Міноборони Німеччини відкинуло заклик депутатів збільшити поставки зброї Україні: "Путін може скористатися будь-якою слабкістю"
Депутати заявляли, що Німеччина має терміново надати більше зброї, навіть якщо це буде на шкоду Бундесверу.
Федеральне міністерство оборони Німеччини відкинуло заклик коаліційних політиків поставити Україні більше зброї і, в разі необхідності, піти на ослаблення своїх збройних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Представник міністерства в Берліні заявив, що зважаючи на загрозу, яку представляє Росія при президенті Володимирі Путіні, Бундесвер не може ризикувати.
"Ми повинні бути готові до того, що Путін може скористатися будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в обороноздатності НАТО", – попередив він.
Як повідомлялося, раніше депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) у статті для Spiegel озвучили думку, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.
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"німці думають по-іншому, вони просто виконують ... свої закони"
Виконують, Ви нічого не переплутали?
ФРН на оборону вже десятиліттями виділяє меньше мінімуму встановленного країнами НАТО,
а це забов'язання прописано в їх законодавстві.
У десятку країн НАТО з найбільшими витратами на оборону ввійшли:
США - $811,140 млрд;Велика Британія - $72,765 млрд;Німеччина - $64,785 млрд;Франція - $58,729 млрд;Італія - $29,763 млрд;Канада - $26,523 млрд;Іспанія - $14,875 млрд;Нідерланди - $14,378 млрд;
А скільки на оборону виділив Зеленський з 2019 і по початок активних дій 23.08.2022 року? І звертаю Вашу увагу, що Німеччина не воює, в неї немає війни і вона а НАТО, а Україна у війні!!!
"Німеччина - $64,785 млрд"
Ваши циферки ні про що.
Вивчайте краще тему, країни НАТО повинні витрачати на оборону не меньше 2% від свого ВВП,
у ФРН найбільше значення за багато-багато років по даним https://ru.wikipedia.org/wiki/SIPRI SIPRI в 2021 - 1,3%,
одне з найменьших значень серед стран НАТО і найменьше серед країн НАТО, які входять до "Великої сімки", тобто найбільш економічно розвинутих.
Так що своє ж законодавство та міжнародні угоди ФРН по фінансуванню оборони не виконує.
Доречі, в свій час Меркель це публічно визнала.
Найбільше на свої збройні сили витрачають США - 801 млрд доларів за 2021 рік. За останнє десятиліття військові витрати США становили 39% світових витрат. Росія замикає п'ятірку світових лідерів із витрат на оборону - у 2021 році вона витратила на ВС 65,9 млрд доларів, а Німеччина $64,785 млрд". А якість зброї, яку випускає Засрашка і Німеччина навіть і порівнювати не варто. Німеччина має запаси і вона їх не витрачала, коли Засрашка кожного року десь воює і витрачає тисячами тон свого металу.
Ви ж писали:
"німці думають по-іншому, вони просто виконують ... свої закони"
Я Вам довів, що не виконують.
"Навіщо їм витрачати більше на оборону, якщо їм цього достатньо? "
1) Не достатньо, що ми і спостерігаємо.
2) Тому, що витрати в 2% від ВВП зафіксовані в законодавстві.
А що вони виробляють багато чого та якісного, то зовсім інша тема.
Чи аби посперичатися?
Доречі, кинте дурну звичку перемикати увагу на іншу тему на кшталт -
"Чи це ми лідери пор виготовленню автомобілів ",
"Чи Угорщина являється потужнішою за Німеччину для НАТО?",
"Засрашка і Німеччина навіть і порівнювати не варто",
бо таке дуже характерно саме для тупих тролів.
горит хата сейчас у нас, а не немцев! тушить надо нам, а вам пластинку заело
Абсолютно порожня фанерна коробка...
Это исполнение. Типа, Путин, который уже полгода усерается на дальней окраине Украины, пройдёт её, Польшу и навалится на Германию? Истинная причина этих хитрожопых манёвров в другом.
Що скажете, занепокоєні і стурбовані лицеміри?
Адже Україна просить не флот і не ядерну зброю.
Північний потік збудовано, а гроші як то кажуть, не пахнуть, ну а Україна десь далеко.
Головне, якомога менше показувати на тв сцени війни: достатньо пари заяв шольца про "підтримку" України і все зразу налагодиться.
Мммдаааа....
То не воїни,а купа сміття.Кого ви,німці,утримуєте на свої податки?Вам ТАКЕ міноборони для чого?
бо злодії поб'ють сусіда і прийдуть до мене,
чим ці німці думають, шо вони мелють?
перша економіка в європі допомогла менше ніж польша