Метою Туреччини є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана під час звернення до нації, передає Цензор.НЕТ.

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами. - Ред.)", - заявив Ердоган.

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Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.