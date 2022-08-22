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Новини Війна
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Окупанти схиблені на датах і символах: ГУР МО попереджає про загрозу ракетних ударів 24 серпня

путін

Головне управління розвідки Міноборони України закликає українців бути особливо обережними 24 серпня через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День незалежності буде атаковано. Україна до цього готова.

Те, що в росії залишається ще велика кількість ракет – нехай і не високоточних – це правда, біди вони можуть народити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву... і хід війни. Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня – це не просто слова, треба бути особливо обережними", - наголосив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Читайте: КМДА просить киян бути особливо пильними найближчими днями: Можливі загрози ракетно-бомбові удари з боку військ РФ

Автор: 

розвідка (3894)


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Топ коментарі
+16
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22.08.2022 18:41 Відповісти
+6
і на унітазах схиблені і на пралках схиблені - та вони на вьому схиблені,
бо вони схиблені.
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22.08.2022 18:37 Відповісти
+3
В ответ должно сразу полететь по Белгороду, Курску, Ватостополю и по всему, по чему достанем.
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22.08.2022 18:56 Відповісти
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і на унітазах схиблені і на пралках схиблені - та вони на вьому схиблені,
бо вони схиблені.
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22.08.2022 18:37 Відповісти
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22.08.2022 18:41 Відповісти
саме так повинен виглядати кацапу "визволителю".
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22.08.2022 18:45 Відповісти
*монумент
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22.08.2022 18:46 Відповісти
не паймуть... азия-с...
я бы им на границу унитазы вывез, пусть берут, не жалко братьям, только бы не лезли за поребрик
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22.08.2022 23:45 Відповісти
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22.08.2022 18:42 Відповісти
Як би разом з вікнами мозги вїх пвилетали!!!
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22.08.2022 21:36 Відповісти
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22.08.2022 18:44 Відповісти
Я вже писав що 24 серпня для ***** сакральна дата. В 14 році рашисти в ніч на 24 серпня перетнули кордон на Бамбасі, 24 серпня влаштували хімічну атаку на Кримі і кримчани тікали на материк. А захоплення Криму ***** почало на Благовіщення.
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22.08.2022 18:46 Відповісти
Што єто било?
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22.08.2022 19:05 Відповісти
Здається ГУР МО теж схиблені на датах і символах.....
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22.08.2022 18:47 Відповісти
Усі повинні зрозуміти,що кацап і людина це абсолютно різні речі.
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22.08.2022 18:48 Відповісти
Ну, если они чувствительны к датам - пусть готовятся.
Примут в хвост и в гриву.
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22.08.2022 18:55 Відповісти
В ответ должно сразу полететь по Белгороду, Курску, Ватостополю и по всему, по чему достанем.
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22.08.2022 18:56 Відповісти
Кацапи, ховайтеся 24 де можете. Вам пізда.
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22.08.2022 18:59 Відповісти
щось новеньке чи хтось у лісі здох, ця влада нас попереджає про напад рашистів. а як же шашлики, день перемоги?
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22.08.2022 19:36 Відповісти
Гурмо зберегло тільки назву. Там заправляють Кирюша із своїм радником Гогі. Правда, статус Кирюші значно зріс, він заправляє всіма розвідками при Єрмаку. А щодо символізму у військових справах, то тут всі диктатори "грішать". Гітлер теж почав війну з СРСР 22 червня, саме цей день Наполеон починав війну. Царь теж почав війну після 23 лютого, фейкового дня утворення армії орків. Символісти завжди погано закінчують
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22.08.2022 20:04 Відповісти
та нет, все проще; http://www.Bible-For-You.org/Propovedn/narodna-vijna-2022.php начали с похмелья после 23 февраля - день са
а тут наши могут на Независимость выпить, потеря бдительности и все такое
как тут не пульнуть?
водка - яд, водка - зло... и дальше по тексту
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22.08.2022 23:41 Відповісти
 
 