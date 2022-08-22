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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Омбудсмен Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через можливе судилище над азовцями в Маріуполі

маріуполь,клітка

Україна просить ООН та МКЧХ фіксувати судилище над полоненими військовими у Маріуполі, якщо росіяни вирішать вчинити черговий воєнний злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця під час телемарафону.

"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - заявив Лубінець

Омбудсмен звернувся також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія не допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ігнорує запити щодо трагедії в Оленівці, не надає навіть офіційні списки загиблих і поранених, - Лубінець

Автор: 

Маріуполь (3256) Азов (794) Лубінець Дмитро (618)


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Топ коментарі
+6
Зелупа ПОВИННА зупинити будь які перемовини з кацапами після Оленівки
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22.08.2022 20:40 Відповісти
+2
Слово "омбудсмен" мені завше видавалося чудернацьким гібридом слів "омнібус" та "облрембуд".
)))
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22.08.2022 20:34 Відповісти
+2
Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав. Джерело:

знову тексти не читають...

з судом і так все ясно..наших рятувати треба, а не фіксувати злочин..
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22.08.2022 20:34 Відповісти
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Слово "омбудсмен" мені завше видавалося чудернацьким гібридом слів "омнібус" та "облрембуд".
)))
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22.08.2022 20:34 Відповісти
абирвалг
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22.08.2022 20:35 Відповісти
І ефективність, приблизно так, як від використання омнібусу в 21 столітті...
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22.08.2022 20:36 Відповісти
Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав. Джерело:

знову тексти не читають...

з судом і так все ясно..наших рятувати треба, а не фіксувати злочин..
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22.08.2022 20:34 Відповісти
Зелупа ПОВИННА зупинити будь які перемовини з кацапами після Оленівки
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22.08.2022 20:40 Відповісти
Шо то лайНОО шо то...
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22.08.2022 20:41 Відповісти
Так ті обидві "кантори" "вмили руки", їм головне аби бабло в їхні руки пливло, а все інше їм до ду***
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22.08.2022 20:44 Відповісти
Зараз зеля махне по роялі і азовців обміняють на окупантів які проїдають харчі в наших тюрьмам
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22.08.2022 20:48 Відповісти
Порошелдон@porosheldon

https://twitter.com/porosheldon/status/1561761398832918528 50 мин

По прес-конференції хлопців з Азовсталі.
На сьогодні жодна міжнародна організація не зв'язалась з ними, щоб взяти свідчення про злочини.
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22.08.2022 20:56 Відповісти
тем, кто осознанно сдал азовцев на растерзание, сегодня не до них, как и до этого. зелёный убирает и сейчас всех, кто не сдался сам, не сдал тогда и защищает сегодня города. а за оборону мариуполя, у него с них особый спрос, такого его шобла им не простит ((
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22.08.2022 20:58 Відповісти
нагадую - діло на персональному контролі бубенця,
може його запитати шо за зуйня з твоїми бубенцями?
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22.08.2022 21:01 Відповісти
Проснувся... а де ти раніше був? Чого тебе не чути як Денисову було?
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22.08.2022 21:04 Відповісти
Знайшов до кого звертатися!🤮
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22.08.2022 23:39 Відповісти
160 SOAP USAF просите чтобы помогли освободить пленных комботантов АЗОВ а
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23.08.2022 06:56 Відповісти
а чаму тільки комбатантів??? наші на життя не заслуговують??
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23.08.2022 10:26 Відповісти
 
 