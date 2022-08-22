Міноборони Німеччини відкинуло заклик депутатів збільшити поставки зброї Україні: "Путін може скористатися будь-якою слабкістю"

Депутати заявляли, що Німеччина має терміново надати більше зброї, навіть якщо це буде на шкоду Бундесверу.

Федеральне міністерство оборони Німеччини відкинуло заклик коаліційних політиків поставити Україні більше зброї і, в разі необхідності, піти на ослаблення своїх збройних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Представник міністерства в Берліні заявив, що зважаючи на загрозу, яку представляє Росія при президенті Володимирі Путіні, Бундесвер не може ризикувати.

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"Ми повинні бути готові до того, що Путін може скористатися будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в обороноздатності НАТО", – попередив він.

Як повідомлялося, раніше депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) у статті для Spiegel озвучили думку, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.