Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн згадала про війну РФ проти Україні у заяві, присвяченій Загальноєвропейському дню пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів, який відзначатиметься 23 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"У 83-ю річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа ця дата набуває особливого значення. Цього року Путін повернув до Європи жахи війни разом із нагадуванням, що мир не можна сприймати як належне", – наголосила очільниця Єврокомісії.
За її словами, на жаль, болісна пам’ять про минуле знайшла відгук у війні Росії проти України, і зараз "український народ віддає життя задля захисту цінностей, на яких побудовано наш Союз".
Фон дер Ляєн запевнила, що сьогодні Європа, як ніколи, об’єднана проти російської пропаганди, яка спотворює історію та карає тих, хто їй протистоїть.
"Цей день також нагадує нам, що Європа була побудована для захисту миру, сприяння демократії, верховенства права та забезпечення захисту універсальних прав і свобод. Ми продовжуватимемо об’єднано відстоювати ці фундаментальні цінності і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не заспокоїмося, поки вона не переможе", – підсумувала вона.
Загальноєвропейський день пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів відзначається 23 серпня з 2009 року.
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бо в нас навіть коти бойові і розумніші за деяких ))))))
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В Одесі кіт перетворив російський танк на туалет (відео)
http://www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873 www.facebook.com/watch/?v=5323534134396873
В червні 1941 року, було окуповано Грецію: останню Європейську країну, що чинила опір Німеччині та Італії.
Три роки "роботи"!
Якби гітлер напав на ******* європу, то зекономив би масу часу...
У мене до неї ніколи не було ілюзій,такая же жаба,як Меркель і Шольц.
та ваша допомога на словах нам дуже бл@ть допомагає.
А ще краще якщо будете денно і нощно допомогати зброєю та грошима.
Внизу по тексту побачите у статті:
https://www.radiosvoboda.org/a/30058821.html "Фон дер Ляєн була проти поставок зброї для України, оскільки це може стати приводом для відкритих воєнних дій в Україні з боку Росії."
Вот при такой ситуации ЕС сможет реально "успокоиться" в ожидании победы Украины.
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!