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Новини Війна
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Близько 1000 дітей убито або поранено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ООН

війна,діти,маріуполь

Майже 1000 дітей убито або поранено під час російської війни в Україні: в середньому це 5 дітей на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила у понеділок виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел, повідомляє пресслужба ООН.

За її словами, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну офіційно підтверджено, що вбито або поранено щонайменше 972 дитини. Це в середньому більш як п'ятеро дітей на день, але, на думку директорки ЮНІСЕФ, "реальна кількість набагато вища".

Рассел зазначила, що більшість смертей та поранень спричинена застосуванням вибухової зброї.

В ЮНІСЕФ зазначають, що майже кожна дитина в Україні зазнала впливу війни. Ідеться, зокрема, про розлучення з родиною, жорстоке поводження, сексуальну експлуатацію, торгівлю людьми.

Крім того, за словами Рассел, війна вдарила по системі освіти в Україні. За оцінками ЮНІСЕФ, кожна десята школа пошкоджена або зруйнована.

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"Діти в Україні терміново потребують безпеки, стабільності, доступу до безпечного навчання, послуг із захисту та психосоціальної підтримки. Але найбільше дітям України потрібен мир", — заявила директорка ЮНІСЕФ.

Автор: 

діти (5185) ООН (3397) ЮНІСЕФ (157) жертви (1839)


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Топ коментарі
+10
Ніхто ж не знає,кількість вбитих людей,в одному місті Маріуполь і скільки там дітей загинуло.Я думаю,що насправді цифри в рази більші.
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22.08.2022 21:22 Відповісти
+8
Ми, велика і могутня нація в центрі Європи, яка не зуміла захистити від найлютішого ворога-терориста московії наших дітей, жінок і людей похилого віку. Ми постійно робили великі помилки, які нам коштували рабства і закріпачення від московської імперії,це підтримка нашими козаками не Гетьмана Мезепи, а війська загарбника Петра Кривавого, який на росії називають Першим. Тоді московські попи ходили і звизділи у вуха неграмотного козацтва, що ми і вони православні і що маємо разом боротися проти бусурман і нелюдів шведів, які бачиш у пост їдять м'ясо і п'ють молоко. (Це мова про Григоріанський і Юліанський календарі, які вдало використовує московська церква і по цей день, а також шкода, яку українцям постійно робить ця ворожа церква). Потім ми підтримали "червоних брехунів, більшовиків), які нам обіцяли нашу землю. І московити тоді створили нам три голодомори під час чого знищили біля 15 мільйонів українців. Таких дурниць в нашій історії немало. І в 2019 році ми знову наслухалися побрехеньок московитів і олігархів щироукраїнського походження і маємо те, що маємо - "какая разница". Смерті і скитання по Європі мільйонів наших громадян - наслідки нашого несерйозного, безвідповідального ставлення до вибору, до знання історії, мови, традицій.
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22.08.2022 21:30 Відповісти
+7
и почему это не выносится на заседание ООН ????????????????????????
что ждем??
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22.08.2022 21:22 Відповісти
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22.08.2022 21:18 Відповісти
и почему это не выносится на заседание ООН ????????????????????????
что ждем??
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22.08.2022 21:22 Відповісти
Ніхто ж не знає,кількість вбитих людей,в одному місті Маріуполь і скільки там дітей загинуло.Я думаю,що насправді цифри в рази більші.
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22.08.2022 21:22 Відповісти
Ми, велика і могутня нація в центрі Європи, яка не зуміла захистити від найлютішого ворога-терориста московії наших дітей, жінок і людей похилого віку. Ми постійно робили великі помилки, які нам коштували рабства і закріпачення від московської імперії,це підтримка нашими козаками не Гетьмана Мезепи, а війська загарбника Петра Кривавого, який на росії називають Першим. Тоді московські попи ходили і звизділи у вуха неграмотного козацтва, що ми і вони православні і що маємо разом боротися проти бусурман і нелюдів шведів, які бачиш у пост їдять м'ясо і п'ють молоко. (Це мова про Григоріанський і Юліанський календарі, які вдало використовує московська церква і по цей день, а також шкода, яку українцям постійно робить ця ворожа церква). Потім ми підтримали "червоних брехунів, більшовиків), які нам обіцяли нашу землю. І московити тоді створили нам три голодомори під час чого знищили біля 15 мільйонів українців. Таких дурниць в нашій історії немало. І в 2019 році ми знову наслухалися побрехеньок московитів і олігархів щироукраїнського походження і маємо те, що маємо - "какая разница". Смерті і скитання по Європі мільйонів наших громадян - наслідки нашого несерйозного, безвідповідального ставлення до вибору, до знання історії, мови, традицій.
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22.08.2022 21:30 Відповісти
За кожного маленького українця,якого вбили кацапські свинособаки,українські Воїни вб'ють десять тисяч москальського сміття. Бийте їх,ріжте,як свиней,паліть кацапню!!! Слава Україні!!! Слава Нації!! Смерть ворогам!!?
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22.08.2022 21:31 Відповісти
Україна за кожну сльозу малечі або мамусі бабусі дідусі
Дасть мавзолєйним щурам путлєрскої банді вбивць по заслузі... 💪
Слава Україні!!!
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22.08.2022 21:50 Відповісти
Запам'ятайте Риту Горбик. Її розстріляли росіяни. Сьогодні дівчинці виповнилось би 14…

https://www.facebook.com/russiakills.in.ua/posts/pfbid0LAsSCFtXG14ZgVAcgMdrjPPp2aegkGLxN2v39ATDnHuPxQ7REQwiCBb1E5Q6ueGol
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22.08.2022 21:50 Відповісти
Ого. З нашої сторони навіть не було подібних заяв. Роздувати з мухи слона прикриваючись дітьми, це вже зовсім не благородно.
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22.08.2022 21:57 Відповісти
Зато земрази секономили 9 мил миллиардов и почти успешно сдали )(уйлу страну за аванс , наверное в такой же сумме. Да,мразь ,73 процентная,довольны?
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22.08.2022 21:57 Відповісти
І головне, що жо цього часу бігає по всьому світу і ображає їх лідерів, звинувачуючи в бездії, що мов нас вбивають, а ті не дають зброї. Що тут зробили з лютого 2022 року? Де ті гроші, які виділяють США і інші країни? І де та зброя, яку нам вже передали? А дітей загинуло і покалічено набагато більше, чим показано, бо в нас кожна родина отримала психологічну травму і мільйони потрапили під обстріли, де дітей переслідував страх і якими вони виростуть? А в когось діти і дружина спокійно пересиділи в Італії, а потім ще за 100 тисяч євро пазували на глянець і корчили мучинецю із розтопиреними ногами.
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23.08.2022 06:47 Відповісти
Як мене такі новини після відео із Маріуполя, Попасної та інших міст вибішують. Ці цифри катастрофічно занижені.

Пишіть принаймні що "на даний момент мінімум вже встановлених це близько 1000".
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23.08.2022 09:25 Відповісти
 
 