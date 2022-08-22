Від п’яти до десяти наступних зим будуть важкими, - прем’єр Бельгії де Кроо
Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що енергетична криза у Європі затягнеться на багато років, а не на одну-дві зими, як багато хто сподівається.
Під час візиту до Зебрюгге у понеділок де Кроо попередив, що на Бельгію чекають довгострокові економічні проблеми через різке зростання цін на енергоносії, пише The Brussels Time, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Наступні п'ять-десять зим будуть важкими. Дуже складна ситуація складається в усій Європі. Деякі сектори постають перед серйозними труднощами через ці високі ціни на енергоносії", – сказав він на брифінгу.
Де Кроо сказав, що уряд Бельгії наближується до зими, сподіваючись на краще, але готується до гіршого.
Ціни на електроенергію у Бельгії зараз перебувають на історичних максимумах, вперше перевищивши 600 євро за МВт-год (в Україні, для порівняння – 74 євро). Серед причин – рекордні ціни на природний газ, а також відключення від мережі кількох французьких атомних станцій та низький рівень води через посуху.
Вплив високих цін на енергоносії уже відчувають основні сектори бельгійської економіки. Бельгійські компанії, особливо у енергомістких галузях, готуються до найгіршого сценарію і попереджають про "економічну бомбу уповільненої дії", якщо Росія перекриє постачання газу.
На бельгійську промисловість припадає близько чверті всього споживання природного газу в країні. Окремі сектори економіки вже скоротили свою потужність через високі ціни на енергоносії, деякі підприємства – на половину.
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При среднем доходе семьи 4 тысячи евро в месяц заплатить на 80 евро больше - это поистине ужасная Трудность, прямо ложись и помирай...
Дегенерат, а не глава правительства.
Четыре года назад в Ницце я сильно обгорел на солнце во время долгого присутствия на праздника Лимона 19 февраля:
в тени было + 23 С, а на солнце все + 28 С.
Борьбы за сниженье цены,
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.