Кулеба про гарантії безпеки для України: Зараз йде тиха робота з партнерами щодо їх напрацювання

Україна зараз проводить тиху академічну роботу з напрацювання гарантій безпеки від країн-союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, перший етап "дипломатичної боротьби" за гарантії безпеки вже був завершений. Він полягав у тому, щоб переконати країни Заходу в тому, що Україна не може існувати в "вакуумі безпеки" до того, як її приймуть в НАТО. Тому необхідне рішення, яке забезпечить нашій країні захист від зовнішніх загроз. Союзники України прийняли таку логіку.

Кулеба зазначив, що зараз проходить друга фаза, в ході якої українські дипломати напрацьовують деталі гарантій безпеки.

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"Зараз йде тиха академічна робота з напрацювання цих гарантій. І запевняю вас, що вона відбувається з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Але в новини вона не потрапляє, тому що це реально експертна робота зараз", - розповів Кулеба.