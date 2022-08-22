Дружина окупанта про настрої в тилу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - перехоплення ГУР. АУДIО
Дружина розповідає російському окупанту про настрої в тилу.
Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет. У нас тут недавно Гулево били и били Свердликово. Ребят перестреляли и толи на Курск, толи на Москву отправили раненых. А это сказали 23 или 24 на нас готовится. И помимо сказали, что в Донецке и Луганске стоят какие-то базы огромнейшие с этой вот нефтью или что там за приблуда есть. И если по ним попадет сказали, это п#зда будет все Украине и всей России нах#й. То есть к чему готовиться непонятно, люди боятся, уже боятся и спать ложиться", - розповіла жінка.
Топ коментарі
+42 Перехватчик
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+34 Garry Grant
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+19 vvv sss #531916
показати весь коментар22.08.2022 17:48 Відповісти Посилання
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