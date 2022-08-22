США посилять контроль за дотриманням санкцій проти РФ, - The Wall Street Journal

США намагаються забезпечити ефективність санкцій проти Росії, запроваджених через її вторгнення в Україну, закриваючи лазівки й переконуючи інші країни підтримати обмеження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як пише The Wall Street Journal, представники адміністрації Байдена кажуть, що мета цього другого етапу полягає в тому, щоб перекрити ті лазівки, що дозволяють Кремлю отримувати дохід та імпортувати товари, необхідні для продовження війни.

Це означає націлювання на іноземні банки та криптовалютні платформи, які допомагають Росії отримувати доступ до міжнародних фінансів, блокування банківських рахунків і корпоративних активів російських олігархів із чорного списку та покарання іноземних компаній, спійманих на експорті товарів подвійного призначення до РФ.

Також США намагатимуться переконати такі країни, як Китай та Індія, які не приєдналися до санкцій, скоротити фінансові операції та експорт товарів до Росії.

Наприкінці лютого США та їхні союзники розпочали широкомасштабну кампанію санкцій проти Росії. Але Москва продовжує продавати величезні обсяги нафти та природного газу, на які здебільшого не розповсюджуються санкції. За рахунок цих грошей західних країн, залежних від експорту російських енергоресурсів, Кремль фактично фінансує свою військову машину та економіку. Інші дані свідчать про те, що хоча багато країн дотримуються санкцій, Росія продовжує торгівлю з іншими державами.

Усе це дозволяє Росії, попри санкційну кампанію, продовжувати війну та підтримувати свою економіку на плаву, кажуть аналітики. Представники США зазначають, що вони і не рохраховували, що їхня стратегія економічних обмежень досягне своїх цілей миттєво, але вплив санкцій поступово посилюватиметься.

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Щоб переконатися в цьому, США розкривають групи людей і компаній, які допомагають Росії обійти санкції, заявили чиновники.

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів і в Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі переслідує компанії, які продовжують постачати Росії фінансові послуги та товари, такі як напівпровідники та зброю, заборонені новим експортним контролем. "Ті, хто сприяє ухиленню від санкцій США, самі будуть піддані санкціям", - заявляло раніше Міністерство фінансів США.

Кілька великих країн, таких як Китай, Індія та Іран, які мають давні торгові та безпекові зв’язки з Росією, продовжують експорт товарів, заборонених санкціями США.

Зокрема, китайські компанії постачають комп’ютерні мікросхеми та інші електронні компоненти, які, за словами офіційних осіб США, мають, наприклад, військове застосування. А компанії з Індії продовжують постачати росіянам обладнання для нафти та газу, також заборонене експортним контролем США.

Згідно з даними торгівлі, у трьох країнах, які також мають міцні дипломатичні та торговельні зв’язки з Росією — Бразилії, Ізраїлі та Узбекистані — торгівля з Росією зросла.

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