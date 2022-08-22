Окупанти схиблені на датах і символах: ГУР МО попереджає про загрозу ракетних ударів 24 серпня
Головне управління розвідки Міноборони України закликає українців бути особливо обережними 24 серпня через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День незалежності буде атаковано. Україна до цього готова.
Те, що в росії залишається ще велика кількість ракет – нехай і не високоточних – це правда, біди вони можуть народити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву... і хід війни. Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня – це не просто слова, треба бути особливо обережними", - наголосив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
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бо вони схиблені.
я бы им на границу унитазы вывез, пусть берут, не жалко братьям, только бы не лезли за поребрик
Примут в хвост и в гриву.
а тут наши могут на Независимость выпить, потеря бдительности и все такое
как тут не пульнуть?
водка - яд, водка - зло... и дальше по тексту