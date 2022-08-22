Кулеба про гарантії безпеки для України: Зараз йде тиха робота з партнерами щодо їх напрацювання
Україна зараз проводить тиху академічну роботу з напрацювання гарантій безпеки від країн-союзників.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, перший етап "дипломатичної боротьби" за гарантії безпеки вже був завершений. Він полягав у тому, щоб переконати країни Заходу в тому, що Україна не може існувати в "вакуумі безпеки" до того, як її приймуть в НАТО. Тому необхідне рішення, яке забезпечить нашій країні захист від зовнішніх загроз. Союзники України прийняли таку логіку.
Кулеба зазначив, що зараз проходить друга фаза, в ході якої українські дипломати напрацьовують деталі гарантій безпеки.
"Зараз йде тиха академічна робота з напрацювання цих гарантій. І запевняю вас, що вона відбувається з усіма ключовими країнами, від яких ми хотіли б такі гарантії отримати. Але в новини вона не потрапляє, тому що це реально експертна робота зараз", - розповів Кулеба.
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Чи як зеленський в перші дні війни з абрамовичем?
Завод в Запорожье по производству двигателей для этой серии Дронов уже включён в работу...
ваші зелені намекі на наступ, переговори вже всіх ******.
і дайте вжe нарешті результат, кловани зелені.
только Господь Бог может спасти Украину, если она склонится перед Ним на колени
остальное от лукавого