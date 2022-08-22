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Росія хоче порушити тему підриву Дугіної на засіданні Радбезу ООН, - Небензя

оон,радбез

Росія має намір порушити тему підриву Дар’ї Дугіної під час засідання Ради безпеки ООН у вівторок.

Про це заявив російський постпред при ООН Василь Небензя, передає Цензор.НЕТ з посиланням на rg.ru.

"Зрозуміло, ми скажемо про цей епізод (підрив Дугіної. - Ред.)", - сказав Небензя і заявив про нібито виявлений ФСБ зв'язок між нібито українськими диверсантами та підривом Дугіної.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив Дугіної: ФСБ звинувачує "Азов", в полку вважають це підготовкою до судилища над "азовцями"

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України.

Автор: 

Дугін Олександр (32) Радбез ООН (876) Небензя Василь (53)


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Топ коментарі
+56
Кацапи, до чого ж ви кумедні істотки.
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22.08.2022 20:44 Відповісти
+40
аху***! (пардон) ну ****, зарвалась рашка....
а фосфорные бомбы по нашим селам казляра не хочет обсудить???
а изнасилованных и убитых детей в Буче тварь не хочет обсудить???
а расстрел колон спешащих в эвакуацию...а бомбардировки жилых кварталов, детсадов, школ, аптек не хочет???
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22.08.2022 20:46 Відповісти
+37
ага...будуть розповідати в ООН як помилково підірвали якусь нікому непотрібну хвойду
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22.08.2022 20:56 Відповісти
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А куй вам не дика качка?
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22.08.2022 22:09 Відповісти
повторяются уроды тупые, камеры наблюдения на стоянке не работали, как и в случае убийства Немцова
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22.08.2022 22:10 Відповісти
Пусть уж тащат тогда в ООН и мальчика в трусиках и монтажную пену .... и пучёк недоеденных снегирей в перемешку с русскими младенцами тоже будут к месту - ООН и так уже благодаря россиянам превратилась в цирковой балаган.
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22.08.2022 22:15 Відповісти
Это просто Зазеркалье....!!!! Обидели мышку ...написали в норку!
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22.08.2022 22:32 Відповісти
и еще! ))))
////
Україна тролить ФСБ: Симоньян, Скабєєва та Захарова теж служать у Нацгвардії ("документи")



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22.08.2022 22:44 Відповісти
їх не треба троліть - це робить клованьска влада.
їх треба нищіти і тут вже кловани не підпора.
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22.08.2022 22:53 Відповісти
Ага...і абстрєл новофьодоровкі єнто воєнноє прЯступлєнія))
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22.08.2022 23:15 Відповісти
какая оперативность....очень похоже,что "квалифицированное расследование" провелось ещё до происществия ??? )
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22.08.2022 23:41 Відповісти
ООН которую мы заслуживаем: война, десятки тысяч убитых, ядерный террор: та похрен.
Убитая шалава?: Сзываем асанблею!
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23.08.2022 03:39 Відповісти
Тю, спецслужби України їм винуваті. Аж настільки, що треба через то зігнати до купи оон-івських трутнів.
Де ж знаменита руZZкайя смікалка? Висрали з похмелюги разом із моском? Де істерики про сіоністів, масонів та інших рептілоїдів?
Ізмєльчалі одічалийе... Как йесть - ізмєльчалі...
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23.08.2022 04:23 Відповісти
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:02 Відповісти
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