Омбудсмен Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через можливе судилище над азовцями в Маріуполі
Україна просить ООН та МКЧХ фіксувати судилище над полоненими військовими у Маріуполі, якщо росіяни вирішать вчинити черговий воєнний злочин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця під час телемарафону.
"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - заявив Лубінець
Омбудсмен звернувся також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія не допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.
Топ коментарі
+6 Right Right #460828
показати весь коментар22.08.2022 20:40 Відповісти Посилання
+2 Алекс Скела
показати весь коментар22.08.2022 20:34 Відповісти Посилання
+2 Марина Кравець
показати весь коментар22.08.2022 20:34 Відповісти Посилання
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)))
знову тексти не читають...
з судом і так все ясно..наших рятувати треба, а не фіксувати злочин..
https://twitter.com/porosheldon/status/1561761398832918528 50 мин
По прес-конференції хлопців з Азовсталі.
На сьогодні жодна міжнародна організація не зв'язалась з ними, щоб взяти свідчення про злочини.
може його запитати шо за зуйня з твоїми бубенцями?