2 012 32
Держдепартамент США про заборону віз для росіян: Не хотіли б закривати шляхи безпеки для дисидентів
У США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.
Про це заявив спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини", - сказав Прайс.
За його словами, США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії.
Прайс також додав, що з 24 лютого США запровадили візових обмежень щодо майже 5 тисяч осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Топ коментарі
+18 Ірландія
показати весь коментар22.08.2022 20:08 Відповісти Посилання
+10 spase boy
показати весь коментар22.08.2022 20:14 Відповісти Посилання
+6 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар22.08.2022 20:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------
А де ви "запарєбрікам" людей то побачили?
- Опять хорошие русские и плохой диктатор который лично убивает пытает и насилует украинцев?
А россияне хорошие как и немцы в 1939-1945? Или немцы как известно были плохими а россияне хорошие? Пипец!
а раїсян на Октоберфесті чекають - бабло воно таке..
Історія циклічна але німці та японці не їздили як туристи під час другої світової війни a сиділи у концтаборі, наприклад у США.
Матвейка Ганапольский - потомственный провокатор и диссидент-кгбшник со стажем, может авторитетно подтвердить.
последнее место заброски - Украина, до этого - Грузия
- Тим що йому місця коло державної годівниці не вистачило!
2. Даже при совке находились пути для 1,000001 исключений.