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Новини Війна
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Херсонців закликають триматися подалі від мостів: Зараз це фактично військові цілі, - облрада

міст

Херсонців закликають триматися подалі від мостів, яких би незручностей це не створювало.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Друзі, будь-який міст на Херсонщині сьогодні – це фактично об'єкт критичної інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях. Такі об'єкти – законні цілі для ЗСУ. Без цього область не звільнити. Тримайтеся по можливості від мостів якомога далі, яких би незручностей це не створювало", - написав Соболевський.

Він також зазначив, що ворог, розуміючи, що стаціонарні мости ЗСУ вже не відпустять, продовжує прискореними темпами зводити альтернативні конструкції для переправи особового складу та підвезення боєприпасів.

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Соболевський висловив впевненість, що українські воїни з інтересом спостерігають за ходом виконання робіт: це ніби легенда про Сизіфа та його працю в сучасній інтерпретації, прокоментував перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Автор: 

міст (1247) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5955)


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Топ коментарі
+4
Нашим к сожалению не доходит. Сегодня без жертв не обошлось по предварительной инфе. Сто раз говорили не приближайтесь к мосту! Но любители покупаться в море с минами и на мост поехать, везде найдутся.
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22.08.2022 20:40 Відповісти
+4
А россиян и колаборадских жуков надо всячески убеждать, что гулять по мостам - и гламурно, и престижно, и ваще...
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22.08.2022 20:53 Відповісти
+2
та здрасьте... а хто видосик сольет?
(а шо там таки еще есть целые мосты??? не порядок)
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22.08.2022 20:52 Відповісти
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Нашим к сожалению не доходит. Сегодня без жертв не обошлось по предварительной инфе. Сто раз говорили не приближайтесь к мосту! Но любители покупаться в море с минами и на мост поехать, везде найдутся.
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22.08.2022 20:40 Відповісти
К сожалению нам сообщают, что Антоновский мост не всё. По словам местных жителей, там все еще могут проезжать легковушки.https://t.me/hueviyherson/24468
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22.08.2022 20:45 Відповісти
Так и есть.
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22.08.2022 20:59 Відповісти
это хорошо. Как-то же надо будет нашим бойцам попадать на левый берег.
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22.08.2022 21:55 Відповісти
только у Харона есть бессрочная лицензия от Программера по перевозу орков на другой берег. его кимбий уже ждёт заплыва пассажиров )
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22.08.2022 20:48 Відповісти
та здрасьте... а хто видосик сольет?
(а шо там таки еще есть целые мосты??? не порядок)
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22.08.2022 20:52 Відповісти
Генерал Марченко оставил крымский и антоновский мосты на закуску...но не Гимарсами... кажуть шо Україна отримала унікальну зброю...
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22.08.2022 20:53 Відповісти
А россиян и колаборадских жуков надо всячески убеждать, что гулять по мостам - и гламурно, и престижно, и ваще...
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22.08.2022 20:53 Відповісти
Ще й варто триматися подалі від тих, хто медом годує щодо руско-миру.
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22.08.2022 21:04 Відповісти
Ну только дол**** может стоять ловить рыбу , возле , и на мосту. Почему его не закуярить за один рас? В данной ,реальной ситуации он не наш , поклевыванье это не то, эти ****** как начнут рвать когти они его сами взорвут . Нужно несколько пролетов вырезать хирургически , уже глаз алмаз.
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22.08.2022 21:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1561725686032769024 https://twitter.com/i/status/1561725686032769024

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22.08.2022 23:36 Відповісти
 
 