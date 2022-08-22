Армія США готує контракт на поставку далекобійних дронів Switchblade для України, - Пентагон
Американська армія готова укласти контракт на поставку далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України. Такі поставки були анонсовані понад п’ять місяців тому.
Зокрема, прессекретар Пентагону Джессіка Максвелл зазначила, що контракт на поставку 10 дронів Switchblade 600 з компанією AeroVironment буде підписано протягом місяця, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
До цього Україна отримала кілька одиниць Switchblade 300 меншого радіусу дії та Phoenix Ghost. Однак в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.
"Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим, тому що вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі", - заявив експерт Центру військово-морського флоту США Семюел Бендетт.
Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Поки невідомо, коли партія безпілотників надійде до України.
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Хтось колись оцінював, на яку суму в нас амери зброї видурили в 90-ті?
Скільки коштує нам закриття ЧАЕС?
І т.д. і т.п.
"на яку суму в нас амери зброї видурили в 90-ті?
Скільки коштує нам закриття ЧАЕС?
І т.д. і т.п."
Малолітній дебіл чи звичайний тупий трольок?
Якщо перше, спробуй вникнути в те куди і яким чином зменьшувались озброєння ВСУ, чому треба було закривати ЧАЕС та скільки коштів нам подарували для закриття.
Якщо друге - швиденько за расєйським кораблем та не смерди в оточуючий світ.
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таки да..Десять дронів нанесуть кацапам страшні та непоправні втрати...
Шо, съели, биндеравцы?
Боевая нагрузка - 14 кг.
Надежные спутниковые данные и одного такого дрона-камикадзе с 14 кг взрывчатки достаточно для уничтожения среднего судна или же здания штаба.
Эффект будет вполне себе сногсшибательный.
Нормальне бч щоб поцарапати штаб це від пів тони та вище. Поцарапати тому що зазвичай одної Точки У недостатньо ніяк. А щоб знищити це пару тон мінімум.
Нормальний дрон камікадзе щоб знищувати такі цілі повинен нести мінімум тону, а краще дві і вище.
Звичайно можна додати те що з кількістю скоріше за все помилились. Напевне мова про партії чи комплекси. І це десь так напевне до 200 штук. Але всеодно це мало і ні про що. Тому що Україна воює із їбаною ордою в якої десятки тисяч металолому і десятки мільйонів людського мусору, який готовий за гроші робити військові злочини, вбивати будь-кого та будь-якого віку, робити терор, лиш щоб нав'язати волю їх царя який їм платить зарплату.
...еще весной 2022 года передача Украине сотен тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade была одобрена министерством обороны США. Но тогда речь шла о барражирующих боеприпасах Switchblade 300 и и ******* Ghost. Эти БПЛА были поставлены Украине и хорошо зарекомендовали себя на поле боя.
Switchblade 600 почти в 10 раз массивней, он весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг - обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin. Такие БПЛА способны за 20 минут преодолеть расстояние 40 км и затем барражировать в воздухе еще 20 минут (или двигаться дальше) в поисках цели. Дополнительный модуль карманного цифрового канала передачи данных (DDL) позволяет с его помощью вести боевые действия на расстоянии более 90 км.
Эксперты отмечают, что Switchblade 300 можно применять против скопления военных, грузовиков или иного автотранспорта, военной техники с легким бронированием или для поражения радаров противника. Но для ударов по танкам и другой тяжелой бронетехнике гораздо эффективней Switchblade 600.
які скоплєнія тєхніки ?
Що таке 2,5 кг? Це одна граната. На батальйон цього мало.
А якщо гранатою в головну машину колони? Особливо на мосту. І колона встала. А далі - артою.
А якщо в радар? І немає радара.
А якщо до складу ***********? Там тільки почни, і немає складу, далі все піде.
Тільки з розумом треба. Делікатно...
Ми не в афганістані. Ніякі колони у нас не встануть, бо поля, а не гірські райони. Щоб було "а далі - артою" треба щоб її хтось дав та дав до неї снарядів бо нашої критично не хватає.
Все це вами перераховане можна зробити копійочним мавіком, і що головне воно буде БАГАТОРАЗОВИМ. Краще б США нарешті передала пару тисяч одиниць арти, не обов'язково чогось крутого. У них на складах її старої неміряно. Це б точно мало на порядок більший результат.
Що,ви ще не зрозуміли,що зброі дається ровно стільки,щоб ми тільки здержували орків,но не перемогли,бо ця війна коє-кому вигідна.Мене вже кілька разів банили за ці висловлювання.
це - ганьба Америці !
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Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим
Такое ощущение, что эти дроны несут ядерный заряд, раз всего 10 хватит для наступления
і це називається ленд-ліз ?
не ганьбили б гарну справу, яка чудово спрацювала під час ІІ WW !
Скорее всего закралась ошибка в переводе или непонимание в военных терминах. 10 дронов это минимум зарядов для 1-ой системы. Обычно поставки исчисляются и называются системами. Видно, что разговор идёт о 10 системах, как минимум 100 дронов для начала. Итак, очень возможно, что речь идёт о 10 системах и необъявленном (засекреченном) количестве боевых зарядов (самих дронов). Поживём - увидим.
Постачання 1000 іранських дронів Росії це якось більше зі "Казок 1001 ночі". По-перше там термін поставок це 5-6 років, а по-друге, у Ірану й близько немає такої кількості. Їх ще треба зробити. А це також роки.
Крім того - ще невідомо ЯКОЇ ВОНИ ЯКОСТІ? Адже єдине їх бойове застосування - проти повстанців у Йємені! А у них, крім автоматів та кулеметів, з серйозного озброєння - лише ПЗРК типу "Ігла" та РПГ Але ж ЗСУ - не йєменські повстанці!!!
Були-б ці "Шахіди" такими "страшними" - вони-б їх хоча-б проти турків у Сирії кинули (Я вже не кажу про ЦАХАЛ)
тоді буде толк