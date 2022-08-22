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Новини Допомога Україні
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На річницю радянської окупації чехи передали для ЗСУ близько 1 млн дол., – посольство

чехія

До річниці радянської окупації Чехословаччини в 1968 році чехи переказали на підтримку Збройних сил України близько 1 мільйона доларів.

Про це повідомило посольство України у Чехії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Чехії відбувся "спонтанний флешмоб", у ході якого місцеві жителі перерахували на користь української армії по 1968 крон.

"Участь у акції взяло понад 14 тисяч осіб, які перерахували на благодійний рахунок посольства 24,2 мільйона чеських крон, що приблизно дорівняє 1 мільйон доларів США", – повідомили в посольстві.

Акцію ініціювали адвокат Петр Нємец та ініціатива "Зброю Україні". Всім, хто робив пожертву в 1968 крон, дарували футболку зі "святим HIMARS".

"Чехи та словаки, які самі пережили досвід окупації в 1968 році, чудово усвідомлюють сьогоднішню трагедію українського народу, який протистоїть російській агресії. З підтримкою наших найближчих друзів, до яких безперечно належить і Чеська Республіка, Україна зможе відбити напад держави-агресора й захистити своє право на життя в свободі та демократії", – йдеться в коментарі тимчасового повіреного у справах України в Чехії Віталія Усатого.

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Загалом, за даними посольства, чехи перерахували понад 1,2 мільярда чеських крон на користь української армії від початку російського вторгнення.

Автор: 

допомога (8490) Чехія (1659)


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22.08.2022 18:03 Відповісти
Подяка! Чехи зі словаками і сто років тому були єдині хто поставляв зброю і амуніцію військам ЗУНР. Щоправда, в обмін на Карпатську нафту
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22.08.2022 18:06 Відповісти
Подяка чехам ! Росія постійно вела війни і звичайно десь вигравала і десь програвала . Першу світову програла російсько-японську програла кримську війну програла. І хто каже що Росія непереможна? І цю війну в Україні повинна програти а народ України повинен обєднатися
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22.08.2022 18:07 Відповісти
дякуємо... пам"ятаємо Історію і віримо в майбутнє...
без национальной памяти людей... может вылезть интернациональный долг от саветскойармии...
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22.08.2022 18:07 Відповісти
Щиро дякуємо Чехії за її підтримку та допомогу.
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22.08.2022 18:10 Відповісти
чехи добре знають і пам'ятають, що таке русняві "братушки" на танках в їхніх хатах "як в своїх".
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22.08.2022 18:14 Відповісти
Мені роз повідав знайомий який був там. Танкіст. Казав виїхали на якийсь майдан і щоб зорієнтуватись командир висунув голову з люка і снайпер вліпив кулю прямо в зірочку.
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22.08.2022 18:37 Відповісти
Та припиніть вже називати російську окупацію радянською.
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22.08.2022 19:17 Відповісти
Сподіваюсь, зібрані чеськими друзями України кошти передали волонтерам, а не нашим державним структурам.
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22.08.2022 20:34 Відповісти
 
 