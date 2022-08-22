Посла Росії в США Антонова викликали до Держдепартаменту: застерегли РФ від ескалацій у війні проти України

Посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Держдепу, аби застерегти від будь-яких ескалацій у війни проти України.

Речник Держдепу зазначив, що такі застереження США висловили Антонову ще минулого тижня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, вони включали заклик до Росії щодо припинення всіх військових операцій на ядерних об’єктах України або поблизу них і повернення Україні повного контроля над Запорізькою АЕС.

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