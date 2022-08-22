"Вибачте, про#бали": Мінкульт та "Banda" після шквалу критики відмовилися від нового жесту "Тризуб Незалежності"
Креативна агенція Banda відмовились від флешмобу "Тризуб Незалежності" та вибачилась.
Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про#бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено", - розповіли в агенції.
Водночас в Мінкульті також визнали, що помилилися.
"Ми приносимо наші щирі вибачення за те, що "перекреативили". Наголошуємо, що у жодному випадку не ставили за ціль зневажити або образити наших співгромадян", - йдеться в повідомленні.
В міністерстві зявили, що "тризуб Чорновола" - єдиний правильний жест цього символу.
Раніше повідомлялось, що креативна агенція Banda разом з Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності. В мережі користувачі звернули увагу на те, що ставлення до жесту у світі є доволі неоднозначним. Також він має сексуальний підтекст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пропоную петицію де вимагати примусового притягнення в мішку руминської собаки дубінеску, і щоб він цілодобово три дні засовував малоросу ткаченку не один палець а руку по лікоть в сраку. І після цього викинути їх голих в полі десь під сєвєродонецьком.
Це просто ганба.
@soloviyka
·
https://twitter.com/soloviyka/status/1561676823964131328 3 ч
Навіщо вигадувати новий жест, якщо ми маємо справжній https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?src=hashtag_click #тризубнезалежності довше, ніж саму Незалежність? Давайте покажемо
https://twitter.com/BandaAgency @BandaAgency
та
https://twitter.com/MCIPUkraine @MCIPUkraine
як виглядає наш єдиний і справжній https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?src=hashtag_click #тризубнезалежності ! Публікуйте свої фото з тризубом та хештегом https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?src=hashtag_click #тризубнезалежності
https://www.youtube.com/watch?v=DTgGFuKg1D4
Или открыть уголовное дело об отмывании денег бюджета в военное время.
Платить за такую откровенную *уйню - преступление.
https://www.youtube.com/watch?v=DTgGFuKg1D4
То в них Україна актриса фільмів для дорослих, то Тризуб пошляцький жест з тих же порнофільмів.
так важко пошукати інфу в інтернеті
навіть якщо скажеш, що руки з милом помив
замість військового параду зайців випустили, Сердючку з мамою, Монатіка, тепер ой про*бали, ха-ха-ха.
« что ни делает ДУРАК, все он делает не так»