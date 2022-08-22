Росіяни зневажають європейські цінності, але їдуть до ЄС насолоджуватися ними, - Кличко закликав закрити Європу для росіян
Віталій Кличко вважає, що Європа має запровадити заборону на в’їзд для росіян, поки їхня країна веде загарбницьку війну в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу BILD, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна забувати, що в Україні вирує кровопролитна агресивна війна. Українці вмирають, а росіяни радіють життю в Європі! Щоб таке стало неможливим, мають бути санкції, заборони на в'їзд. Залізна завіса має повернутися!" – заявив Кличко.
За його словами, "залізною завісою" має стати не нова стіна, а запровадження візового режиму для громадян РФ, більшість з яких підтримують політику Путіна.
"Росія щодня показує, що в цій країні диктатура, і понад 70 відсотків росіян підтримують Путіна. Переважна більшість росіян, які приїжджають до Європи влітку, відкидають європейські цінності. Тоді як їм одночасно подобається європейська система?" - наголосив Кличко.
Він також заявив, що Україні потрібно більше зброї.
"У нас є зброя – але недостатньо. Досить буде лише тоді, коли останній російський солдат залишить Україну", - заявив Віталій Кличко.
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Немецкий государственный деятель пытался убедить российского президента в том, что его стране ничего не угрожает. "НАТО никогда не было угрозой для России", - сказал Шольц. Кроме того, он обещал Путину, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО. "Этого не произойдет в ближайшие 30 лет", - сказал канцлер.
Заверения Шольца не подействовали на Путина. "Украина и Беларусь не должны существовать как самостоятельные государства", - сказал канцлеру президент России.
"У Путина была идея провести фломастером по карте Европы и сказать: "Это мое, а это - ваше", но это не сработало", - считает Шольц.
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Это существо полностью психически больное.
Психиатры называют это навязчиво-маниакальный синдром и держат таких буйных в спецпалатах под замком.
А еще ранее их называли одержимыми дьяволом и сжигали на кострах.
А сегодня оно президент ядерной державы
И с каждым годом становится все менее вменяемым.
Не только лишь все росияне не должны попасть в Европу, мало кто сможет это сделать!
Газета отмечает, что интерес туристов к Дагестану стал расти, а к Крыму падать. При этом причина отказа от развития Крымского полуострова не называется (напомню: по итогам летнего сезона из-за войны туристический поток в Крым упал в два раза - и это только начало!)
А ответ на вопрос, почему кремль отказывается вкладывать средства в полуостров, лежит на поверхности - зачем финансировать то, что тебе не принадлежит, и скоро будет возвращено законному хозяину? Вернее, хозяйке, если учитывать, что Украина - женского рода. Прекрасного и сильного женского рода. https://t.me/Sharpreview/16467 https://t.me/Sharpreview/16467
Кацапи сідають у літак, летять до Европи, а їх звідти перенаправляють у монголію...
Там красіво, гівном смердить навіть у містах, асфальту майже нема, є військова кіннота - усе майже як вдома...)))
А придворна "еліта" може дозволити собі комфортне життя..
Школи і дитячі садки не готові до нового навчального року, бомбосховищ немає!
Де відповідь на петицію про зупинку транспорту під час тривоги.
В перші дні війни місто було на межі гуманітарної кризи, відновлення функціонування міста займалися військові. А роботу комунальних служб, транспорту, важливих об'єктів інфраструктури міська влада не може налагодити до цих пір. Хоча у столиці майже не було бойових дій.
Вирішуйте вже щось, бо зима на порозі.
Нельзя отказывать им в визах.
Они ведь тоже европейцы.