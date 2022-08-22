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Новини Війна
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Росіяни зневажають європейські цінності, але їдуть до ЄС насолоджуватися ними, - Кличко закликав закрити Європу для росіян

кличко

Віталій Кличко вважає, що Європа має запровадити заборону на в’їзд для росіян, поки їхня країна веде загарбницьку війну в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу BILD, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна забувати, що в Україні вирує кровопролитна агресивна війна. Українці вмирають, а росіяни радіють життю в Європі! Щоб таке стало неможливим, мають бути санкції, заборони на в'їзд. Залізна завіса має повернутися!" – заявив Кличко.

За його словами, "залізною завісою" має стати не нова стіна, а запровадження візового режиму для громадян РФ, більшість з яких підтримують політику Путіна.

"Росія щодня показує, що в цій країні диктатура, і понад 70 відсотків росіян підтримують Путіна. Переважна більшість росіян, які приїжджають до Європи влітку, відкидають європейські цінності. Тоді як їм одночасно подобається європейська система?" - наголосив Кличко.

Також читайте: Війна в Україні торкнеться і Ізраїлю, - Кличко в інтерв’ю The Times of Israel

Він також заявив, що Україні потрібно більше зброї.

"У нас є зброя – але недостатньо. Досить буде лише тоді, коли останній російський солдат залишить Україну", - заявив Віталій Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3536) росія (66478) Шенген (122)


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Топ коментарі
+22
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22.08.2022 18:51 Відповісти
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22.08.2022 18:54 Відповісти
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22.08.2022 19:01 Відповісти
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22.08.2022 18:51 Відповісти
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал журналистам газеты "Вельт" о разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся незадолго до начала боевых действий на Украине. Когда конкретно состоялась беседа, канцлер не уточнил. Лидеры государств общались 21 декабря и 15 февраля.

Немецкий государственный деятель пытался убедить российского президента в том, что его стране ничего не угрожает. "НАТО никогда не было угрозой для России", - сказал Шольц. Кроме того, он обещал Путину, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО. "Этого не произойдет в ближайшие 30 лет", - сказал канцлер.

Заверения Шольца не подействовали на Путина. "Украина и Беларусь не должны существовать как самостоятельные государства", - сказал канцлеру президент России.

"У Путина была идея провести фломастером по карте Европы и сказать: "Это мое, а это - ваше", но это не сработало", - считает Шольц.
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Это существо полностью психически больное.
Психиатры называют это навязчиво-маниакальный синдром и держат таких буйных в спецпалатах под замком.
А еще ранее их называли одержимыми дьяволом и сжигали на кострах.
А сегодня оно президент ядерной державы
И с каждым годом становится все менее вменяемым.
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22.08.2022 18:52 Відповісти
Ти б, Віталька, бив їм харю частіше, дивись і зауважали б і полюбили.
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22.08.2022 18:53 Відповісти
Ну і раніше, якщо чесно, коли питали звідки, я казав з України - нєдоумєніє. Коли згадував тебе - восхіщеніє, яволь, гуд!
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22.08.2022 19:15 Відповісти
Ну а зараз навіть кожний бомж за бугром знає що таке Україна.
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22.08.2022 19:18 Відповісти
Это точно, хотя в Италии, Испании , Франции при слове Украина вначале Шевченко называли и улыбались ( я о футболисте))) , а фрицы Кличко.
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22.08.2022 19:36 Відповісти
🤜
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22.08.2022 18:54 Відповісти
забор 6м та рів з крокодилами замість віз, кндр чекає руссо-туристо(переклад: падло-конченое)
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22.08.2022 18:55 Відповісти
Правильно!
Не только лишь все росияне не должны попасть в Европу, мало кто сможет это сделать!
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22.08.2022 18:57 Відповісти
Правительство России отказалось тратить 300 млрд рублей на Крым и направит их в Дагестан, - «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что интерес туристов к Дагестану стал расти, а к Крыму падать. При этом причина отказа от развития Крымского полуострова не называется (напомню: по итогам летнего сезона из-за войны туристический поток в Крым упал в два раза - и это только начало!)

А ответ на вопрос, почему кремль отказывается вкладывать средства в полуостров, лежит на поверхности - зачем финансировать то, что тебе не принадлежит, и скоро будет возвращено законному хозяину? Вернее, хозяйке, если учитывать, что Украина - женского рода. Прекрасного и сильного женского рода. https://t.me/Sharpreview/16467 https://t.me/Sharpreview/16467

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22.08.2022 18:57 Відповісти
Пропоную зробити трошки інакше!
Кацапи сідають у літак, летять до Европи, а їх звідти перенаправляють у монголію...
Там красіво, гівном смердить навіть у містах, асфальту майже нема, є військова кіннота - усе майже як вдома...)))
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22.08.2022 18:58 Відповісти
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22.08.2022 19:01 Відповісти
В помийці живуть лише люмпени,без газу,без унітазів,без кондиціонерів.
А придворна "еліта" може дозволити собі комфортне життя..
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22.08.2022 19:02 Відповісти
Віталію Володимировичу, будь ласка не займайтесь політикою, займіться нарешті містом!
Школи і дитячі садки не готові до нового навчального року, бомбосховищ немає!
Де відповідь на петицію про зупинку транспорту під час тривоги.
В перші дні війни місто було на межі гуманітарної кризи, відновлення функціонування міста займалися військові. А роботу комунальних служб, транспорту, важливих об'єктів інфраструктури міська влада не може налагодити до цих пір. Хоча у столиці майже не було бойових дій.
Вирішуйте вже щось, бо зима на порозі.
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22.08.2022 19:09 Відповісти
Полі́тика (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. πολιτική - діяльність самоуправління у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 полісі (місті-державі), а надалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини.
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22.08.2022 19:14 Відповісти
Вибачте, але від усього того, що ви написали, у "політиці" залишилось тільки саме слово...
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22.08.2022 19:17 Відповісти
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22.08.2022 19:13 Відповісти
Что значит - "пока их страна ведет захватническую войну в Украине" ??? Тоесть если завтра война закончится, то пусть себе путешествуют? Пошалили, и ладно??? Если цивилизованный мир против полного истребления всеобщего зла, то как минимум должен его изолировать навеки вечные!
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22.08.2022 20:08 Відповісти
"По версии следствия, вечером 16 августа в селе Туруново https://ria.ru/location_Batyrevskijj_rajjon/ Батыревского района (Чувашия) обвиняемый, находясь на веранде своего дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с престарелой матерью толкнул ее и нанес не менее 10 ударов лопатой по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия."

Нельзя отказывать им в визах.
Они ведь тоже европейцы.
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22.08.2022 20:18 Відповісти
Киев закрой для кацапов, днровского и лнровского пророссийского быдла , которое в Киеве как дома, а потом Европе советы давай.
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22.08.2022 20:25 Відповісти
у нього в Київі головний забудовник - Скорик, який є гаманцем Слуг маленького богоізбранного народу та ОПЗЖ
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22.08.2022 21:45 Відповісти
 
 