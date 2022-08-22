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Армія США готує контракт на поставку далекобійних дронів Switchblade для України, - Пентагон

switchblade

Американська армія готова укласти контракт на поставку далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України. Такі поставки були анонсовані понад п’ять місяців тому.

Зокрема, прессекретар Пентагону Джессіка Максвелл зазначила, що контракт на поставку 10 дронів Switchblade 600 з компанією AeroVironment буде підписано протягом місяця, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

До цього Україна отримала кілька одиниць Switchblade 300 меншого радіусу дії та Phoenix Ghost. Однак в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.

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"Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим, тому що вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі", - заявив експерт Центру військово-морського флоту США Семюел Бендетт.

Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Поки невідомо, коли партія безпілотників надійде до України.

Автор: 

зброя (7567) Пентагон (1441) США (23618) дрони (5018)


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Топ коментарі
+30
в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.
=================
таки да..Десять дронів нанесуть кацапам страшні та непоправні втрати...
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22.08.2022 19:51 Відповісти
+20
Амерам-черговий респект...
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22.08.2022 19:48 Відповісти
+17
Чергова вундервафля яка, в мікроскопічних дозах, нічого не вирішує...
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22.08.2022 19:53 Відповісти
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Амерам-черговий респект...
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22.08.2022 19:48 Відповісти
Дядькові Сему.
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22.08.2022 20:00 Відповісти
10 дронів...потужно)

Хтось колись оцінював, на яку суму в нас амери зброї видурили в 90-ті?
Скільки коштує нам закриття ЧАЕС?
І т.д. і т.п.
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22.08.2022 19:50 Відповісти
...судячи з інтриги у"коменті" - ти оцінював... То, може, розповіси форумчанам про свої досліди?
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22.08.2022 19:54 Відповісти
Ну - що сказать: виходячи з мого життєвого досвіду, "контракти" укладаються після виконання двох основних вимог - оцінки ефективності "агрегату" та здатності підготовленого персоналу працювать з цим "агрегатом" Судячи з усього, "замовник" (ЗСУ) впевнилися в цій ефективності", а "поставник" (США) - у здатності підготовленого персоналу з ним працювать А для цього потрібні були "бойові випробування" І вони "десь" уже були проведені! А тепер і настала пора "контракту"!!! Тому - "З Богом, Парасю!"
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23.08.2022 10:34 Відповісти
Вони за те вже заплатили батальону Монако у вигляді кредитів, тому можете виставляти притензії тільки виборцям які вибирали їх представників в парламент.
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22.08.2022 19:58 Відповісти
Блеать, а при яких парламентарях в Україні було інакше.
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23.08.2022 08:27 Відповісти
Ты про Николаса Кейджа? Да, много он у нас оружия выдурил
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22.08.2022 20:03 Відповісти


"на яку суму в нас амери зброї видурили в 90-ті?
Скільки коштує нам закриття ЧАЕС?
І т.д. і т.п."

Малолітній дебіл чи звичайний тупий трольок?

Якщо перше, спробуй вникнути в те куди і яким чином зменьшувались озброєння ВСУ, чому треба було закривати ЧАЕС та скільки коштів нам подарували для закриття.

Якщо друге - швиденько за расєйським кораблем та не смерди в оточуючий світ.
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22.08.2022 22:04 Відповісти
в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.
=================
таки да..Десять дронів нанесуть кацапам страшні та непоправні втрати...
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22.08.2022 19:51 Відповісти
поставка 11 дронів призведе до непоправної ескалЯції і путін може скористататися слабкістю НАТО
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22.08.2022 20:41 Відповісти
Запорожская АЭС
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23.08.2022 10:14 Відповісти
Самый большой урон нанесут такие дятлы всепропальщики, кто вам правду скажет
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23.08.2022 11:15 Відповісти
Чергова вундервафля яка, в мікроскопічних дозах, нічого не вирішує...
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22.08.2022 19:53 Відповісти
Так і про хаймарси говорили, і про 777 і т.п. Мол дають мало і нічого не дасть.... Але ж ми не повинні розглядати поставку як сферичного коня у вакуумі. Вся зброя дає накопичувальний ефект у комплексі.
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23.08.2022 10:58 Відповісти
А на более дальнобойные дроны питун ответит чемоданом побольше!
Шо, съели, биндеравцы?
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22.08.2022 19:55 Відповісти
Ага , з такою швидкістю і кількістю , то визволення Херсона не буде і в наступному серпні ! 5 місяців чекали , щоб дали 10 дронів , ще місяц на укладання контракту , а коли і скільки надійде ще невідомо ? Ще 5 місяців чекати 10 дронів ?
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22.08.2022 19:57 Відповісти
а зелені готують концерт 95го кварталу - і це буде наімощнєший удар по кацапні!
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22.08.2022 19:59 Відповісти
10 штук? Щедро, от души!
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22.08.2022 20:00 Відповісти
Дальность от 40 до 90 км.
Боевая нагрузка - 14 кг.
Надежные спутниковые данные и одного такого дрона-камикадзе с 14 кг взрывчатки достаточно для уничтожения среднего судна или же здания штаба.
Эффект будет вполне себе сногсшибательный.
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22.08.2022 20:06 Відповісти
Штабу? Ахаха. Це гівно, а не бч. Максимум якась техніка.

Нормальне бч щоб поцарапати штаб це від пів тони та вище. Поцарапати тому що зазвичай одної Точки У недостатньо ніяк. А щоб знищити це пару тон мінімум.

Нормальний дрон камікадзе щоб знищувати такі цілі повинен нести мінімум тону, а краще дві і вище.

Звичайно можна додати те що з кількістю скоріше за все помилились. Напевне мова про партії чи комплекси. І це десь так напевне до 200 штук. Але всеодно це мало і ні про що. Тому що Україна воює із їбаною ордою в якої десятки тисяч металолому і десятки мільйонів людського мусору, який готовий за гроші робити військові злочини, вбивати будь-кого та будь-якого віку, робити терор, лиш щоб нав'язати волю їх царя який їм платить зарплату.
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22.08.2022 22:18 Відповісти
з 10 штук? А скільки з них долетить до цілі? 2 чи 3 ? Тоді краще з гаубиці.
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23.08.2022 06:44 Відповісти


...еще весной 2022 года передача Украине сотен тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade была одобрена министерством обороны США. Но тогда речь шла о барражирующих боеприпасах Switchblade 300 и и ******* Ghost. Эти БПЛА были поставлены Украине и хорошо зарекомендовали себя на поле боя.

Switchblade 600 почти в 10 раз массивней, он весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг - обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin. Такие БПЛА способны за 20 минут преодолеть расстояние 40 км и затем барражировать в воздухе еще 20 минут (или двигаться дальше) в поисках цели. Дополнительный модуль карманного цифрового канала передачи данных (DDL) позволяет с его помощью вести боевые действия на расстоянии более 90 км.

Эксперты отмечают, что Switchblade 300 можно применять против скопления военных, грузовиков или иного автотранспорта, военной техники с легким бронированием или для поражения радаров противника. Но для ударов по танкам и другой тяжелой бронетехнике гораздо эффективней Switchblade 600.
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22.08.2022 20:01 Відповісти
Масса, кг 2.5 (Switchblade 300)

які скоплєнія тєхніки ?
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22.08.2022 20:16 Відповісти
Мається на увазі вантажівки з пальним та озброєнням
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22.08.2022 20:25 Відповісти
Так ніхто й не каже, що одного дрона вистачить для знищення танкового батальйону.
Що таке 2,5 кг? Це одна граната. На батальйон цього мало.
А якщо гранатою в головну машину колони? Особливо на мосту. І колона встала. А далі - артою.
А якщо в радар? І немає радара.
А якщо до складу ***********? Там тільки почни, і немає складу, далі все піде.
Тільки з розумом треба. Делікатно...
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22.08.2022 20:26 Відповісти
Ахаха. Це жалюгідно.

Ми не в афганістані. Ніякі колони у нас не встануть, бо поля, а не гірські райони. Щоб було "а далі - артою" треба щоб її хтось дав та дав до неї снарядів бо нашої критично не хватає.

Все це вами перераховане можна зробити копійочним мавіком, і що головне воно буде БАГАТОРАЗОВИМ. Краще б США нарешті передала пару тисяч одиниць арти, не обов'язково чогось крутого. У них на складах її старої неміряно. Це б точно мало на порядок більший результат.
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22.08.2022 22:23 Відповісти
Ахаха. Це жалюгідно.Краще б США нарешті передала пару тисяч одиниць арти, не обов'язково чогось крутого. У них на складах її старої неміряно. Це б точно мало на порядок більший результат.
Що,ви ще не зрозуміли,що зброі дається ровно стільки,щоб ми тільки здержували орків,но не перемогли,бо ця війна коє-кому вигідна.Мене вже кілька разів банили за ці висловлювання.
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22.08.2022 23:15 Відповісти
Думаю,щоб вимотали орків,а потім перемогли.
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23.08.2022 00:09 Відповісти
Все я добре розумію. Як і те що навіть якщо б нам не давали зброю ми всеодно переможемо. Просто методи які ми почнемо застосовувати будуть зовсім не те що зараз. По факту зараз дуже помало варять жабу, ніби перестраховуються, але як на мене вони цим навпаки збільшують шанс застосування ЯЗ тому що в гоблінів з рф інша психологія... Для них це проїв слабкості та причина повисити ставки, причина дійти до застосування яз...
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23.08.2022 09:16 Відповісти
Ти забув про бази пального та ешелони з ним!!! Один "Байрактар" зумів спинить танкову навалу з боку Чернігівщини та Сумщини в березні! Просто спалив ешелон соляри на станції розвантаження Наступ спинився! Кацапи з каністрами по селах бігали, щоб соляру роздобуть! Саме тоді розвернулися знамениті "українські тракторні війська", які збирали покинуту без пального техніку (танки САУ БМП БТР вантажівки ЗРК) і ховали їх по лісах А потім передавали нашим воякам! Мій сусід (молодий чоловік) якого війна застала в селі і він потрапив під окупацію саме так сховав і передав ЗСУ боєздатний БТР-82 Зараз у госпіталі Львова - воював та був поранений
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23.08.2022 10:47 Відповісти
США по справжньому допомагають Україні так хоч і не швидко -треба заводи запускати для виробництва зброї і сша вже деякі заводи запусти бо вони не можуть всю зброю віддати Україні а самі залишаться без зброї. Тобто заводами будуть поповнювати запаси.
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22.08.2022 20:02 Відповісти
Звідки інформація про запущені заводи? В розвідці працюєте?
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23.08.2022 08:52 Відповісти
Нужно огласить список стран которые затягивают поставки нам вооружения а значит и затягивают освобождение пахотных украинских земель. Чтобы голодающие дети в трусиках знали кого благодарить за то что Украина не засеет в етом году озимые а может и в следующем весенние зерновые.
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22.08.2022 20:03 Відповісти
по Швисблейдам першими саботажниками можуть бути США
це - ганьба Америці !

.
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22.08.2022 20:09 Відповісти
Совсем не о том ты говоришь!Нужно огласить список всей "зеленой" плесени и их недомерка, которые "закатали" огромные деньги в асфальт,а 1/4 часть нагло украла!На вооружение -виделила крохи.Еще и не верили истинным союзникам,зато врагу содействовали с 3-х сторон нападения с юга,востока и севера!Руководство ОПУ нужно судить в полном составе!
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22.08.2022 20:21 Відповісти
Артемий, недомерков в мире политики - двое: путин и медведев. А русские методички лучше использовать по прямому назначению: в туалете!…
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23.08.2022 03:49 Відповісти
Джессіка Максвелл зазначила, що контракт на поставку 10 дронів Switchblade
Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим

Такое ощущение, что эти дроны несут ядерный заряд, раз всего 10 хватит для наступления
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22.08.2022 20:03 Відповісти
контракт на поставку 10 дронів Switchblade 600 з компанією AeroVironment буде підписано протягом місяця

і це називається ленд-ліз ?
не ганьбили б гарну справу, яка чудово спрацювала під час ІІ WW !
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22.08.2022 20:08 Відповісти
10 дронов камикадзе это целое них@я
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22.08.2022 20:09 Відповісти
Давайте включим мозги и не будем паниковать и злорадствовать. Ок?
Скорее всего закралась ошибка в переводе или непонимание в военных терминах. 10 дронов это минимум зарядов для 1-ой системы. Обычно поставки исчисляются и называются системами. Видно, что разговор идёт о 10 системах, как минимум 100 дронов для начала. Итак, очень возможно, что речь идёт о 10 системах и необъявленном (засекреченном) количестве боевых зарядов (самих дронов). Поживём - увидим.
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22.08.2022 20:36 Відповісти
Ваша спроба зняти вершки з лайна вражає.
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23.08.2022 08:55 Відповісти
Та ні те що кажуть деякі важливі люди говорить про те що він правду пише. Але це не міняє того що ці системи не те що Україні зараз треба. Ті системи треба було десь так місяців 4 назад... А зараз їх просто немає де застосувати бо рф стає в оборону.
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23.08.2022 09:19 Відповісти
чекатиму Switchblade 900, який Маzкву р.зїбе
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22.08.2022 20:10 Відповісти
😁
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22.08.2022 21:02 Відповісти
Все "відомо", як єрмака позбудемось, так і поставлять...
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22.08.2022 20:10 Відповісти
московія закуповує 1000 Іранських ударних дронів. Американська армія готова укласти контракт на виробництво 10 Switchblade 600.
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22.08.2022 20:11 Відповісти
Ви плутаєте зелене та м'яке, тобто говорите про різні речі. Постачання 10 американських дронів Україні впираємося в контракт. Підпишуть, і одразу привезуть.
Постачання 1000 іранських дронів Росії це якось більше зі "Казок 1001 ночі". По-перше там термін поставок це 5-6 років, а по-друге, у Ірану й близько немає такої кількості. Їх ще треба зробити. А це також роки.
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22.08.2022 20:19 Відповісти
Твої брати й так допомогли непогано - знищили завод і склад готової продукції під Дамаском А якщо вдарили в робочий час - то і персонал підготовлений "покришили"! А це теж вимагає затрат ще більших - адже відновить будівлю та встановить нове обладнання можна за кілька тижнів, а підготовка персоналу - місяці і роки!
Крім того - ще невідомо ЯКОЇ ВОНИ ЯКОСТІ? Адже єдине їх бойове застосування - проти повстанців у Йємені! А у них, крім автоматів та кулеметів, з серйозного озброєння - лише ПЗРК типу "Ігла" та РПГ Але ж ЗСУ - не йєменські повстанці!!!
Були-б ці "Шахіди" такими "страшними" - вони-б їх хоча-б проти турків у Сирії кинули (Я вже не кажу про ЦАХАЛ)
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23.08.2022 11:02 Відповісти
С миру по нитке - голому рубаха. Три десятилетия Украина распродавала по Африкам и Азиям советское вооружение, утилизировала и подрывала склады. Забила на ВПК, не создала ни одного серийного ударного дрона, танк Оплот имеет в одном экземпляре, и т.д. Я бы на месте американцев еще подумал, давать таким лохам оружие.
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22.08.2022 20:12 Відповісти
Так і не давали б. Може ми інакше б політику вели. А то дурили нам голову натом і єесом. А тепер кинули еас на амбразуру. Самі ж задоволено спостерігають
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22.08.2022 20:57 Відповісти
Я чомусь вважав, що путлєр напав на Україну. А по-твоєму виходить, що це НАТО і США винуваті? А ще НАТО і США винуваті в тому, що не виконували "домашнє" завдання? Он вощо, Михалич! Бавовна, тут боярки не наливають!
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23.08.2022 11:03 Відповісти
Может не 10 дронов,а 10 тысяч?!
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22.08.2022 20:13 Відповісти
мова про 1000 штук
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22.08.2022 22:31 Відповісти
Про до 200. Згадаєте мої слова коли вийдуть інші новини по темі.
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23.08.2022 09:17 Відповісти
Якщо перевести з езопового язика, то допрацьовані дрони в дорозі. А така мова потрібна, щоб інфоцигани Путіна виділяли жовч при порожньому шлунку.
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22.08.2022 20:15 Відповісти
Здається очєпятка 10 дронів??? 1000 це цифра десь 800 одиниць техніки.
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22.08.2022 20:23 Відповісти
Щира подяка Америці!
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22.08.2022 20:54 Відповісти
дідуля нуля загубив
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22.08.2022 20:59 Відповісти
два.. нулі

тоді буде толк
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22.08.2022 21:34 Відповісти
потужні пташки для знищення кацапів
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22.08.2022 22:30 Відповісти
Ну тоди за свичблейдыкы... и-ик, за вэлыки и малэньки - будьмо.
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22.08.2022 22:34 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/Switchblade-lezo-iakym-zakhysnyky-********-vrazhatymut-shche-bilshe-ro/ Switchblade - «лезо», яким захисники України вражатимуть ще більше російських танків
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22.08.2022 23:02 Відповісти
Херсон и Крым уже идут через запятую, - это гуд =))))
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23.08.2022 09:07 Відповісти
Надо не 10, а 10 тысяч.
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23.08.2022 10:37 Відповісти
Нам би їх тисячі, от тоді реально б помінялась ситуація на фронті на нашу користь.
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23.08.2022 10:38 Відповісти
Хтось може пояснити-це вже ленд-ліз чи ще ні?
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23.08.2022 12:22 Відповісти
Нужны дроны мощные, чтобы мост можно было взорвать!!!
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23.08.2022 13:31 Відповісти
 
 