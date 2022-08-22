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У Держдумі РФ підготують спеціальну заяву щодо України: Її адресують ООН та міжнародним парламентським організаціям

госдума

В Держдумі РФ на четвер підготують спеціальну заяву щодо України.

Про це заявив заявив керівник фракції "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Рада Думи відбудеться в четвер, буде підготовлена спеціальна заява щодо України, зазначив парламентар.

За словами Миронова, заява ради Думи щодо України буде адресована ООН та міжнародним парламентським організаціям.

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Автор: 

Держдума (735) росія (66478)


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Топ коментарі
+34
А чому террористична кацапська срань досі в ООН?
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22.08.2022 16:24 Відповісти
+27
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22.08.2022 16:22 Відповісти
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22.08.2022 16:24 Відповісти
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22.08.2022 16:22 Відповісти
а шо там дашка смокче
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22.08.2022 16:34 Відповісти
Дашка вже smoked and fried well-done.
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22.08.2022 16:37 Відповісти
а того старого дурня що в рамочці кажуть інсульт трахнув:
отак укропка вовк одним легкім двіженієм обездвіжила двох руZZкіх

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22.08.2022 16:49 Відповісти
То не наша работа, то цапы сами себя взрывают.ничего нового!
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22.08.2022 16:57 Відповісти
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22.08.2022 16:49 Відповісти
І єтот поц бєрємєнний. Знатно пєрєтрахіваються, нічо нє скажеш.
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22.08.2022 16:57 Відповісти
ЗВЕРНЕННЯ ПРИДУРКОВ ИЗ РАШКИ....
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22.08.2022 17:39 Відповісти
Скріньте буде про зовнішнє управління та те, що нас всі накачують зброєю щоб війна тривала довго
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22.08.2022 16:22 Відповісти
Я думаю тут інакше. Причеплять Україну до вбивства доньки якогось там дугіна чи дуніна.
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22.08.2022 16:45 Відповісти
Слишком мелко для заявления в ООН. Всем пох на эту дочку.
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22.08.2022 16:59 Відповісти
ну, оце точно нє пох: тут міжнародна злочинність під гебешним дахом проглядається у Буданова в Іноземному легіоні
https://kyivindependent.com/investigations/suicide-missions-abuse-physical-threats-international-legion-fighters-speak-out-against-leaderships-misconduct
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22.08.2022 17:03 Відповісти
Може тут собака порилась (скинули таку iнфу):"Дугин заявил своим соратникам что будет лично просить у х**ла , перевода "спецоперации" в иной статус, обращения к нации и использования всего имеющегося арсенала оружия по проблемным (?) территориям .."
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22.08.2022 18:09 Відповісти
Скорее всего. Еще добавят про многострадальный украинский народ, который страдает от затягивания этой войны проклятыми США и прочими милитаристическими западными агрессорами.
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22.08.2022 16:50 Відповісти
А я вангую якусь подлянку (типу атаки на ЗАЕС) з подальшим звинуваченням України.
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22.08.2022 16:54 Відповісти
Я тоже думаю будет связано с ЗАЭС. А если все таки по дугиной, ну тогда я даже готов поверить в версию, что папка в жертву принес доченьку.
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22.08.2022 17:02 Відповісти
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22.08.2022 16:24 Відповісти
А чому террористична кацапська срань досі в ООН?
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22.08.2022 16:24 Відповісти
Патамушта там папуаських людожерів з якогось дива вважають рівними з цивілізованими країнами. 😊 От цікаво, аж заводить, що ці недопапуаси заявити про Україну хочуть? Невже щось про капітуляцію за посередництва ООН, си може одразу про незбориме бажання заплатити репарації? Насправді це єдині мудрі речі, які могли б озвусити кацапи. Але підозрюю, мудрі речі і кацапи навіть поряд не стояли.
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22.08.2022 17:13 Відповісти
Тут кілька варіантів: 1) якийсь терракт на День Незалежності (наприклад, ЗАЕС, або масований ракетний обстріл) з переводом стрілок на Україну, 2) намагання протянути визнання України, як террористичної організації (не спрацює, але намагатимуться), 3) просто ниття про те, що досить озброювати Україну, бо кацапи всирають, 4) стукання туфльою і погрози за подальші атаки на Крим, "кузькіна мать" та подібне.
Отаке бачиться з дивана.
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22.08.2022 18:07 Відповісти
тому що ООН така ж срань, як і паРаша.
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22.08.2022 19:40 Відповісти
Да вы сразу свою писульку передайте Гуттерюшу которого вы пытались убить в Киеве
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22.08.2022 16:25 Відповісти
Нехай пишуть у "Спортлото", придурки. Над ними весь світ сміється, а вони зібрались звертатись у ООН.
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22.08.2022 16:25 Відповісти
боюсь что не весь...
есть еще "полезные идиоты" которые за драный рубль продают душу дьволу-*****
то же напыщенное но далеко не без корыстное ООН...почему раша еще там? почему она может налагать вето на все и всех?
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22.08.2022 16:31 Відповісти
Тому що ООН це майданчик полялякать, ніякої сили він не має і ні коли не мав.
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22.08.2022 17:23 Відповісти
Пусть в задницу бункерному засунут подготовленную заяву,ей как раз там место!
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22.08.2022 16:25 Відповісти
Заявляй не заявляй, все-равно получишь в яй. Или в уй. Или оба сразу, но то уже перебор. Хотя....
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22.08.2022 16:25 Відповісти
Підготуй, не підготуй - все одно "сосіте .уй" )))
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22.08.2022 16:27 Відповісти
Пане Олеже - оце в "яблучко" !!!
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22.08.2022 17:31 Відповісти
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22.08.2022 16:25 Відповісти
Как-то подозрительно в унисон с визитом этих ООНовских проституток в Украину, спелись, блин, коммуняка с террористами, классика.
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22.08.2022 16:27 Відповісти
Цинизм, по*уизм и безнаказанность, с которыми действуют эти подонки просто зашкаливают. раша - самая ублюдочная страна за всю историю человечества.
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22.08.2022 16:27 Відповісти
На автомате написал "страна", но этих дегенератов не следует так назвать. росиянцы - это недоразвитый сброд мародеров, насильников и убийц, который видит смысл своего существования в порабощении и страданиях окружающих.
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22.08.2022 16:33 Відповісти
За поребріком знайшли "вбивцю" Дугіной, українку Наталію Вовк. Яка після теракту буцім-то втекла в Естонію.
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22.08.2022 16:28 Відповісти
А такая существует в природе?
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22.08.2022 17:01 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZX1zAEk24efgnNfcoYqDmQMbE-iF_8fJNC5hhbRX8OxsgtiCZ_67ny3u-UWrbxatDHwcdKoVLJegVXNa-CxUzbXofuPEyfd-*****************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

Избранное · https://www.facebook.com/ 6 мин.


ФСБ выложила фото того, как Наталья Вовк с дочкой прибыли в Москву на спецзадание. Их удалось сфотографировать вместе, несмотря на то, что они сливались с толпой. А так же ФСБ смогла перехватить и секретный план операции. После этого уже бессмысленно отпираться. Это провал!

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22.08.2022 17:14 Відповісти
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22.08.2022 17:15 Відповісти
у вас памилка на малюнке! куперов-седанов не бувае у прыроде
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22.08.2022 17:38 Відповісти
З номерами лугандонii бувають...
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22.08.2022 18:13 Відповісти
Хйло когда Крым оккупировал то "думы" всякие задним числом собирал.
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22.08.2022 16:28 Відповісти
ну хто з нормальних країн буде читати це лайно
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22.08.2022 16:32 Відповісти
vot chesno....kavo *** shto oni tam zajavjat ?
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22.08.2022 16:32 Відповісти
все "специальное" специальная операция, специальное заявление...
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22.08.2022 16:33 Відповісти
кацапи нікого і нічим вже не можуть здивувати
але дно для кацапів бездонне
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22.08.2022 16:33 Відповісти
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22.08.2022 16:34 Відповісти
Красотіща. Аж чуть не блєвонув, бл.
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22.08.2022 17:01 Відповісти
Застрелився краще підор кацапський, ваші заяви для вашого бидла більше ніхто їм не вірить в світі
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22.08.2022 16:34 Відповісти
Всё, как всегда!
Кацапы затянут старую песТню - биндеровцы, хфашисты, нацисты, неофашисты, неонацисты, укротеррористы ......
Ну и про девочку шо каталась размазанной по джипу в подмосковье...
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22.08.2022 16:35 Відповісти
І що її сам Бандера замочив
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22.08.2022 16:39 Відповісти
Остап Бендер. Він самий головний пособнік хвашістів убівал дітев лічно.
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22.08.2022 18:54 Відповісти
В четверг? Это типа после бомбардировок на День Независимости Украины обставляться будут? А шо такое? Хотят ядерным зарядом бахнуть по "центрам принятия решений" ? Ублюдки.
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22.08.2022 16:37 Відповісти
Вчинки психопата давно нікого не цікавлять

Набиває собі ціну,щоб усі чекали: а що ж там міль підорашистська скаже
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22.08.2022 16:38 Відповісти
Да всем насрать на вашу заяву.
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22.08.2022 16:39 Відповісти
Тут насправді сам Дугін замовив свою дочку. Бандерівцям на втіху. ) Дорогие подписчики и гости канала! Вечером 20 августа погибла Дарья Дугина дочь идеолога "русского фашизма" Александра Дугина. Мы располагаем информацией, с подробностями о гибели Дарьи, подлинность которой не вызывает у нас никаких сомнений. Более того, уверены, что у многих из тех, кто знает лично Александра Дугина наш материал только подтвердит предположения.

Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.

Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.

Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
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22.08.2022 16:40 Відповісти
Шиза прогресує.
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22.08.2022 16:41 Відповісти
Поздравят з Днем Незалежності, вот и вся заява.
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22.08.2022 16:45 Відповісти
Шо опять? Будут наверное про ЗАЭС что-то квакать.
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22.08.2022 16:45 Відповісти
Поки наша зовнішня політика спить непробудним сном, кацапи діють як агресивні психопати. Всюди встигають нагадити. Але в зельоних на першому місці святе - задовольняти забаганки Коломойського, та гавкати на партнерів. Щоб не дуже тягли в ЄС. Бо Ігорю Валерійовичу цього зовсім не потрібно.
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22.08.2022 16:47 Відповісти
А що Ви хочтіли почути чи побачити від наших дипломатів після заяви пана Блінкіна - що визнавати росію спонсором тероризму їм не зруки, таяк це нашкодить їхнім партнерам?
Всі їх аналітики, розвідка та інші служби розробляли багато різних варіантів розвитку подій, окрім однієї - що робити коли Україна вистоїть.
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22.08.2022 17:07 Відповісти
А шо там микольцьо патрушев,кажуть що з серьозним інфарктом попав на койку,невже на концерт куйло його відправить?
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22.08.2022 16:55 Відповісти
І кому це цікаво? Нікому. Із своєю заявою будуть спонукати припинити постачати зброю і зупинити війну? Так будуть. Але війну зупинять на кордоні України і зброя буде постачатися по ленд-лізу. І нехай вигадуть що хочуть.
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22.08.2022 16:58 Відповісти
Вони цю "заяву" хай зразу пишуть на туалетному папері...
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22.08.2022 17:05 Відповісти
в середу якусь херню зроблять,
а в четверг поплачуться які вони бідні

ООН - організація для підтримання миру,

яким боком туди відноситься параша?
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22.08.2022 17:06 Відповісти
Шо вони скажуть?
Знову мабуть будуть погрожувати ядерною зброєю.
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22.08.2022 17:07 Відповісти
ВСУ не просто попали в Антоновский мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна расейских автомобилей с боеприпасами, -- советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань
(канал МОЛНИЯ)
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22.08.2022 17:08 Відповісти
Будуть звинувачувати у тероризмі, та погрожувати ядерною зброєю. Нічого іншого вони не здатні придумати.
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22.08.2022 17:19 Відповісти
Оце баба прославилась. До цього про її існування ніхто в Україні навіть не підозрював , і нікому вона і нахер не потрібна була.
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22.08.2022 18:58 Відповісти
НКВДистські тварі,що вони нового можуть сказать? Злякать нас ракетним обстрілом чи Запорізькою АЕС? Або ми станемо рабами,або назавжди отримаємо свободу для своїх нащадків. Ті,хто зневірився у владі ,давно виїхали в Европу,Штати,Канаду,Австралію...
Але більшість українців хоче жити на своїй Богом даній землі.Тому,не втрачаємо віру у перемогу,слухаємо своє серце і маємо холодний розум.
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22.08.2022 17:27 Відповісти
За його словами, "жорстка заява", адресована ООН, стосуватиметься ситуації довкола Запорізької АЕС.

"Приблизно о 15:00 мск ми зберемо Раду Думи, на якій буде ухвалено нашу жорстку заяву. Ми заяву адресуємо передусім ООН та всім міжнародним парламентським організаціям", - процитували політика пропагандисти.
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22.08.2022 17:38 Відповісти
Скорее всего официально войну нам объявят
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22.08.2022 17:46 Відповісти
Заява стосуватиметься того, що Україна систематично обсрілює Запорізьку АЕС і наражає світову спільноту на ядерну небезпеку....
Дибілоїди з оркастану - Вам вже ніхто не вірить.....
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22.08.2022 18:00 Відповісти
І що ж вони напишуть у тій заяві?По ідеї це має бути явка з повинною.Зізнання у віроломному нападі на Україну у вбивстві тисяч мирних жителів у мародерстві та згвалтуваннях у повному зневажанні Міжнародного права та Женевської конвенції у недотриманні законів ведення війни у підступному вбивстві полонених в Оленівці у зущаннях ікатуваннях та багато іншого
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22.08.2022 18:10 Відповісти
Замість того що б Україна збирала ООН за злочини рашистів ,за геноцид українського народу ,що ж "злодій кричить тримай злодія ",а може хтось повірить ?
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22.08.2022 18:17 Відповісти
Украине нужно провести флешмоб по всему миру под лозунгом: "Путин, будь ты проклят!" Эту фразу должны повторить множество людей, по всей планете. Это будет серьёзным ударом по путинской идеологии.
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22.08.2022 19:05 Відповісти
Супер-наглость....напердеть в толпе и больше всех возмущаться!
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22.08.2022 21:57 Відповісти
Вони точно в тій рашці всі *******.
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23.08.2022 16:45 Відповісти
 
 