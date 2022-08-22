Близько 1000 дітей убито або поранено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ООН

Майже 1000 дітей убито або поранено під час російської війни в Україні: в середньому це 5 дітей на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила у понеділок виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел, повідомляє пресслужба ООН.

За її словами, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну офіційно підтверджено, що вбито або поранено щонайменше 972 дитини. Це в середньому більш як п'ятеро дітей на день, але, на думку директорки ЮНІСЕФ, "реальна кількість набагато вища".

Рассел зазначила, що більшість смертей та поранень спричинена застосуванням вибухової зброї.

В ЮНІСЕФ зазначають, що майже кожна дитина в Україні зазнала впливу війни. Ідеться, зокрема, про розлучення з родиною, жорстоке поводження, сексуальну експлуатацію, торгівлю людьми.

Крім того, за словами Рассел, війна вдарила по системі освіти в Україні. За оцінками ЮНІСЕФ, кожна десята школа пошкоджена або зруйнована.

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"Діти в Україні терміново потребують безпеки, стабільності, доступу до безпечного навчання, послуг із захисту та психосоціальної підтримки. Але найбільше дітям України потрібен мир", — заявила директорка ЮНІСЕФ.