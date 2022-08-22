Від п’яти до десяти наступних зим будуть важкими, - прем’єр Бельгії де Кроо

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що енергетична криза у Європі затягнеться на багато років, а не на одну-дві зими, як багато хто сподівається.

Під час візиту до Зебрюгге у понеділок де Кроо попередив, що на Бельгію чекають довгострокові економічні проблеми через різке зростання цін на енергоносії, пише The Brussels Time, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Наступні п'ять-десять зим будуть важкими. Дуже складна ситуація складається в усій Європі. Деякі сектори постають перед серйозними труднощами через ці високі ціни на енергоносії", – сказав він на брифінгу.

Де Кроо сказав, що уряд Бельгії наближується до зими, сподіваючись на краще, але готується до гіршого.

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Ціни на електроенергію у Бельгії зараз перебувають на історичних максимумах, вперше перевищивши 600 євро за МВт-год (в Україні, для порівняння – 74 євро). Серед причин – рекордні ціни на природний газ, а також відключення від мережі кількох французьких атомних станцій та низький рівень води через посуху.

Вплив високих цін на енергоносії уже відчувають основні сектори бельгійської економіки. Бельгійські компанії, особливо у енергомістких галузях, готуються до найгіршого сценарію і попереджають про "економічну бомбу уповільненої дії", якщо Росія перекриє постачання газу.

На бельгійську промисловість припадає близько чверті всього споживання природного газу в країні. Окремі сектори економіки вже скоротили свою потужність через високі ціни на енергоносії, деякі підприємства – на половину.