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Новини Війна
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Близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах та інших наших формуваннях, - Зеленський. ВIДЕО

Зараз близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах і в інших наших формуваннях, які протистоять окупантам.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто вони, цей мільйон? Що таке боротись із російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні. І це означає, що потрібні зміни, які відповідають цій новій реальності, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців", - зазначає президент. 

Він наголошує, що безумовна повага до ветеранів має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя в Україні і втілюватися не на словах, а в цілком практичних речах.

"Кожен ветеран має відчувати, що Україна вміє бути вдячною тим, хто захистив наше життя", - додає Зеленський. 

Також читайте: Ветеранська політика має стати пріоритетом державної політики, - Зеленський

Автор: 

ветерани (1094) Зеленський Володимир (24589) ЗСУ (7721)


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Топ коментарі
+28
Лысый и компания тоже там?
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22.08.2022 16:24 Відповісти
+21
Вова,как ты ост......ил своим враньем,как открыл рот,так сразу брехня.Ну замолкни хоть на время,дай отдохнуть людским ушам.
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22.08.2022 16:47 Відповісти
+19
любовь преЗЕ к большим цифрам его погубит!!!
мульярд деревьев... 4 тыс баксами учителям... миллион защитников...
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22.08.2022 16:37 Відповісти
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ти хлопче хочеш кацапів м'ясом закидувати?ми Українці ми своїх не кидаєм і кожного війскового бережем...будем відступати поке не буде парітет в озброїні..невже так важко зрозуміти це?..навіщо ви тоді кожень день піздобола Арестовича слухаєте,якщ не розумієте іліментарних речей)
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22.08.2022 16:56 Відповісти
Не кидаем? https://www.upn.com.ua/vidvazhni-druzhyny-vijskovyh-rozshukuyut-svoyih-cholovikiv-maksymalnyj-rozgolos/
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22.08.2022 19:37 Відповісти
Это кремлеботы. Их задача подрывать доверие к военно-политическому руководству и сеять разбрат.
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22.08.2022 23:33 Відповісти
шо таке кізяк серляк,і тобі уже не лізе лапшичка твого боса,що відригуєш? давай скавчи "аби не Порох")))
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22.08.2022 22:28 Відповісти
100 тис на передовій, іншим тупо не хватає зброї (мабуть).
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22.08.2022 16:34 Відповісти
Лысый и компания тоже там?
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22.08.2022 16:24 Відповісти
А якже у перших рядах ззаду.
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22.08.2022 18:25 Відповісти
Ну зе звиздота на всьому бабло пилять.
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22.08.2022 16:30 Відповісти
*****, на кого це розраховано?!
Дезінформатор з тебе, Вова, ніякий, звичайно.
Виходить, нас в 5 разів більше, ніж кацапів, що напали.
Чому тоді ви весь час говорите, що вони переважають нас в кількості та озброєнні?!
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22.08.2022 16:32 Відповісти
Так он же для рыбок говорит - у них во-первых отсутствует критическое мышление, во-вторых память 8 секунд
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22.08.2022 17:32 Відповісти
Ну це просто приниження українців, те які цифри озвучує Зеленський.
Мільйон захисників Україні, зі слів Зеленського, протистоїть рашистських окупантам, яких є десь 130-150 тисяч (таки цифри постійно озвучує міністерство оборони України а також західні розвідки).
Це співвідношення, десь 7 до 1.
Тобто 7 хлопців не можуть відкопати одного шизанутого і вигнати його з двору. Це проста асоціація на побутовому рівні.
Ви вдумайтесь, що Зеленський мелить?
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22.08.2022 16:33 Відповісти
треба ж якось лєгалізувати кількість посвідчень УБД , виданих родичам суддів, пророрів, депутатів, мєнтів, коханкам, синкам та пасинкам...
усіх і не перелічиш
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22.08.2022 16:52 Відповісти
до речі, за статистикою, у Верховній Раді той, хто не мав посваідчення афганця, ліквідатора ЧАЕС чи інваліда першої чи другої групи, вважався за лоха.
Тому там поголовно всі були ТА Є власником хоч якогось посвідчення.
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22.08.2022 16:57 Відповісти
я ж не лох...
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23.08.2022 05:13 Відповісти
Вам нужна победа люой ценой? Нормальным людям нет. Не мешайте Залужному работать.
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22.08.2022 23:34 Відповісти
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22.08.2022 16:35 Відповісти
любовь преЗЕ к большим цифрам его погубит!!!
мульярд деревьев... 4 тыс баксами учителям... миллион защитников...
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22.08.2022 16:37 Відповісти
Не забувайте про університет зеленського, "велике будівництво", є-бабусям по смартфону і інше.
Але на цьому всьому йде велике розкрадання. Да і ще, "великий вивоз зерна і бобів".
Хто все це контролює? Ніхто.
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22.08.2022 17:15 Відповісти
Не забувайте про 7 мільярдів, які він міг втратити. якщо б попередив українців про напад підарашки.
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22.08.2022 18:28 Відповісти
И что конкретно вам не нравится? Цифра известна уже давно. Для вас это откровение?
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22.08.2022 23:35 Відповісти
Особливо вкрай важливі ДПСУ, особливо західна, та СБУ.
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22.08.2022 16:38 Відповісти
Вова,как ты ост......ил своим враньем,как открыл рот,так сразу брехня.Ну замолкни хоть на время,дай отдохнуть людским ушам.
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22.08.2022 16:47 Відповісти
І скільки серед них зелених партійців?
Певно нуль цілих нуль десятих
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22.08.2022 16:48 Відповісти
По факту на нулі десь 250 тис.....штабних Крим та тих хто купив собі посади при штабі,щоб не попасти на передову теж близько 200- 250 тис.. Нехай тисяч 200 в тилу на блокпостах, а тепер головне- близько 300 тис- мертві душі,я кі числяться, або в тилових містах сидять.... Ця війна для багатьох штабних перетворилася на засіб заробляння грошей з тих,хто зі своєї зарплати військового частину грошей віддає,щоб не потрапити на нуль... Якось так. Потрібні серйозні чистки! П.С. купа людей з вадами здоров'я записана,як обмежено придатні або взагалі ігноруються лікарями( установка- нікого не списувати!!!), їх тримають ,вони отримують зарплатню- про яку якість армії ,бойового складу можна говорити!!!! П.С.С. В штабах сидять " нефтяніки- ті,що не втягнуть пузо,пенсіонери....
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22.08.2022 16:50 Відповісти
Витя, а почему от вашего поста так смердит лаптями и Парашей?
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22.08.2022 16:52 Відповісти
Ваші цифри ??
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22.08.2022 19:03 Відповісти
Я НЕ ГАДАЛКА. ЦИФРУ У ГШ ВСУ. А ВОТ ТО, ЧТО ОТ ЕГО ПОСТА ПРОСТО СМЕРДИТ ЛАПТЯМИ И ПАРАШЕЙ ЭТО ФАКТ.
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22.08.2022 19:14 Відповісти
Дык это не случайно Тут таких больше половины пасется
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22.08.2022 23:37 Відповісти
Миллион это с ментурой, МЧС, прокуратурой, сбу, теробороной, нацгвардией, погранцами, в общем всеми кто хоть как-то задействован, самих ЗСУ там тысяч 250, из них реально принимают участие в боевых действиях - меньше 100 тыс. чел., а на передке тысяч 50 максимум, и то для которых нет достаточного кол-ва оружия!
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23.08.2022 09:38 Відповісти
Если брать такие цифры кто задействован в рашке то у них будет 1,5-2 млн
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23.08.2022 09:40 Відповісти
Да, около миллиона ЛЮДЕЙ защищаю Украину, и среди них нет ни одного из партии "Слуга народа" и ТОВ "Квартал 95".
ПОМНИТЕ ЭТО, ЛЮДИ!
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22.08.2022 16:50 Відповісти
Скільки з них ти забезпечиш зимовою формою?
Ви з Єрмаком будете сидіти на теплому дивані в бункері з усіма благами цивілізації.
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22.08.2022 16:57 Відповісти
Какое-то сомнение, что ветераны уважают брехливое существо, что вместо РФ прорубило коридор в Крым, кинуло гражданских в лапы оккупантов и т.д. т т.п. Забило на ВПК и оседлало Е-бабусю.
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22.08.2022 17:01 Відповісти
Треба , щоб марафонці мудрому наріду пояснили, чим мільйонний натовп з калашами краще, ніж 100т повноцінно тренована резервна армія, оснащена за західним зразком.
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22.08.2022 17:01 Відповісти
В области попистеть ему нет равных, он даже пэтю обошел!!!!!
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22.08.2022 17:02 Відповісти
И сколько из этого миллиона Слуг?
Человек хотя бы несколько найдется?
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22.08.2022 17:53 Відповісти
Каким боком тут Петя?

Петя был очень образованным человеком, дипломатом,который наравне общался с международными политиками.

а этот неуч только гундосики и то с экрана читает.
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22.08.2022 17:57 Відповісти
коли немає аргументів - починаються крики про Петю)) давно так
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22.08.2022 20:00 Відповісти
А аргументів немає майже завжди!
Вже за.. бали! Хлопці гинуть, а кончений єрмак блокує поставки важкої зброї до наших на передовій
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22.08.2022 21:41 Відповісти
Вальодя опять курнул начал мыслить миллионами. Придурок укуренный, посмотри как ты пытался сократить армию, зебил обдолбанный...
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22.08.2022 17:25 Відповісти
судячи з того, що він постійно чухає носа є при варианти, він:
- постійно бреше
- нюхає
- нюхає і постійно бреше
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23.08.2022 10:21 Відповісти
І тільки зелена шобла чекає моменту, щоб зрадити. Записано зі слів членограя.
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22.08.2022 17:40 Відповісти
Правильно було б називати цього дуріка "*****"

Ідеально підходить.
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22.08.2022 17:46 Відповісти
У меня знакомые 4 человека ждут нападения с ПМР.Когда не позвоню......говорят Завтра нас перекинут на Донецк!!!И так шестой месяц....))Вот вам и мильйон......Воюют мало....остальные по тылам.К сожалению так и есть....У кацапов до 200 к орков максимум...сами наши говорят,они прут и прут...уже медленей но тем не менее.Народу набрали.....оружия нет???Или как???
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22.08.2022 18:19 Відповісти
не хватает даже 50 тыс. нормально вооружить, по сути нам всеобщая мобилизация не нужна была, не чем воевать
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23.08.2022 09:43 Відповісти
Як же твої слова розходяться з твоїми справами..Граючи роль президента -він забуває попередні відосики. Іще --це тобі відповідь на твої слова--" був би хаос і всі розбіглися б,а Київ взяли б за три дні"Це тільки твоя шобла не воює,а тільки базікає.
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22.08.2022 18:30 Відповісти
Намагаюся знайти логіку у цій цифрі - 1 млн.

Сюди включений ОС МО (вкл. ГУР), МВС (у т.ч. НГ), СБУ, ТРО. Може бути ... близько, він мабуть заокруглив.

Тепер щодо того, хто де ... Усі більш-менш значимі об*єкти охороняють.
Частина військ на заході стоять, частина на північн. сході, на заході мабуть небагато.
Активні частини відомо де.

Таким чином велика кількість ОС збройних формувань розподілена по усій території.

Мабуть так і є.
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22.08.2022 19:12 Відповісти
А скільки мільйонів людей сидять у країні, без роботи і не можуть виїхати за кордон? Вже жінки масово почали виїздити з України з дітьми, лишаючи чоловіків щоб заробити хоч якусь копійку.
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22.08.2022 19:28 Відповісти
Зрадое...ам поясню, сюда входят вообще все т.н. "силовики", т.е. люди с оружием, включая даже полицию, пограничников, СБУ и так далее. Непосредственно в "армии" 700к. Из которых больше половины держат северные границы, тыл, Одесское направление. Непосредственно против рашистов у нас не более 300к солдат. У них против нас 150 тыщ своих войск + 100 тыщ ордлощников, наемников. Часть из них оттянута и держит тылы. В итоге у нас 300к против 200к на фронте. Но у них больше техники, арты, авиации, ракет, пво и прочего вооружения.
Внезапно на дворе не 19 век, чудаки с берданками больше не решают, даже если их трое на одного.
Тем не менее, набрали мы народу в армию дофига и больше. Самое время перестать бегать с облавами по магазинам и рынкам.
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22.08.2022 19:36 Відповісти
а ***** сходити не хочеш не зрадойоб?
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22.08.2022 22:32 Відповісти
Краще б розказав - скільки ви по світу тисяч снарядів 152 мм знайшли з Кулєбой та Рєзніковим, чи виготовили нових! Без боєзапасу цей мільон - майже беззахісні мішені...
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22.08.2022 20:15 Відповісти
В отставку, малороская гнида!!!
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22.08.2022 23:28 Відповісти
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23.08.2022 01:22 Відповісти
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23.08.2022 01:23 Відповісти
обдристович, корчинський і дугін борються проти США, Європи та "помаранчевої чуми".
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23.08.2022 10:29 Відповісти

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23.08.2022 01:25 Відповісти
не на часі
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23.08.2022 01:43 Відповісти
Зе меле те що хоче чути його лехторат а це далеко вид нормальноi логiки.то ворог переважае ,то украинцив мiльон воюе .Араби кажуть горе тому народу та бида буде що з е........ народом водиться
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23.08.2022 08:35 Відповісти
 
 