захист України. В 2014 році вони разом з батьками переїхали
з Владивостока до західної України.
А щирі етнічні українці сидят в Європі з українськими паспортами
та не думають повертатися до України. А скільки Шевченків мешка
в Москві та Пітері та ненавидять Україну і все українське .
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22.08.2022 17:38 Відповісти
по факту,лаптєногі-гнила нація,нація-паразит
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22.08.2022 17:44 Відповісти
Досить з такими покидьками панькатись, яка ще підозра?! Суворе покарання під час воєнного стану!
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22.08.2022 18:11 Відповісти
Як би ж то тільки лаптєногі були винні?
У нас криворогий Квартал роками виховував принизливе ставлення до всього українського.
А дехто називав свою свою країну дівчиною легкої поведінки, яка "приймає і спереду і ззаду"
То чому так тепер дивуватися, що на такому грунті виросла така погань?

Той свою країну проституткою обізвав, а той герб розбив.
Хто з них більше принизив Україну?
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22.08.2022 18:15 Відповісти
а чому дивуваться там где прі владі були РІГИ"анали" там все це і трапляєтся.
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22.08.2022 19:42 Відповісти
Без штанів 3,14дюка викинути за кордон зі смєхдіржавою. Бажано, десь у лісовій місцевості.
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23.08.2022 03:51 Відповісти
 
 