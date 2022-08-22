Держдепартамент США про заборону віз для росіян: Не хотіли б закривати шляхи безпеки для дисидентів

У США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.

Про це заявив спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини", - сказав Прайс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Профільні комітети парламенту Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС

За його словами, США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії.

Прайс також додав, що з 24 лютого США запровадили візових обмежень щодо майже 5 тисяч осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.