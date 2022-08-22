"Вибачте, про#бали": Мінкульт та "Banda" після шквалу критики відмовилися від нового жесту "Тризуб Незалежності"

Креативна агенція Banda відмовились від флешмобу "Тризуб Незалежності" та вибачилась.

Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про#бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено", - розповіли в агенції.

Водночас в Мінкульті також визнали, що помилилися.

"Ми приносимо наші щирі вибачення за те, що "перекреативили". Наголошуємо, що у жодному випадку не ставили за ціль зневажити або образити наших співгромадян", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зявили, що "тризуб Чорновола" - єдиний правильний жест цього символу.

Раніше повідомлялось, що креативна агенція Banda разом з Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності. В мережі користувачі звернули увагу на те, що ставлення до жесту у світі є доволі неоднозначним. Також він має сексуальний підтекст.

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