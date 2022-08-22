Говорили про заборону в’їзду російським туристам та спецтрибунал для РФ, - Кулеба провів розмову з естонським колегою Рейнсалу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу, сторони погодили подальші спільні кроки щодо заборони в’їзду до ЄС російським туристам, а також обговорили Спеціальний трибунал щодо РФ та наступний пакет санкцій ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
Він зазначив: "Я поговорив із главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми домовилися, що російським туристам потрібно заборонити в'їзд до ЄС, і погодили наші подальші спільні кроки в цьому напрямі. Ми також обговорили Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва та наступний пакет санкцій ЄС проти РФ".
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Коли Захід масово скорочує, закриває і викидає російські посольства та консульства....То так звана "РОСІЙСЬКА, ЛІБЕРАЛЬНА ОПОЗИЦІЯ" за кордоном, може виконувати ту ж саму функцію РОСІЙСЬКИХ ШПИГУНІВ, які до того часу виконували ці зачинені російські дипмісії та генконсульства в Європі та США.
Також через них Кремль може спокійно й надалі корумпувати і передавати корупційні гроші для корумпованих західних політиків, які продовжують лобіювати інтереси Росії в Європі...