На окупованій Луганщині для школярів ввели дрес-код - заборонені порвані джинси та футболки з написами
В Луганську, який знаходиться під російською окупацією,складено списки одягу, який можна носити у школи, та встановили вимоги для зовнішнього вигляду учнів. Під заборону потрапили футболки з написами, рвані джинси та топи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Старобільські новини" з посиланням на листівки, які роздають у школах так званої "ЛНР".
Дівчатка можуть ходити у школу у піджаку, спідниці і жилеті, а також у платті або сарафані класичного покрою. Джинси і штани дозволяються лише класичні, прямого покрою. Яскраві кольори та аксесуари також під забороною.
Категорично забороняється вдягати до школи джинси з заниженою талією, легінси, короткі топи вище талії, прозорий та блискучий одяг, панчохи в сітку і взуття на дуже високих підборах.
Хлопчикам не можна приходити у школу у джинсах з дірками і пом'ятих сорочках. Спортивний одяг дозволяється лише на уроках фізкультури.
Заборони також стосуються футболок з написами, шкіряного одягу (окрім верхнього), яскравого макіяжу та манікюру тощо.
Користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами під час навчального процесу у школах Луганська заборонено.
Окрім того, у "святкові" дні та на шкільні лінійки діти мусять приходити у білих сорочках.
Будь ласка, зачекайте...
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І от, вуаля - чергове підтвердження, що це таки совок!
Я із за косухи у 1987 році отримав срібну медаль. *****, у ВУ поступав із ВВ МВС (строкова служба). Вимога перездати фізику. Отримав "5". Да і коли навчався, просто уважно слухав лекції.
Но косуха!!!! Це святе! Яу і комуфло.....
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у скрєпних розрив мозку буде - церков є, хрестиків нема..
)))