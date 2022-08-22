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Російські окупанти із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранено жінку, - облрада

дніпропетровщина

Російські окупанти вдень із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду, внаслідок чого було поранено 61-річну жінку.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вдень російські окупаційні війська з "Ураганів" вдарили по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Два касетні боєприпаси впали у двір домогосподарства, там пошкоджено дві господарські будівлі", - написав він.

Окрім цього, увечері ворог обстріляв прикордонні території Широківської громади, з "Ураганів" вдарили і по Великій Костромці. Жертв, руйнувань немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Зеленодольської громади загинула жінка, - Резніченко

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обстріл (29575) Дніпропетровська область (3943)


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Побідили бабцю?
показати весь коментар
22.08.2022 21:08 Відповісти
паскуди...
показати весь коментар
22.08.2022 21:10 Відповісти
 
 