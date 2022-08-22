Intellias у партнерстві з Благодійним Фондом Сергія Притули придбав безпілотний авіакомплекс FlyEye для ЗСУ

Українська компанія Intellias на честь свого 20-річчя передала Благодійному Фонду Сергія Притули 5 млн 485 тис. гривень на придбання безпілотного авіаційного комплексу FlyEye в складі двох літаків та наземної станції управління. Комплекс вже допомагає захисникам знешкоджувати противника в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

FlyEye — розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс, розроблений польською компанією WB Electronics. Вони успішно використовуються українськими військовими до і після початку повномасштабного російського вторгнення. Максимальна швидкість безпілотника – до 160 км/год в залежності від погодних умов. Дальність польоту – 50 км, а максимальна висота польоту – 4 км. Стартує безпілотник FlyEye безпосередньо з руки й може нести на собі до 11 кг різноманітного спорядження. Цінується серед військових за ефективний захист від систем радіоелектронної боротьби.

"Потреба у безпілотниках на фронті зараз шалена, вони допомагають військовим у розвідці та коригуванні артилерії, а це головна зброя цієї війни. Я дякую всій команді Intellias за шляхетний вчинок, який допоможе ще одному підрозділу працювати ефективніше. 5,5 млн гривень – це великі гроші, які ми конвертуємо у велику допомогу захисникам. І безпілотник FlyEye буде хорошим підсиленням нашим хлопцям і дівчатам на передовій" – розповів Сергій Притула, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули.

Більше про співпрацю з компанією Intellias у відеозверненні Сергій Притули.

Intellias надає кошти, спорядження та техніку на потреби українських військових від початку повномасштабного вторгнення. Загальна сума допомоги вже склала близько 30 млн гривень і щодня зростає.

"Компанії Intellias виповнилось 20 років, і в цій ситуації найкращий подарунок для нас зараз – це перемога. Ми сподіваємось, що придбаний нами безпілотний авіаційний комплекс FlyEye, який вже на фронті і виконує свою роботу, допоможе її наблизити.

Від початку широкомасштабного вторгнення ми, як компанія та наші спеціалісти і спеціалістки постійно допомагаємо нашим збройним силам, зокрема закупили десятки пікапів та позашляховиків для наших захисників. Україна – наш дім. Ми віримо в перемогу і віримо в ЗСУ. Тому ми не скорочуємо команду в Україні, а розширяємо її, пропонуючи робочі місця українським розробникам та розробницям.", – говорить Михайло Пузраков, Executive Chairman та співзасновник Intellias.

Компанія від початку війни постійно підтримує благодійні фонди та надає підтримку різним підрозділам ЗСУ. Велика частина допомоги була спрямована на закупівлю дронів, необхідного обладнання і захисного спорядження для військових, модернізацію командного та аналітичного центрів Повітряного командування "Захід".

Окрему увагу Intellias приділяє транспортним засобам для ЗСУ, зокрема в рамках проєкту "Авто для захисників", було придбано та передано на фронт 30 позашляховиків для наших військових. Також в рамках проєкту Екомобільне Літо, який спрямований на популяризацію еко-транспорту, Intellias закуповує для військових спеціалізовані електробайки, мобільні та непомітні для ворога.

Компанія Intellias була заснована в 2002 році у Львові Віталієм Седлером та Михайлом Пузраковим. В 2018 році компанія залучила інвестиції Horizon Capital. Перший закордонний розробницький центр Intellias з’явився в Кракові в 2019 році. Сьогодні компанія нараховує 2600 спеціалістів та входить до десятки найбільших ІТ компаній України. Щороку здобуваючи визнання, як найкращий IT-роботодавець за версіями Forbes, DOU, EY та ін.

Про Благодійний Фонд Сергія Притули

Благодійний Фонд Сергія Притули створений у 2020 році для під час пандемії коронавірусу для допомоги за невійськовими напрямками. Його засновник Сергій Притула допомагає українським військовими з початку агресії Росії у 2014 році. А у лютому 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, фонд розширив діяльність: було відкрито мілітарний штаб для допомоги військовим та штаб гуманітарної допомоги цивільним. Для ефективного перевезення та зберігання вантажів з усього світу було відкрито 5 логістичних центрів у містах України та 1 центр в Перемишлі (Польща). Головний офіс Фонду знаходиться у Києві.

Зараз мілітарний штаб зосереджений на забезпеченні української армії засобами зв’язку, оптичними пристроями, дронами, БПЛА, транспортом та засобами тактичної медицини для військових.

Гуманітарний штаб надає допомогу цивільним на окупованих територіях і в радіусі 70 кілометрів від лінії фронту. Окремим напрямком штабу є проєкт "NEST", місія якого повернути життя до деокупованих містечок і сіл і звести безкоштовні модульні будинки для власників зруйнованих приватних помешкань на їхніх же ділянках землі.

Про Intellias

Intellias – одна з найбільших українських ІТ-компаній, яка об’єднує 2600 спеціалістів. Розробницькі центри компанії розташовані в Польщі, Україні, Хорватії, Болгарії, Іспанії, Португалії, Колумбії та Індії. Також Intellias представлений у Німеччині, США та Об'єднаних Арабських Еміратах. Компанія займається розробкою комплексного програмного забезпечення та наданням професійних сервісів, спеціалізуючись на автомобільній галузі, навігаційних системах, фінансових та телекомунікаційних технологіях. Технологічними продуктами, які розробляють інженери Intellias, користуються понад 2 млрд. людей в усьому світі. Багато років поспіль Intellias є одним із найкращих ІТ роботодавців за версією DOU – найбільшої ІТ спільноти в Україні. У 2020 та 2021 роках компанія отримала таке ж звання від Forbes та EY Ukraine. Intellias двічі здобув звання "Велопрацедавця року".