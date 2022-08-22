У Держдумі РФ підготують спеціальну заяву щодо України: Її адресують ООН та міжнародним парламентським організаціям
В Держдумі РФ на четвер підготують спеціальну заяву щодо України.
Про це заявив заявив керівник фракції "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Рада Думи відбудеться в четвер, буде підготовлена спеціальна заява щодо України, зазначив парламентар.
За словами Миронова, заява ради Думи щодо України буде адресована ООН та міжнародним парламентським організаціям.
Топ коментарі
+34 Светлана Круп
показати весь коментар22.08.2022 16:24 Відповісти Посилання
+27 Перехватчик
показати весь коментар22.08.2022 16:22 Відповісти Посилання
+21 Перехватчик
показати весь коментар22.08.2022 16:24 Відповісти Посилання
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отак укропка вовк одним легкім двіженієм обездвіжила двох руZZкіх
https://kyivindependent.com/investigations/suicide-missions-abuse-physical-threats-international-legion-fighters-speak-out-against-leaderships-misconduct
Отаке бачиться з дивана.
есть еще "полезные идиоты" которые за драный рубль продают душу дьволу-*****
то же напыщенное но далеко не без корыстное ООН...почему раша еще там? почему она может налагать вето на все и всех?
Избранное · https://www.facebook.com/ 6 мин.
ФСБ выложила фото того, как Наталья Вовк с дочкой прибыли в Москву на спецзадание. Их удалось сфотографировать вместе, несмотря на то, что они сливались с толпой. А так же ФСБ смогла перехватить и секретный план операции. После этого уже бессмысленно отпираться. Это провал!
але дно для кацапів бездонне
Кацапы затянут старую песТню - биндеровцы, хфашисты, нацисты, неофашисты, неонацисты, укротеррористы ......
Ну и про девочку шо каталась размазанной по джипу в подмосковье...
Набиває собі ціну,щоб усі чекали: а що ж там міль підорашистська скаже
Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.
Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.
Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
Всі їх аналітики, розвідка та інші служби розробляли багато різних варіантів розвитку подій, окрім однієї - що робити коли Україна вистоїть.
а в четверг поплачуться які вони бідні
ООН - організація для підтримання миру,
яким боком туди відноситься параша?
Знову мабуть будуть погрожувати ядерною зброєю.
(канал МОЛНИЯ)
Але більшість українців хоче жити на своїй Богом даній землі.Тому,не втрачаємо віру у перемогу,слухаємо своє серце і маємо холодний розум.
"Приблизно о 15:00 мск ми зберемо Раду Думи, на якій буде ухвалено нашу жорстку заяву. Ми заяву адресуємо передусім ООН та всім міжнародним парламентським організаціям", - процитували політика пропагандисти.
Дибілоїди з оркастану - Вам вже ніхто не вірить.....