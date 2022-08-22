На річницю радянської окупації чехи передали для ЗСУ близько 1 млн дол., – посольство
До річниці радянської окупації Чехословаччини в 1968 році чехи переказали на підтримку Збройних сил України близько 1 мільйона доларів.
Про це повідомило посольство України у Чехії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в Чехії відбувся "спонтанний флешмоб", у ході якого місцеві жителі перерахували на користь української армії по 1968 крон.
"Участь у акції взяло понад 14 тисяч осіб, які перерахували на благодійний рахунок посольства 24,2 мільйона чеських крон, що приблизно дорівняє 1 мільйон доларів США", – повідомили в посольстві.
Акцію ініціювали адвокат Петр Нємец та ініціатива "Зброю Україні". Всім, хто робив пожертву в 1968 крон, дарували футболку зі "святим HIMARS".
"Чехи та словаки, які самі пережили досвід окупації в 1968 році, чудово усвідомлюють сьогоднішню трагедію українського народу, який протистоїть російській агресії. З підтримкою наших найближчих друзів, до яких безперечно належить і Чеська Республіка, Україна зможе відбити напад держави-агресора й захистити своє право на життя в свободі та демократії", – йдеться в коментарі тимчасового повіреного у справах України в Чехії Віталія Усатого.
Загалом, за даними посольства, чехи перерахували понад 1,2 мільярда чеських крон на користь української армії від початку російського вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
без национальной памяти людей... может вылезть интернациональный долг от саветскойармии...