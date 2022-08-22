Говорили про заборону в’їзду російським туристам та спецтрибунал для РФ, - Кулеба провів розмову з естонським колегою Рейнсалу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу, сторони погодили подальші спільні кроки щодо заборони в’їзду до ЄС російським туристам, а також обговорили Спеціальний трибунал щодо РФ та наступний пакет санкцій ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Я поговорив із главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми домовилися, що російським туристам потрібно заборонити в'їзд до ЄС, і погодили наші подальші спільні кроки в цьому напрямі. Ми також обговорили Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва та наступний пакет санкцій ЄС проти РФ".

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