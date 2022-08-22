Херсонців закликають триматися подалі від мостів: Зараз це фактично військові цілі, - облрада

Херсонців закликають триматися подалі від мостів, яких би незручностей це не створювало.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Друзі, будь-який міст на Херсонщині сьогодні – це фактично об'єкт критичної інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях. Такі об'єкти – законні цілі для ЗСУ. Без цього область не звільнити. Тримайтеся по можливості від мостів якомога далі, яких би незручностей це не створювало", - написав Соболевський.

Він також зазначив, що ворог, розуміючи, що стаціонарні мости ЗСУ вже не відпустять, продовжує прискореними темпами зводити альтернативні конструкції для переправи особового складу та підвезення боєприпасів.

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Соболевський висловив впевненість, що українські воїни з інтересом спостерігають за ходом виконання робіт: це ніби легенда про Сизіфа та його працю в сучасній інтерпретації, прокоментував перший заступник голови Херсонської обласної ради.