Посла Росії в США Антонова викликали до Держдепартаменту: застерегли РФ від ескалацій у війні проти України
Посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Держдепу, аби застерегти від будь-яких ескалацій у війни проти України.
Речник Держдепу зазначив, що такі застереження США висловили Антонову ще минулого тижня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, вони включали заклик до Росії щодо припинення всіх військових операцій на ядерних об’єктах України або поблизу них і повернення Україні повного контроля над Запорізькою АЕС.
Топ коментарі
+17 Алекс Скела
показати весь коментар22.08.2022 21:48 Відповісти Посилання
+11 Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар22.08.2022 21:52 Відповісти Посилання
+8 три - пятнадцать
показати весь коментар22.08.2022 21:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Во всяком случае, не повредит! (с)
дамо по війні концертом 95м, агов!
какVo-Vo...?
їбануним нема переводу...
відмандячити тільки шо...
Просто нема слів.
"США не підтримують загальну заборону на візи для рф.
Про це заявив представник Госдепа.
США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів чи інших осіб, уразливих до порушень прав людини
CNN."
Любая утечка радиационной обстановки в Европе в связи с ситуацией на ЗАЭС равноценна нападению на блок НАТО статья намбэ Файв...
це 5а стаття статуту НАТО
дурнішого висловлення я ще не чув.
це як зрозуміти?
ви сильніше не бомбіть?
більше чим вбиваєте не вбивайте?
вивозьте зерно, метал та їнше тільки з тих територій де вже є окупаційна влада?
яка ще більша ескалація може бути?
ядерна, хімічна, бактеріологічна?
ви про що, панове?
А самим таємно робити теж не вдасться бо то так не приховаєш, а санкцій накидають більше ніж на парашу.