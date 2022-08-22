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Новини Війна
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Метою Туреччини є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, - Ердоган

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана під час звернення до нації, передає Цензор.НЕТ.

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами. - Ред.)", - заявив Ердоган.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова організувати зустріч Путіна та Зеленського, - Ердоган

Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) путін володимир (24230) Туреччина (3637) Ердоган Реджеп Таїп (961)


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Топ коментарі
+56
Іди з Асадом зустрічайся.
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22.08.2022 20:14 Відповісти
+30
Иди за руцким кораблем -- ердоган ********
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22.08.2022 20:18 Відповісти
+23
Яким чином можна "вирішити конфлікт" між тим хто прийшов вбити і тим хто захищається?
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22.08.2022 20:16 Відповісти
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Іди з Асадом зустрічайся.
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22.08.2022 20:14 Відповісти
Иди за руцким кораблем -- ердоган ********
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22.08.2022 20:18 Відповісти
******* , отдай пол Турции Греции
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22.08.2022 21:45 Відповісти
Дурень думкою богатіє.
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22.08.2022 20:40 Відповісти
Накуй вона кому треба,може Зе чи Дермаку.
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22.08.2022 21:09 Відповісти
Как он собрался решать этот вопрос? Наверное, готов оркам Босфор отдать, только чтобы нас примерить
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22.08.2022 20:15 Відповісти
Marina Franchuk@MarinaChikitita

у мене закрадаються підозри, що це пропозиції самого зе, а Ердоган не погодився ))

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22.08.2022 21:20 Відповісти
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22.08.2022 21:22 Відповісти
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22.08.2022 21:23 Відповісти
за винятком пунктів 4,7 це програма Слуг маленького народу, з якої слуги йшли на вибори
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22.08.2022 21:41 Відповісти
Яким чином можна "вирішити конфлікт" між тим хто прийшов вбити і тим хто захищається?
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22.08.2022 20:16 Відповісти
переговоры с террористом бесполезны
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22.08.2022 20:17 Відповісти
***** віддало Султану Сирію та Закавказзя тільки за спробу організувати ці переговори. У кремлядів агонія
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22.08.2022 20:17 Відповісти
Крыза у тебя в штанах. А в Украине идет Великая Отечественная война
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22.08.2022 20:17 Відповісти
"- ***** очень просил!"
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22.08.2022 20:17 Відповісти
Зеля дуже просив....
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22.08.2022 21:34 Відповісти
Домовлятися з терористом? шановний ви з якої планети?
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22.08.2022 20:17 Відповісти
Зелень малювала червоні лінії після яких зустрічатись з пуйлом не буде . Він же не лох , пацан сказав ….
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22.08.2022 20:18 Відповісти
Метою і надією України є те що Путін здохне найближчим часом, - Джерело:
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22.08.2022 20:18 Відповісти
Туркам аби *********, спойлер: ***** на буде. Про найближчий час ми вже чули місяці 3 чи 4 тому
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22.08.2022 20:19 Відповісти
ердоганчик, ти, блть, вже дістав усіх українців своїми дебільними намаганнями! Ну, чесно!
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22.08.2022 20:19 Відповісти
Едик, ты уже с ****** договаривался и за зеленый коридор с Мариуполя, и за Азов. Результат твоих переговоров с ****** все увидели. Теперь иди нах. Нам все ваши переговоры большой кровью и потерянными территориями вылазят.
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22.08.2022 20:20 Відповісти
Путін здає Вірменію і Сирію в обмін на Україну ? Можливо. Пашинян йому не потрібен, Асад надоїв. А курди ? А подальша доля курдів ? Йому своїх бурятів скоро нічим буде годувати.
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22.08.2022 20:20 Відповісти
Україна доказано не для обмінів , буряти нам пох
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22.08.2022 20:23 Відповісти
Східний менталітет. Спочатку торгівля помідорами, потім шкіряними виробами, потім туристи, потім захотілося відродження Османської імперії.
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22.08.2022 20:26 Відповісти
рф исключает мирные переговоры о прекращении войны с Украиной, - постпред рф при ООН Геннадий Гатилов.

«Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение».

Кстати говоря, он тоже раскритиковал ООН за бездействие 🤷‍♂️
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22.08.2022 20:41 Відповісти
Так Крим і весь Південь України до 1774 року були територією Османської імперії ,яку турки просрали кацапам
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22.08.2022 20:43 Відповісти
задрав вже єрдоган цей зеленський сказав поки з окупованих теріторях не свалять не буде переговорів а якщо азовців засудять взагалі і в майбутньому не буде розмов
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22.08.2022 20:22 Відповісти
А мета народу України - заїпашить_х.у.й.л.а і всіх його орків, які вторглися в Україну! А хто проти - йде за усруськимкореблем_на_х.у.й!
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22.08.2022 20:23 Відповісти
Визнай курдську автономію шановний!
Бо саме час домовлятися: лише мирні переговори, визнання Курдської робітничої партії, та особливий статус земель де проживають курди, це правильний шлях!
Все інше, від прихільників війни, а треба щоб був мир!
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22.08.2022 20:23 Відповісти
ВОПРОСЫ ЭРДОГАНУ:
1. А с какой целью им встречаться?
2. Что с этого будет иметь Эрдоган?
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22.08.2022 20:25 Відповісти
Фізично - нічого. Морально - демократичний світ йде на поступки диктатурі та фашизму. До себе приміря.
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22.08.2022 20:31 Відповісти
Достаточно первого пункта. Без прекращения войны не стоит и начинать
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22.08.2022 21:13 Відповісти
що матимуть? "дэрбан" Украіни.
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22.08.2022 22:09 Відповісти
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22.08.2022 20:25 Відповісти
Ермак прикажет и Зеля поедет!
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22.08.2022 20:26 Відповісти
ЗЕЛЯ САМ ДАВНО МРІЄ ПОДИВИТИСЯ В ОЧІ
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22.08.2022 20:31 Відповісти
"в очко..."
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22.08.2022 21:01 Відповісти
Воно пропонувало опозиції в Сирії піти на поступки Асаду й домовитись десь посередині.
От що значить диктатор розуміє диктатора.
Сам зібрався правити турками до скону.
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22.08.2022 20:29 Відповісти
то ще не весь врожай вони з Зе вивезли й продали
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22.08.2022 20:31 Відповісти
Які перемовини коли орки судилище готують,а наш головнокомандувач дав зрозуміти що не буде ніяких після цього переговорів
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22.08.2022 20:31 Відповісти
Один вусатий "миротворець" вже висадив ножа в спину, тепер наступний з'явився
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22.08.2022 20:33 Відповісти
Зеленський може зустрiтися з ********** тiльки в Гаагзьком Трибуналi
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22.08.2022 20:35 Відповісти
Ваапше-та логично . Пока главзеб жуе нежеть, муйло собирает Радбез ООН, по случаю ЗАЭС. так шо пыня сделает его ответчиком и васька не чешись... Хiба шо главзеб проигнорирует потуги Эрдогана...а наши войска продолжат мочить цапорылых до полного освобождения наших территорий... Ведь Эрдоган задолжал хутину , за то шо пыня предупредил его о готовящемся перевороте. Пусть турок отрабатывает перед пыней, только не за наш счет.
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22.08.2022 20:44 Відповісти
Зе? Та він усе життя мріє зазірнути пуйлу в очко.
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22.08.2022 20:44 Відповісти
То-та я смотрю, шо он тренирует глаза, шо ни слог, каждый раз их вытаращивает, еще и корпусом, в такт, подает вперед.
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22.08.2022 20:53 Відповісти
Товарищ Куйло очень просили....
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22.08.2022 20:37 Відповісти
вже не згадую бубіни 133 останні попередження про неможливість перемовин з кацапнею після і до Маріуполя, після Бучі.
він перемолятиметься з кацапнею при першій нагоді.
а людям чи не скаже, чи сбреше.
бо це ЙОГО 7 млрд в місяць - не України - ЙОГО!
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22.08.2022 20:40 Відповісти
ми ще побачимо агрохімію, мавпа затихла, але не щезла...
ми ще її побачимо і дерьмака побачимо, і самого недопалеона теж побачимо і чого стоять його слова теж побачимо.
бульбу мильну бачили? - отож...
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22.08.2022 21:36 Відповісти
Це езопова мова дипломатії. Як віщав Агрохімія, все повинно закінчитись в кінці серпня 2022. Дати вони узгодили давно, а ось тільки Гнусавий дрейфить (як завжди, бо царь викатить йому черговий ультиматум. Він вже і відмазку проголосив, якщо вдарить 24 то ніяких переговорів. Фельдмаршал. Твою м.....
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22.08.2022 20:40 Відповісти
В нього Лірі піздєц

Економіці майже піздєц
І воно ще щось тріпається

ПіЗдно
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22.08.2022 20:41 Відповісти
Які проблеми?
Якщо ви на цю "зустріч" х*йла на вилах принесете - ми вам нашого на кобках-баранках привезем...
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22.08.2022 20:46 Відповісти
Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский *******, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак, самого аспида внук и нашего *** крюк. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб, ну и мать твою **.
Ну как-то так.
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22.08.2022 20:47 Відповісти
Tak ono I est6
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22.08.2022 21:01 Відповісти
Ушлости и хитрости тут не занимать....
есть спина и есть мастер ножевого боя....
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22.08.2022 20:49 Відповісти
А яка різниця буде зеЛох зустрічатись з ****** чи не буде, він нічого не вирішує, здати Україну путі він пообіцяв давно, але при першій спробі його повісять на каштані, а зеДебіл знатне сцикло.
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22.08.2022 20:53 Відповісти
Помидорыч, а не пошел бы ты в дупу?
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22.08.2022 20:53 Відповісти
помидорі кстати галиміе.
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22.08.2022 21:57 Відповісти
Ердоган чудово розуміє безперспективність такої зустрічі (навіть якщо саму зустріч якимось дивом вдалося б організувати). Цікаво, що йому ввп цього разу пообіцяв?
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22.08.2022 20:57 Відповісти
Ему Зеля ппобіцяв...
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22.08.2022 21:30 Відповісти
А не пішов би ти за російським кораблем?
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22.08.2022 20:58 Відповісти
Wowa pianist Nie Wzdumaj etogo sdelat6!!!
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22.08.2022 20:59 Відповісти
А нашою метою є знищення кацапні не залежно від мети Ердогана.
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22.08.2022 21:06 Відповісти
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22.08.2022 21:11 Відповісти
Зеленський і Пердуган докладають неймовірних зусиль, щоб зробити Путлера рукопожатим у світовому просторі.
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22.08.2022 21:22 Відповісти
Олександр Бригинець@bryhynets

Російські ЗМІ цитують Ердогана, який розповів, що Зеленський ніби поскаржився йому, що його часто дурить оточення
Це перший крок до того, чого ми чекаємо?
А може, просто відмазка від невиконання якихось обіцянок…
А може, інформаційний вкид Зеленського, Ердогана чи РосЗМІ)
Стежимо
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22.08.2022 21:12 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev/status/1561768711878582274 38 мин


Є таке відчуття.
Клінч між мафією єрмака і союзниками.
Є невеликий шанс, що на єрмака все звалять і його спишуть.
А мафія залишиться.
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22.08.2022 21:13 Відповісти
"Сладкие грёзы или Константинопольский мечтатель"-студия "95 квартал",1 сезон..
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22.08.2022 21:23 Відповісти
Если Эрдоган говорит переговоры, значит Турецкий Султан наденет табуретку путину на голову , ждите новых сюрпризов в Крыму 🔥 Эрдоган достанет и до Владивостока если понадобится 🔥
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22.08.2022 21:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q5bc4nmDNio Товарищи переговорщики, вам сюда.
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22.08.2022 21:55 Відповісти
Котакбас, Эрдоган! Шешен амын сыгим!
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22.08.2022 22:22 Відповісти
Мета Анкари заробити побільше бабла на війні, а для дурачків прикидаються миротворцями. Україні такі "миротворці" не потрібні.
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22.08.2022 23:28 Відповісти
Хто про що, а вшивий про баню!
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22.08.2022 23:36 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/264 Тут просочились наконец-то данные, что именно привозил Эрдоган Зеленскому. А привозил он ему, по сведениям медиа, такие требования *****/Орды о перемирии :

1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.

2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.

3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.

4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.

5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.

6. Полная демилитаризация Украины.

7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.

8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.

9. Внеочередные президентские выборы.

10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.

В принципе, можно было бы дописать сюда - десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.

В принципе, можно было дописать сюда что хочешь - как же надо не понимать ситуации, состояния умов, положения дел на фронте, в собственной стране и вообще разницы между россиянами и украинцами, чтобы такое предлагать. Воображаю, какой приступ изжоги испытал Эрдоган, когда понял, что вот это все ему надо озвучить Зеленскому. После чего, полагаю, предложил ему еще пару десятков "Байрактаров".

Судя по тому, как быстро прошла встреча украинского и турецкого президентов и с каким лицом оттуда вышел Эрдоган - послали его нахер.

https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер
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23.08.2022 14:24 Відповісти
 
 