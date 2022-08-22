Російські окупанти із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранено жінку, - облрада
Російські окупанти вдень із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду, внаслідок чого було поранено 61-річну жінку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Вдень російські окупаційні війська з "Ураганів" вдарили по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Два касетні боєприпаси впали у двір домогосподарства, там пошкоджено дві господарські будівлі", - написав він.
Окрім цього, увечері ворог обстріляв прикордонні території Широківської громади, з "Ураганів" вдарили і по Великій Костромці. Жертв, руйнувань немає.
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Алекс Скела
показати весь коментар22.08.2022 21:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.08.2022 21:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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