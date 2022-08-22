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Новини Війна
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Дружина окупанта про настрої в тилу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - перехоплення ГУР. АУДIО

Дружина розповідає російському окупанту про настрої в тилу.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет. У нас тут недавно Гулево били и били Свердликово. Ребят перестреляли и толи на Курск, толи на Москву отправили раненых. А это сказали 23 или 24 на нас готовится. И помимо сказали, что в Донецке и Луганске стоят какие-то базы огромнейшие с этой вот нефтью или что там за приблуда есть. И если по ним попадет сказали, это п#зда будет все Украине и всей России нах#й. То есть к чему готовиться непонятно, люди боятся, уже боятся и спать ложиться", - розповіла жінка.

Також читайте: "До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить": Окупант розповідає про плани контрнаступу ЗСУ. АУДIО

Автор: 

розвідка (3894) Донбас (22358) перехоплення (356)


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Топ коментарі
+42
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22.08.2022 17:42 Відповісти
+34
Да пох уже на всё. Главное чтобы засрашка была аннигилирована. Не может существовать такое абсолютное зло. Это против законов Вселенной.
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22.08.2022 17:38 Відповісти
+19
Вона вам тварюки по любому буде за те що ви на нашій землі накоїли
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22.08.2022 17:48 Відповісти
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Да пох уже на всё. Главное чтобы засрашка была аннигилирована. Не может существовать такое абсолютное зло. Это против законов Вселенной.
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22.08.2022 17:38 Відповісти
рашка больше похожа не на "абсолютное зло", а на "абсолютное дебильйо"
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22.08.2022 17:43 Відповісти
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22.08.2022 17:42 Відповісти
Ето святая русь?
Богоспасаємоє отєчєство?
Трєтій Рим?
Самий чітаємий народ?
Височайшая духовітость?
Град на холмє для всєго чєловєчества?
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22.08.2022 18:44 Відповісти
Возле Донецка и Луганска огромные базы с бавовной!
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22.08.2022 17:45 Відповісти
А там курят? Есть что курить?
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22.08.2022 17:50 Відповісти
Мабуть є, а от фірмова запальничка від ЗСУ - HIMARS.
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22.08.2022 18:03 Відповісти
а ящо знайдуть?
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22.08.2022 18:53 Відповісти
Вона вам тварюки по любому буде за те що ви на нашій землі накоїли
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22.08.2022 17:48 Відповісти
Дружина окупанта про настрої в тилу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - кацапи в п#зде існували існують і очевидно будуть існувати а ще є таке місце як дупа і кацапи про це повинні пам"ятати
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22.08.2022 17:54 Відповісти
Так эти два места находятся рядышком. Что характерно: рабссияне всей своей шоблой там и сидят, ругаясь друг с другом где теплее и сытнее. Ну что же, победит сильне более голодный. Мусорные баки на рабсее превращаются в рождественский подарок. Говно к говну, оспердулитей в рефрижераторы, русские корабли на йух, путлера в Гаагу.
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22.08.2022 18:05 Відповісти
Не "пі.да", а "палавой орган бабушкі"...
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22.08.2022 18:08 Відповісти
Обісц..лись, це добре, але пора вже починати ср..тись ...
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22.08.2022 18:09 Відповісти
Бійтесь свинособаки... ми йдемо по ваші душі...
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22.08.2022 18:13 Відповісти
Можете навіть не сумніватись!
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22.08.2022 18:16 Відповісти
Вона меє рацію - їм таки 3,14зда...)))
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22.08.2022 18:29 Відповісти
Какой-то набор слов. Свердликово и Гуево - это на границе с Сумской областью. Значит, наши отвечают там?
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22.08.2022 18:34 Відповісти
Які ще у орків дєті?
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22.08.2022 18:42 Відповісти
орколята)
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22.08.2022 19:15 Відповісти
Танунах!!!
""
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22.08.2022 19:22 Відповісти
Ой як стрілив, царя вцілив, а царицю в потилицю .. пізда вам, кацапи )
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22.08.2022 18:42 Відповісти
І знову "перехоплення" доблесних наших спецслужб. А не можуть вони перехопити і доставити в Україну вбивць наших військових, тих, хто обстрілює Миколаїів, Нікополь, Дніпропетровську область? А не можуть перехопити їх, як по їх "перехопленнях" дебільних ватажків і привезти на суд в Гаагу?
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22.08.2022 20:04 Відповісти
Сволота проклята!😡
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22.08.2022 22:04 Відповісти
Бійтесь, суки
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22.08.2022 22:36 Відповісти
 
 