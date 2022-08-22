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Новини Санкції проти Росії
2 012 32

Держдепартамент США про заборону віз для росіян: Не хотіли б закривати шляхи безпеки для дисидентів

прайс

У США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.

Про це заявив спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини", - сказав Прайс.

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За його словами, США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії.

Прайс також додав, що з 24 лютого США запровадили візових обмежень щодо майже 5 тисяч осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

віза (737) Держдепартамент США (1654) росія (66478) санкції (12284) США (23618) візовий режим (362) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+18
Наберетесь вош , а не десидентів
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22.08.2022 20:08 Відповісти
+10
+100000%. Диссиденти можуть їхати для початку в Грузію, Вірменію, Узбекистан, Азербайджан, Туреччину і там просити візи в ЄС з приводу того що їх переслідують в кацапії.
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22.08.2022 20:14 Відповісти
+6
"США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії."- сказав Прайс.

- Опять хорошие русские и плохой диктатор который лично убивает пытает и насилует украинцев?

А россияне хорошие как и немцы в 1939-1945? Или немцы как известно были плохими а россияне хорошие? Пипец!
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22.08.2022 20:17 Відповісти
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Наберетесь вош , а не десидентів
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22.08.2022 20:08 Відповісти
+100000%. Диссиденти можуть їхати для початку в Грузію, Вірменію, Узбекистан, Азербайджан, Туреччину і там просити візи в ЄС з приводу того що їх переслідують в кацапії.
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22.08.2022 20:14 Відповісти
а їх там типу доюха...виняток завжди можна зробити для декілька десятків осіб
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22.08.2022 20:09 Відповісти
скільки вони ще будуть проводити межу між ****** та іншими покидьками, які є населенням паРаші?
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22.08.2022 20:09 Відповісти
это как проводить межу между Зеленским и 50% гражданами Украины с паспортами рефии, которые предали страну, работают наводчиками и прославляют кацапский "мир"
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22.08.2022 21:02 Відповісти
та да, ізза сраних рузьких диседентів хай педофіл расіі путін продовжує вбивати українців.
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22.08.2022 20:12 Відповісти
Росіяни підтримують війну і морально готові знищувати і принижувати українців, а ви переживаєте за пару десятків дисидентів. А як бути з тими виродками які катували українців, а потім поїдуть до Америки погрітися на сонечку у Флориді чи Італії, чи вас крім грошей нічого не цікавить... Я дякую Америці за допомогу, но не можна сидіти одночасно на двох стільцях. Треба сісти на якийсь один...
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22.08.2022 20:12 Відповісти
ну то зробіть з виключеням : для політичних біженців. А бізнес, відпочинок, родичі, ****** ***** в кострому..
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22.08.2022 20:12 Відповісти
"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини"

-------

А де ви "запарєбрікам" людей то побачили?
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22.08.2022 20:16 Відповісти
"США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії."- сказав Прайс.

- Опять хорошие русские и плохой диктатор который лично убивает пытает и насилует украинцев?

А россияне хорошие как и немцы в 1939-1945? Или немцы как известно были плохими а россияне хорошие? Пипец!
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22.08.2022 20:17 Відповісти
історія циклічна...нажаль..

а раїсян на Октоберфесті чекають - бабло воно таке..
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22.08.2022 20:21 Відповісти
Не знаю чекають на Октоберфесті чи нi я не питав.

Історія циклічна але німці та японці не їздили як туристи під час другої світової війни a сиділи у концтаборі, наприклад у США.
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22.08.2022 20:51 Відповісти
Не зрозуміло, до чого тут дисиденти? Усіх мордорських дисидентів перерахувати на пальцях однієї руки можна; ви їх і так запустите у країну.
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22.08.2022 20:22 Відповісти
Дисиденти тут для того, щоб хоч якось приховати свою любов до грошей рос. туристів.
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22.08.2022 20:59 Відповісти
Абышо---и сами это америкосы конечно знают. Ну какие дисиденты? При совке это было конечно. Сегодня подобного там нет. Практически люди с высокой моралью давно уехали с кацапии. И не Галкин это с женой или Макаревич. И им подобные. Много простых, или обеспеченых, профессионалов и у кого подошел срок гражданство получать где хотели. Там стало душно творческим людям. Реально ограничить стоит сильно. 99% должны сидеть без выезда. Только лечение если. Тем более тур-сезон на исходе. Бабло уже зашло в ЕС кацапское. В нем то и дело.
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22.08.2022 20:24 Відповісти
Задовбали ці толерасти ! А з радянського союзу як десіденти тікали до заходу ? Так і зараз будуть !
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22.08.2022 20:25 Відповісти
Какие нах в Параше диссиденты? Не смешите мои тапочки.
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22.08.2022 20:29 Відповісти
Тобто щоб врятувати одного російського дисидента, він згоден щоб загинуло 100000 українських громадян... А це вже нацизмом *******...
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22.08.2022 20:29 Відповісти
*****,яких дисидентів?Ми вже всі прочитали Собачатницю і Ходорковського про доньку Дугіна ви що які це дисиденти?
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22.08.2022 20:34 Відповісти
так называемые "российские диссиденты" - 99.9 % канал фсбшной агентуры.
Матвейка Ганапольский - потомственный провокатор и диссидент-кгбшник со стажем, может авторитетно подтвердить.
последнее место заброски - Украина, до этого - Грузия
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22.08.2022 20:37 Відповісти
- Куме! А скажіть мені - чим російський "дисидент" відрізняється від "провладного патріота"?
- Тим що йому місця коло державної годівниці не вистачило!
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22.08.2022 20:40 Відповісти
Филя Киркоров, крымнашист, к себе в поместье в Майми ездиет, как диссидент?
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22.08.2022 20:42 Відповісти
Там уже нет диссидентов ... остались только подельники...
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22.08.2022 20:43 Відповісти
За демократію нехаи борються з режимом в середині краіни -- а то взяли за моду -- виіхав з краіни присів на бабло і вякає на рашку а тіи ні холодно ні жарко
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22.08.2022 20:48 Відповісти
Нічого, нічого! Треба себе пересилити.
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22.08.2022 21:12 Відповісти
1. В кацапии нет дисидентов. Тагенетично все заражены вЯличием недогосударства.
2. Даже при совке находились пути для 1,000001 исключений.
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22.08.2022 21:14 Відповісти
А вы десидентам не отменяйте, отменяйте всем кацапам.
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22.08.2022 21:16 Відповісти
При всём уважении к союзникам...Только коллективная ответственность как к населению Германии в 1945 году...И я вас умоляю,не нужно двойных стандартов...А если по существу вопроса,так в США знают всех диссидентов поимённо...имхо
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22.08.2022 21:30 Відповісти
"Хорошим диссидентам" из Параши- хорошие гробы.
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22.08.2022 22:22 Відповісти
если уже США несет такую чушь, то я вообще тогда не знаю...Единственные вменяемые были, и те сдурели.
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23.08.2022 00:34 Відповісти
 
 