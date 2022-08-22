Близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах та інших наших формуваннях, - Зеленський. ВIДЕО
Зараз близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах і в інших наших формуваннях, які протистоять окупантам.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Хто вони, цей мільйон? Що таке боротись із російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні. І це означає, що потрібні зміни, які відповідають цій новій реальності, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців", - зазначає президент.
Він наголошує, що безумовна повага до ветеранів має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя в Україні і втілюватися не на словах, а в цілком практичних речах.
"Кожен ветеран має відчувати, що Україна вміє бути вдячною тим, хто захистив наше життя", - додає Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Дезінформатор з тебе, Вова, ніякий, звичайно.
Виходить, нас в 5 разів більше, ніж кацапів, що напали.
Чому тоді ви весь час говорите, що вони переважають нас в кількості та озброєнні?!
Мільйон захисників Україні, зі слів Зеленського, протистоїть рашистських окупантам, яких є десь 130-150 тисяч (таки цифри постійно озвучує міністерство оборони України а також західні розвідки).
Це співвідношення, десь 7 до 1.
Тобто 7 хлопців не можуть відкопати одного шизанутого і вигнати його з двору. Це проста асоціація на побутовому рівні.
Ви вдумайтесь, що Зеленський мелить?
усіх і не перелічиш
Тому там поголовно всі були ТА Є власником хоч якогось посвідчення.
мульярд деревьев... 4 тыс баксами учителям... миллион защитников...
Але на цьому всьому йде велике розкрадання. Да і ще, "великий вивоз зерна і бобів".
Хто все це контролює? Ніхто.
Певно нуль цілих нуль десятих
ПОМНИТЕ ЭТО, ЛЮДИ!
Ви з Єрмаком будете сидіти на теплому дивані в бункері з усіма благами цивілізації.
Человек хотя бы несколько найдется?
Петя был очень образованным человеком, дипломатом,который наравне общался с международными политиками.
а этот неуч только гундосики и то с экрана читает.
Вже за.. бали! Хлопці гинуть, а кончений єрмак блокує поставки важкої зброї до наших на передовій
- постійно бреше
- нюхає
- нюхає і постійно бреше
Ідеально підходить.
Сюди включений ОС МО (вкл. ГУР), МВС (у т.ч. НГ), СБУ, ТРО. Може бути ... близько, він мабуть заокруглив.
Тепер щодо того, хто де ... Усі більш-менш значимі об*єкти охороняють.
Частина військ на заході стоять, частина на північн. сході, на заході мабуть небагато.
Активні частини відомо де.
Таким чином велика кількість ОС збройних формувань розподілена по усій території.
Мабуть так і є.
Внезапно на дворе не 19 век, чудаки с берданками больше не решают, даже если их трое на одного.
Тем не менее, набрали мы народу в армию дофига и больше. Самое время перестать бегать с облавами по магазинам и рынкам.