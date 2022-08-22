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Новини Окуповані території
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На окупованій Луганщині для школярів ввели дрес-код - заборонені порвані джинси та футболки з написами

джинси

В Луганську, який знаходиться під російською окупацією,складено списки одягу, який можна носити у школи, та встановили вимоги для зовнішнього вигляду учнів. Під заборону потрапили футболки з написами, рвані джинси та топи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Старобільські новини" з посиланням на листівки, які роздають у школах так званої "ЛНР".

Дівчатка можуть ходити у школу у піджаку, спідниці і жилеті, а також у платті або сарафані класичного покрою. Джинси і штани дозволяються лише класичні, прямого покрою. Яскраві кольори та аксесуари також під забороною.

Категорично забороняється вдягати до школи джинси з заниженою талією, легінси, короткі топи вище талії, прозорий та блискучий одяг, панчохи в сітку і взуття на дуже високих підборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську чоловіка "мобілізували", коли він прийшов забирати дитину з дитсадка. ВIДЕО

Хлопчикам не можна приходити у школу у джинсах з дірками і пом'ятих сорочках. Спортивний одяг дозволяється лише на уроках фізкультури.

Заборони також стосуються футболок з написами, шкіряного одягу (окрім верхнього), яскравого макіяжу та манікюру тощо.

Користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами під час навчального процесу у школах Луганська заборонено.

Окрім того, у "святкові" дні та на шкільні лінійки діти мусять приходити у білих сорочках.

Також читайте: Окупанти на Луганщині готують до війни дітей, на східному фронті росіяни намагаються продавити оборону ЗСУ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 

дрес-код (9) цензура (364) Луганська область (4901)


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Топ коментарі
+16
А что сказано о св. лаптях?
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22.08.2022 20:02 Відповісти
+12
Здравствуй СССР,еще за прически забыли и жевачку.
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22.08.2022 20:04 Відповісти
+12
тільки разом з парчовими онучами...
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22.08.2022 20:05 Відповісти
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А что сказано о св. лаптях?
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22.08.2022 20:02 Відповісти
тільки разом з парчовими онучами...
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22.08.2022 20:05 Відповісти
)) тренд сезона - "порткі" (з прорішкою)
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22.08.2022 20:07 Відповісти
і заборона носити їх "без ісподнего, іначе шомпола"....))
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22.08.2022 20:16 Відповісти
От завжди вважав, що шкільна форма - дурня і совок! І коли був у школі, то намагався покласти болт на її носіння (коли почали вводити малинові і зелені піджаки для школярів, я якраз був у 9-11 класах).
І от, вуаля - чергове підтвердження, що це таки совок!
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22.08.2022 20:03 Відповісти
форму вони придумали, щоб не сильно була помітна відсутність соціальної рівності в союзі соціалістичних республік, який був просто-таки заснований на боротьбі за соціальну рівність (зараз новітні совки боряться за рівність сексуальну, ну й з таким же успіхом). Мені на приклад форма подобається шкільна, але японська, вважаю її дуже гарною, і класно що в кожній школі вона різна.
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22.08.2022 21:58 Відповісти
Здравствуй СССР,еще за прически забыли и жевачку.
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22.08.2022 20:04 Відповісти
Та не, это хуже учитывая что сейчас 2022 год. Даже в лаптестане такого нет, цирк.
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22.08.2022 20:15 Відповісти
добро пожаловать в гулаг
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22.08.2022 20:05 Відповісти
Бухенвальд...
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22.08.2022 20:07 Відповісти
КНДРЛНРДНРПМР
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22.08.2022 20:29 Відповісти
про косухи забули
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22.08.2022 20:06 Відповісти
Бляха, святе не чіпай!!!
Я із за косухи у 1987 році отримав срібну медаль. *****, у ВУ поступав із ВВ МВС (строкова служба). Вимога перездати фізику. Отримав "5". Да і коли навчався, просто уважно слухав лекції.
Но косуха!!!! Це святе! Яу і комуфло.....
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22.08.2022 20:41 Відповісти
І нахера це тут? Типу так повідомили що русня відкрила на окупованих територіях "школи"?
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22.08.2022 20:08 Відповісти
Це Лоханськ, він окупований з 2014... Мізки дітям там у школах промивають десь із того часу!
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22.08.2022 20:09 Відповісти
шкода дітей - тварі їх окацаплюють до нелюдей подібних собі.
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22.08.2022 20:09 Відповісти
Еволюція доказала що яблуко від яблуні далеко не падає . При правильному вихованні з них половина - тап , людьми виросли б
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22.08.2022 20:13 Відповісти
накрашеных девиц будут умывать, узкие джинсы - резать, щирокие штаны - сдирать, длинные причёски - у всех обрезать,....... )))
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22.08.2022 20:09 Відповісти
Тваюмать...
""
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22.08.2022 20:09 Відповісти
***. А я еще помню совковый школьный "дрес-код". Когда за фирменные джинсы и длинные волос, могли родаков в школу вызвали. Могли и на комсомольском собрании "рассмотреть". Слеудющтй этап - запрет шариковых ручек и отсутствие туалетной бумаги. Вперед, товарисчи
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22.08.2022 20:10 Відповісти
білі гольфи, заборона сережок..блін хрестиків-ланцюжків))

у скрєпних розрив мозку буде - церков є, хрестиків нема..
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22.08.2022 20:26 Відповісти
а че там придумивать ? В них вже є різнокольорові тельняшкі (голубі,чорні і т.д) берети всіх кольорів, добротні демісезонні ватніки і буде помісь зека і вояка.
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22.08.2022 20:11 Відповісти
як показали події останніх 6 місяців, московитські зеки та вояки, це -- одне й те саме.
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22.08.2022 20:15 Відповісти
Давайте зразу в форму юнгерів , підари !
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22.08.2022 20:11 Відповісти
а значки з лєніним? а пілотки червоні з галстуками? а "взвєйтєсь кастрамі сініє ночі"? і 50% усього навчального часу -- "начальная ваєнная падґатовка"!
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22.08.2022 20:12 Відповісти
Ой а як же про червоні галстуки і пілотки не згадали?доречі а в чому ходять до школи школярі в росії?
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22.08.2022 20:15 Відповісти
Про пілоткі - нєпрілічно!
)))
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22.08.2022 20:18 Відповісти
уже есть
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22.08.2022 20:25 Відповісти
Ну наконец-то вата дождалась совка!
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22.08.2022 20:24 Відповісти
Ну всё, главное сделано, теперь учителя могут спокойно и деловито приступать к процессу обучения.
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22.08.2022 20:25 Відповісти
Back to ussr
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22.08.2022 20:29 Відповісти
На очереди значек октябренка, пионрский галстук и основная религия - "атеизм". Вместо сифилитика ленина, портрет *****!
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22.08.2022 20:38 Відповісти
Потом еще дойдет как при СССР, девочкам косметикой пользоваться нельзя, часы носить нельзя, прически длинные не!!!! Не к лицу все это строителям коммунизма! А сейчас скрепным носителям сРусского мира!
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22.08.2022 21:08 Відповісти
До цього ніколи не дійде. ***** мріє повернути совок, але чомусь повертає його лише в Україні. Країна, яка позбавилась усіх комуністичних потвор та люто ненавидить усе савєцкє - ніколи не повернеться у те пекло. У ***** немає шансів, він лузер в усьому, совок у нас ніколи не повернеться.
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22.08.2022 23:52 Відповісти
опрашивали беженцев мамы с детьми школьного возраста, во Львове, готовы ли они изучать украинский в школе, так сыночек одной матери из дырляндии сразу сказал, нет не буду и не хочу. а мама ответила, мы будем по старому учиться как раньше дистанционно на кацапском.
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22.08.2022 21:09 Відповісти
ай, батьки пережитки колоніального минулого, і дітей так же виховують, ну що, бойко без виборців схоже не залишиться, обов"язково знайдеться як дрянь з нульовим рівнем соціальної відповіадальності з завишеними вимогами до іншіх і з заниженими вимогами до себе.
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22.08.2022 22:01 Відповісти
Совок он не в денере, он в головах.
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22.08.2022 21:11 Відповісти
Сам проти уравніловки, але дрескод в навчальних закладах має бути. Дай волю, то підлітки прийдуть в ультра-міні та панчохах як у шльондр, а хлопці а ля гансктери з Гарлему. Так само в театр чи нормальний ресторан вас не впустять в казна-що.
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22.08.2022 21:26 Відповісти
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22.08.2022 23:42 Відповісти
Говносовок мячта совкопітеків рабсейських
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22.08.2022 21:35 Відповісти
нАдА АбізАтільнА всєх школьшікАв Адєть в сАвєцкую школьную форму!
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22.08.2022 23:29 Відповісти
Та не будуть українські діти ходити у школи в цьому році. Більшість шкіл зруйнована, а там, де буде викладатись расєйська муйня на рузкам ізикє прийдуть лише нещасні діти самих упоротих ватників.
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22.08.2022 23:45 Відповісти
 
 