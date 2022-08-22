Удар по гуртожитку в Харкові: пошукові роботи завершені, кількість жертв зросла до 19, - прокуратура

Рятувальники сьогодні закінчили пошукові роботи у зруйнованій 17 серпня унаслідок обстрілу триповерхівці в Салтівському районі Харкова, загальна кількість загиблих становить 19 людей.

Про це Укрінформу повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пошукові роботи завершено. Рятувальники дісталися підвального приміщення та оглянули його. За останні два дні тіл не знайдено, тож загальна кількість жертв 19. Знайдено всіх, кого розшукували родичі. Серед загиблих – 10 чоловіків, 8 жінок, стать ще однієї жертви поки не встановлено через значні ушкодження тіла", - зазначив він.

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Як повідомлялося, 17 серпня близько 21:30 російська ракета "Іскандер" влучила у триповерховий житловий будинок на вул. Ахієзерів у Салтівському районі Харкова, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована та сталася масштабна пожежа. За даними ОВА, зруйнована триповерхівка – колишній гуртожиток для людей із вадами слуху, а наразі просто житлова будівля. 8 із 19 жертв залишаються невпізнаними.