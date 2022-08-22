Росія хоче порушити тему підриву Дугіної на засіданні Радбезу ООН, - Небензя
Росія має намір порушити тему підриву Дар’ї Дугіної під час засідання Ради безпеки ООН у вівторок.
Про це заявив російський постпред при ООН Василь Небензя, передає Цензор.НЕТ з посиланням на rg.ru.
"Зрозуміло, ми скажемо про цей епізод (підрив Дугіної. - Ред.)", - сказав Небензя і заявив про нібито виявлений ФСБ зв'язок між нібито українськими диверсантами та підривом Дугіної.
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України.
Топ коментарі
+56 vitaliymkua
показати весь коментар22.08.2022 20:44 Відповісти Посилання
+40 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.08.2022 20:46 Відповісти Посилання
+37 Sav UA
показати весь коментар22.08.2022 20:56 Відповісти Посилання
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Україна тролить ФСБ: Симоньян, Скабєєва та Захарова теж служать у Нацгвардії ("документи")
їх треба нищіти і тут вже кловани не підпора.
Убитая шалава?: Сзываем асанблею!
Де ж знаменита руZZкайя смікалка? Висрали з похмелюги разом із моском? Де істерики про сіоністів, масонів та інших рептілоїдів?
Ізмєльчалі одічалийе... Как йесть - ізмєльчалі...
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!