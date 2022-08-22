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Новий формат "Київська ініціатива" - перспективна лінія роботи на євроатлантичному напрямку, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав новий переговорний формат країн Центральної та Східної Європи "Київська ініціатива" перспективною лінією роботи на євроатлантичному напрямку.

"Сьогодні було започатковано новий дипломатичний формат у сфері безпеки "Київська ініціатива". У його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії", - сказав президент у традиційному відеозверненні у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, "поступово залучимо й інші країни. У форматі "Київської ініціативи" робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав країн. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак".

"І цей формат дасть нам можливість посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, насамперед безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку", – сказав президент.

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Автор: 

дипломатія (715) Зеленський Володимир (24589) НАТО (6640)


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Топ коментарі
+13
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22.08.2022 22:48 Відповісти
+2
З боку України - це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак" - цитата
...
з якого боку??? з боку припёку???
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22.08.2022 22:52 Відповісти
+2
Так. Необхідно зібрати усіх дипломатів у форматі "Київська ініціатива" та показати їм "тризубнезалежності".

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22.08.2022 22:58 Відповісти
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🤮 знову «генеральний»секретар, куди ж без нього. Це реально вже виглядає як добровільна? передача влади…
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22.08.2022 22:42 Відповісти
Вау! З угорщиною та дєрьмаком! Та ще лінія якась, це він часом не про ту, яку він перед тим як сказати це занюхав?
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22.08.2022 22:45 Відповісти
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22.08.2022 22:48 Відповісти
З боку України - це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак" - цитата
...
з якого боку??? з боку припёку???
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22.08.2022 22:52 Відповісти
Так. Необхідно зібрати усіх дипломатів у форматі "Київська ініціатива" та показати їм "тризубнезалежності".

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22.08.2022 22:58 Відповісти
Вечірнє тріпло.
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22.08.2022 23:09 Відповісти
Слова "инициатива Зеленского" всегда пугает. Особенно с Ермаком.
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22.08.2022 23:44 Відповісти
найперспективніша лінія - це дєрьмак, який обісцяний хитається на гилляці... решта ліній - криві...
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23.08.2022 00:17 Відповісти
з єрмаком ,дуже перспективна лінія здачі України.
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23.08.2022 00:24 Відповісти
Вы мудаки уже проявили инициативу по сдаче Украины!
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23.08.2022 01:09 Відповісти
вова, какие ежедневные новые форматы... выполните первый и потом переходите ко второму... это же какое-то соцсоревнование - кто кому больше в уши херни надудит... и вообще, не надо инициатив, готовься ответить на вопрос по поводу Херсона и Николаева, Мариуполя и Мелитополя, и т.п... инициативы он выдвигает никому не нужные...
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23.08.2022 05:59 Відповісти
Мільярд дерев вже посадив?
Людина, яка провалила оборону держави намагається вставити свою палицю в колективу безпеку заходу
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23.08.2022 07:57 Відповісти
 
 