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"Вибачте, про#бали": Мінкульт та "Banda" після шквалу критики відмовилися від нового жесту "Тризуб Незалежності"

ткаченко

Креативна агенція Banda відмовились від флешмобу "Тризуб Незалежності" та вибачилась.

Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про#бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено", - розповіли в агенції.

Водночас в Мінкульті також визнали, що помилилися.

"Ми приносимо наші щирі вибачення за те, що "перекреативили". Наголошуємо, що у жодному випадку не ставили за ціль зневажити або образити наших співгромадян", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зявили, що "тризуб Чорновола" - єдиний правильний жест цього символу.

Раніше повідомлялось, що креативна агенція Banda разом з Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності. В мережі користувачі звернули увагу на те, що ставлення до жесту у світі є доволі неоднозначним. Також він має сексуальний підтекст.

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Автор: 

День Незалежності (701) курйоз (580)


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Топ коментарі
+64
ткаченко реальний дегенерат або дибіл(
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22.08.2022 17:34 Відповісти
+63
Это эмблема "Слуг Народу". Суть слуг такая же.
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22.08.2022 17:37 Відповісти
+35
А как выглядит жест "про#бали"? Он становится хитом...
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22.08.2022 17:34 Відповісти
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У мережі - це доволі популярний мем, який ще називають «Two in the pink, one in the stink». Він відноситься до методу мастурбації, коли два пальці засовуються у піхву, а третій (мізинець) - в анус.
Пропоную петицію де вимагати примусового притягнення в мішку руминської собаки дубінеску, і щоб він цілодобово три дні засовував малоросу ткаченку не один палець а руку по лікоть в сраку. І після цього викинути їх голих в полі десь під сєвєродонецьком.
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22.08.2022 18:15 Відповісти
ЗеБiльна тупа шобла - це тупi малоросси.

Це просто ганба.
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22.08.2022 18:17 Відповісти
Ваня, встроми собі в дупу всі ці меншовартісні заморочки, є в нас і пісні, і ракети. Раджу відразу киздувати туди, хдє тєбя па язикавому прінціпу нє будут атлічать.
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22.08.2022 21:13 Відповісти
Христина Соловій

@soloviyka

·

https://twitter.com/soloviyka/status/1561676823964131328 3 ч

Навіщо вигадувати новий жест, якщо ми маємо справжній https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?src=hashtag_click #тризубнезалежності довше, ніж саму Незалежність? Давайте покажемо

https://twitter.com/BandaAgency @BandaAgency
та

https://twitter.com/MCIPUkraine @MCIPUkraine
як виглядає наш єдиний і справжній https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?src=hashtag_click #тризубнезалежності ! Публікуйте свої фото з тризубом та хештегом https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?src=hashtag_click #тризубнезалежності

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22.08.2022 18:20 Відповісти
Ну так типа креативчик они " придумали" , конечно же не бесплатно. Просто дебилы и клоуны.
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22.08.2022 18:22 Відповісти
Что не делает дурак , все он делает не так ( с) . Так Порох ***** ответил , когда Швеция и Финляндия в НАТО вступили. Очень актуальна эта поговорка для нашего зеленого шапито.
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22.08.2022 18:21 Відповісти
Тут ви жест Тризуба про#бали, там ви Чонгар про#бали... Нехрен ви такі здалися Україні?
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22.08.2022 18:21 Відповісти
Ци ви та я розуміємо. А "наріду" подобається.
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22.08.2022 18:38 Відповісти
На превеликий жаль.
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22.08.2022 19:26 Відповісти
"Про#бали" - це вже стає девізом зеленої влади. Південь вони теж про#бали, як казала люся.
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22.08.2022 18:31 Відповісти
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22.08.2022 18:33 Відповісти
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22.08.2022 19:11 Відповісти
намалювати на лобі 73% щоб всі бачили та каялися що вибрали цих придурків
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22.08.2022 18:37 Відповісти
Дебіли окрім порнхабу нічого не дивляться. Нахапались жестів.
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22.08.2022 18:37 Відповісти
Джамер,а які жести ти бачив в порнхабі?Не хочеться гуглити...
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22.08.2022 21:41 Відповісти
Вже реально навіть не дивує...

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22.08.2022 18:38 Відповісти
В минкульте больше заняться нечем, кроме как жесты новые придумывать? Зачем нам тогда такой минкульт с министром дебилом?
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22.08.2022 18:42 Відповісти
вони не придумали, це старий жест і досить непристойний жест. Ось тут пан дуже добре розповідає що це за лайно, таке ж лайно як і вони самі і той сраний ткаченко.
https://www.youtube.com/watch?v=DTgGFuKg1D4
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22.08.2022 18:54 Відповісти
А у них така фішка, до всього тулити слова: вперше в історіїї України. А для цього потрібно і справді щось нове, але мізки, як у горобця, от і маємо те, що маємо. Сором на весь світ.
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22.08.2022 19:32 Відповісти
А у них така фішка, до всього тулити слова: вперше в історіїї України. А для цього потрібно і справді щось нове, але мізки, як у горобця, от і маємо те, що маємо. Сором на весь світ.
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22.08.2022 19:41 Відповісти
Кстати, поскольку "креатив" оказался забракованным, денежки надо вернуть.
Или открыть уголовное дело об отмывании денег бюджета в военное время.
Платить за такую откровенную *уйню - преступление.
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22.08.2022 18:44 Відповісти
А давайте запустимо флешмоб для Ткаченка, із одним всім зрозумілим жестом, можна два, Ткаченку дулю або фак, а не українстьку культуру.
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22.08.2022 18:45 Відповісти
Они уже запустили: "Пароль?" "********!" "Свой, заходи!"
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22.08.2022 18:52 Відповісти
На фото він виглядає як якийсь сенсей: на маківці ніби хвіст зав'язано ****, він що не зробить, усе якось по китайськи виглядає: shit, made in china
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22.08.2022 18:58 Відповісти
креативні вилупки, ви не на тусовці з арестовичем, щоб тут своїми про..ли розкидатися, на українців це лайно не діє, а свій "новий креативний" символ засуньте собі в......, туди звідки він і виліз.
https://www.youtube.com/watch?v=DTgGFuKg1D4
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22.08.2022 18:53 Відповісти
Та не про#бали, а пере#бали: цей жест, як пояснюють, означає "двоє - в парадне, третій - в шоколадне". Ох і бешкетники. А також, що це за поганялово для креативної агенції? Чи це не поганялово, а просто креативності не вистачило - назвали, як воно є? Дебіли, *** (с)
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22.08.2022 18:53 Відповісти
*****, це просто натуральні курви, стібаються вже як можуть...
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22.08.2022 19:05 Відповісти
Цим жестом потрібно вітати виключно слуг урода , бо вони того варті
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22.08.2022 19:20 Відповісти
Ідіоти вирішили поржати із державної символіки ?
То в них Україна актриса фільмів для дорослих, то Тризуб пошляцький жест з тих же порнофільмів.
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22.08.2022 19:20 Відповісти
Що ще ці Зебіли з українського не обісрали?
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22.08.2022 19:21 Відповісти
Банда - єто та лолкєкатівная агенція, которая ездила к москалям перенимать опыт в рекламе и дизайне незадолго до войны? Ну тогда не удивлен. Они ********* по жизни, как и их наниматели из Слуг Бени
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22.08.2022 19:33 Відповісти
Ви там з вашим Арестовичем вже давно напрошуєтесь, дочекаєтесь, суки!
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22.08.2022 19:33 Відповісти
у нас почему-то считают что насрать на стол это креатив, или назвать команду банда, или герб нарисовать кривой и назвать это смелость, или пихать слово смелость везде и считать что это бесконечный кревтив... а кто вернет бабки, которые в том числе раздали звездам наверняка за фото с этим креативом
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22.08.2022 19:38 Відповісти
А гроші бюджетні, які витратили на цей факап, Ткаченко і банда повернули?
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22.08.2022 19:41 Відповісти
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22.08.2022 19:48 Відповісти
Это замминистра культуры ?
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22.08.2022 19:51 Відповісти
Радник!
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22.08.2022 19:59 Відповісти
Я, правильно понимаю, что на это пошли деньги американских налогоплательщиков?
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22.08.2022 20:01 Відповісти
Це все одно що, запропонувати англічанам замість середнього пальця показувати вказівний? Як мінімум середній палець означав "що, в мене є палець і я буду стріляти" оскільки натягували тятиву лице безіменним пальцем.
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22.08.2022 20:05 Відповісти
а чи є хоч щось, що ця влада ще не проїбала?
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22.08.2022 20:10 Відповісти
Пропоную створити петицію про звільненя Ткаченка за профнепридатність, та образу народу України
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22.08.2022 20:14 Відповісти
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22.08.2022 20:16 Відповісти
Друг другу пусть показывают - кто им доктор ...
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22.08.2022 20:24 Відповісти
Вот так тоже прикольно. Ткаченко, посмотри!

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22.08.2022 20:30 Відповісти
ну як москалі,
так важко пошукати інфу в інтернеті
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22.08.2022 20:53 Відповісти
щось в них чешеться на 24, то безголосих дівуль випусть без трусів, то якомусь маленькому прищу народного артиста дадуть, а то вересклива на зонту літає над Києвом. А потрібно просто показати відосик - мелкий фраєр на рояле на сиграет. А тим чим грає зробити офіційним символом слуг народу 3,7 (і канечна ТУЗ). Та заставити всіх слуг зробити відповідне тату на лобі. От і наповниться смислом ткаченківське "про......... і".
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22.08.2022 21:09 Відповісти
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22.08.2022 21:15 Відповісти
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22.08.2022 21:16 Відповісти
ткаченко, хто тепер з тобою буде ручкатись ?

навіть якщо скажеш, що руки з милом помив
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22.08.2022 22:00 Відповісти
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22.08.2022 21:18 Відповісти
Ви думаєте, що вони не знали, що роблять? Все знали і ніякої тут помилки не має.
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22.08.2022 21:29 Відповісти
команда дебілів про*бателів від півдня країни до жесту вітання...
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22.08.2022 21:31 Відповісти
Це не про*об, це зроблено навмисно, як завжди. То на день незалежності
замість військового параду зайців випустили, Сердючку з мамою, Монатіка, тепер ой про*бали, ха-ха-ха.
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22.08.2022 21:35 Відповісти
"мама має право на ашибку"... природи
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22.08.2022 22:02 Відповісти
вибачення - це як мінімум відставка! малосроси, мля..
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23.08.2022 00:51 Відповісти
Про Ткаченко
« что ни делает ДУРАК, все он делает не так»
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23.08.2022 01:12 Відповісти
И сколько бабла из бюджета на это говно ушло?
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23.08.2022 03:10 Відповісти
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