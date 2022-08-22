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Новини Війна
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Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн згадала про війну РФ проти Україні у заяві, присвяченій Загальноєвропейському дню пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів, який відзначатиметься 23 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"У 83-ю річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа ця дата набуває особливого значення. Цього року Путін повернув до Європи жахи війни разом із нагадуванням, що мир не можна сприймати як належне", – наголосила очільниця Єврокомісії.

За її словами, на жаль, болісна пам’ять про минуле знайшла відгук у війні Росії проти України, і зараз "український народ віддає життя задля захисту цінностей, на яких побудовано наш Союз".

Фон дер Ляєн запевнила, що сьогодні Європа, як ніколи, об’єднана проти російської пропаганди, яка спотворює історію та карає тих, хто їй протистоїть.

"Цей день також нагадує нам, що Європа була побудована для захисту миру, сприяння демократії, верховенства права та забезпечення захисту універсальних прав і свобод. Ми продовжуватимемо об’єднано відстоювати ці фундаментальні цінності і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не заспокоїмося, поки вона не переможе", – підсумувала вона.

Також читайте: ЄС прагне незалежності від російського газу не пізніше 2027 року, - Ляйєн

Загальноєвропейський день пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів відзначається 23 серпня з 2009 року.

Автор: 

Єврокомісія (2192) Євросоюз (13787) фон дер Ляєн Урсула (807)


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Топ коментарі
+15
Урсула українка знаємо
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22.08.2022 16:37 Відповісти
+13
Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн громадяни України теж і цілком підтримують цю ідею
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22.08.2022 16:43 Відповісти
+6
Україна мусить перемогти !!!
бо в нас навіть коти бойові і розумніші за деяких ))))))
///
В Одесі кіт перетворив російський танк на туалет (відео)

http://www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873 www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873

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22.08.2022 16:55 Відповісти
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Урсула українка знаємо
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22.08.2022 16:37 Відповісти
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22.08.2022 17:19 Відповісти
Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн громадяни України теж і цілком підтримують цю ідею
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22.08.2022 16:43 Відповісти
Так,будуть продовжувати занепокоюватись до повної перемоги України...
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22.08.2022 16:51 Відповісти
підтримуватимуть кожен дюйм?
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22.08.2022 16:52 Відповісти
Україна мусить перемогти !!!
бо в нас навіть коти бойові і розумніші за деяких ))))))
///
В Одесі кіт перетворив російський танк на туалет (відео)

http://www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873 www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873

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22.08.2022 16:55 Відповісти
Вспомнилось, как когда-то, в 90-е, некий проходимец рекламировал в одной из школ Киева частные компьютерные курсы для учеников. Начинал в стиле "Товарищи и братья по шахматам", а финальной частью речи стало "Мы не остановимся пока Ваши дети в совершенстве не овладеют компьютером". В итоге пропал через пару месяцев вместе со всей своей шарагой, попутно прихватив уплаченные за год деньги.
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22.08.2022 17:00 Відповісти
«Щедрость обещаний королей лично им самим ничего не стоит»

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22.08.2022 17:04 Відповісти
В березні 1938 року, німці окупували Австрію.
В червні 1941 року, було окуповано Грецію: останню Європейську країну, що чинила опір Німеччині та Італії.
Три роки "роботи"!
Якби гітлер напав на ******* європу, то зекономив би масу часу...
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22.08.2022 17:05 Відповісти
"Фон дер Ляєн була проти поставок зброї для України, оскільки це може стати приводом для відкритих воєнних дій в Україні з боку Росії."
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22.08.2022 17:08 Відповісти
Знайшов джерело,де вона це каже https://www.radiosvoboda.org/a/30058821.html

У мене до неї ніколи не було ілюзій,такая же жаба,як Меркель і Шольц.
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22.08.2022 20:31 Відповісти
типу будете трошки більше стурбовані і трошки більше будете засуджувати?

та ваша допомога на словах нам дуже бл@ть допомагає.
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22.08.2022 17:12 Відповісти
Не заспокоюйтесь.
А ще краще якщо будете денно і нощно допомогати зброєю та грошима.
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22.08.2022 17:14 Відповісти
На словах то точно.
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22.08.2022 17:30 Відповісти
Дякуемо, Урсула , Ви наше СОНЕЧКО!
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22.08.2022 17:34 Відповісти
Точно?
Внизу по тексту побачите у статті:
https://www.radiosvoboda.org/a/30058821.html "Фон дер Ляєн була проти поставок зброї для України, оскільки це може стати приводом для відкритих воєнних дій в Україні з боку Росії."
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22.08.2022 20:38 Відповісти
Скоро ще ЛізТрасс підтянеться )
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22.08.2022 17:37 Відповісти
Нам, українцям, такий підхід до справ подобається!
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22.08.2022 17:51 Відповісти
Для перемоги потрібні літаки, вертольоти, танки, ракети середньої дальності і артилерія. Як мінімум. Як мінімум десятки заводів мають запрацювати на повну потужність.
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22.08.2022 18:13 Відповісти
госпожа УРСУЛА точно знает чем заканчивается хайль пукин --- это катастрофа для ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ и это должны понять все страны ЕС . ***** накачал в мозги рашабыдла то же что гитлер немцам --- нихуя не изменилось . только теперь ..спецоп ерация .. ***** жизненное пространство для ..русскоязычных.. ---- такой у ***** народец . а на БРАЙТОН - БИЧ захищать рюських слабо или в прибалтике где НАТО может дать по ***** . там ***** сто раз подумает . это падло уже мозги включило . ***** я в УКРАИНУ полезло . ****** невский недоделанный . но назад ходу нет . меркель подруга уже в отставке . остался микрон за 10 метровым столом
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22.08.2022 19:44 Відповісти
Чтобы достигнуть победы над Ордой Евросоюз должен предоставлять Украине помощь вооружением, техникой и финансами минимум на 5 миллиардов евро каждый месяц.

Вот при такой ситуации ЕС сможет реально "успокоиться" в ожидании победы Украины.
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23.08.2022 03:32 Відповісти
ми не заспокоїмося поки Україна не переможе (і будемо дуже-дуже хвилюватись!)LOL
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22.08.2022 21:55 Відповісти
ЗеКодломойские чуваки давно победили український мудрий нарід....73%. ...
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22.08.2022 23:37 Відповісти
Урсула гинеколог, нечего комментировать.
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23.08.2022 04:44 Відповісти
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:08 Відповісти
 
 