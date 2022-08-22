Росія хоче порушити тему підриву Дугіної на засіданні Радбезу ООН, - Небензя

Росія має намір порушити тему підриву Дар’ї Дугіної під час засідання Ради безпеки ООН у вівторок.

Про це заявив російський постпред при ООН Василь Небензя, передає Цензор.НЕТ з посиланням на rg.ru.

"Зрозуміло, ми скажемо про цей епізод (підрив Дугіної. - Ред.)", - сказав Небензя і заявив про нібито виявлений ФСБ зв'язок між нібито українськими диверсантами та підривом Дугіної.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив Дугіної: ФСБ звинувачує "Азов", в полку вважають це підготовкою до судилища над "азовцями"

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України.