УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4283 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 148 21

Від п’яти до десяти наступних зим будуть важкими, - прем’єр Бельгії де Кроо

енергетика

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що енергетична криза у Європі затягнеться на багато років, а не на одну-дві зими, як багато хто сподівається.

Під час візиту до Зебрюгге у понеділок де Кроо попередив, що на Бельгію чекають довгострокові економічні проблеми через різке зростання цін на енергоносії, пише The Brussels Time, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Наступні п'ять-десять зим будуть важкими. Дуже складна ситуація складається в усій Європі. Деякі сектори постають перед серйозними труднощами через ці високі ціни на енергоносії", – сказав він на брифінгу.

Де Кроо сказав, що уряд Бельгії наближується до зими, сподіваючись на краще, але готується до гіршого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія заморозила активи підсанкційних росіян на 50,5 млрд євро

Ціни на електроенергію у Бельгії зараз перебувають на історичних максимумах, вперше перевищивши 600 євро за МВт-год (в Україні, для порівняння – 74 євро). Серед причин – рекордні ціни на природний газ, а також відключення від мережі кількох французьких атомних станцій та низький рівень води через посуху.

Вплив високих цін на енергоносії уже відчувають основні сектори бельгійської економіки. Бельгійські компанії, особливо у енергомістких галузях, готуються до найгіршого сценарію і попереджають про "економічну бомбу уповільненої дії", якщо Росія перекриє постачання газу.

На бельгійську промисловість припадає близько чверті всього споживання природного газу в країні. Окремі сектори економіки вже скоротили свою потужність через високі ціни на енергоносії, деякі підприємства – на половину.

Автор: 

Бельгія (427) енергетика (2634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
А реально не более двух. Наверно проруснявый дегенерат, который запускает нужные кацапам тезисы и запугивать европейцев
показати весь коментар
22.08.2022 22:40 Відповісти
+17
показати весь коментар
22.08.2022 22:47 Відповісти
+15
Длительность "вашей кризи" = длительность жизни путина. Если грохнуть его сейчас, то "криза" моментально закончится. Фирштейн, де Кроо?
показати весь коментар
22.08.2022 22:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А реально не более двух. Наверно проруснявый дегенерат, который запускает нужные кацапам тезисы и запугивать европейцев
показати весь коментар
22.08.2022 22:40 Відповісти
Для вялых, утративших волю западноевропейских политиков - "тяжелая зима" - это когда за январь месяц средней семье в Бельгии надо будет заплатить за отопление квартиры на 80-90 евро больше обычной старой цены.

При среднем доходе семьи 4 тысячи евро в месяц заплатить на 80 евро больше - это поистине ужасная Трудность, прямо ложись и помирай...

Дегенерат, а не глава правительства.
показати весь коментар
23.08.2022 06:11 Відповісти
Длительность "вашей кризи" = длительность жизни путина. Если грохнуть его сейчас, то "криза" моментально закончится. Фирштейн, де Кроо?
показати весь коментар
22.08.2022 22:41 Відповісти
Струм вдесятеро дорожче. Але зп і пенсії більші удвадцятеро...
показати весь коментар
22.08.2022 22:41 Відповісти
Чувак, а ты в Мариуполь съезди и скажи, где зима будет хуже...
показати весь коментар
22.08.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2022 22:47 Відповісти
Леваки пугают. Последнюю консерву открыл вовопутен?
показати весь коментар
22.08.2022 22:53 Відповісти
Типичный левак-капитулянт. Слякоть и мокрая курица.
показати весь коментар
23.08.2022 06:18 Відповісти
Можно подумать что во всех странах ЕС трещат сибирские сраные морозы из Якутии...и жЫсть в Берлоге с ведмедем под жопой спасет от холодов...
показати весь коментар
22.08.2022 23:04 Відповісти
Какие на хрен 10 трудных зим ? Половина из 500 миллионного населения стран Евросоюза вообще никогда не включает зимой отопление, ибо зимой у них температура воздуха от + 14 С до + 23 С.

Четыре года назад в Ницце я сильно обгорел на солнце во время долгого присутствия на праздника Лимона 19 февраля:

в тени было + 23 С, а на солнце все + 28 С.
показати весь коментар
23.08.2022 06:17 Відповісти
Все же понимают какая крыса во всем этом виновата. В мире полно дешового газа и нефти. Но все как мазохисты молча наблюдают как кремлевское ***** по всему миру колотит войны и теракты стравливая страны между собой, чтобы быть монополистом на рынке нефти и газа и диктовать свои цены и условия.
показати весь коментар
22.08.2022 23:05 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2022 23:06 Відповісти
Ковид спасет от всех болячек и Китай краснопузый и рабZeю красножопую...
показати весь коментар
22.08.2022 23:06 Відповісти
А чого європейці мовчать (чи замовчують ) цікаву новину. Сьгодні на грецьких каналах трубили фанфари. що на Кіпрі знайшли . пробурили . підтвердили ВЕЛИЧЕЗНИЩЮ залеж газу. Такої кількості не має ніде в світі. Казали. що все-провсе за рік-півтора почнеться видобування. Чи там вже наклали *руку* також русня . бо їх же на Кіпрі як блох у собаки. То які 5-10 років??
показати весь коментар
22.08.2022 23:32 Відповісти
...а между строк так и читается -"Да давайте уже останавливать эту войну...Путина тормознуть не сможем,так давайте давить на Украину по уступкам?!"...Если рассматривать вопрос серьёзно,то дазже после Второй мировой Европа быстрее восстанеовилась,чем звездит этот бельгийский чиновник о перспективах "невоевавшей Европы"...просто нагнетание страха и недовольства в Европе с целью надавить на Украину
показати весь коментар
22.08.2022 23:32 Відповісти
Суровые годы уходят
Борьбы за сниженье цены,
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
показати весь коментар
22.08.2022 23:54 Відповісти
Сильно вы там зажрались, не знаете настоящих проблем.
показати весь коментар
22.08.2022 23:58 Відповісти
Захід реально слабкий і фактично втратив свій суверенітет в обмін на нафту і газ. Ніякого прогресу за 60 років в термоядерній енергетиці, дискредитовано ядерну енергетику - похоже повелителі нафти і газу крутять світом на свому болті як хочуть
показати весь коментар
23.08.2022 00:10 Відповісти
Ох і ****** люмінєвий))). Через рік ций газ у підорашкі безкоштовно отримаєм і так на років десять.
показати весь коментар
23.08.2022 02:32 Відповісти
Что бы они сказали, если бы как у украинских пенсионеров, из пенсии в 2000 гривен, всю нужно отдать за коммуналку. Погибли бы в первый месяц. Вот что на самом деле трудная зима.
показати весь коментар
23.08.2022 03:06 Відповісти
А як ви хотіли? Це як хвойді вийти з-під контролю сутенера! А ви й не помітили, як стали хвойдами?..
показати весь коментар
23.08.2022 09:34 Відповісти
 
 