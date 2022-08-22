Проблеми на сервері та "клони": ЗМІ повідомляють про перешкоджання збору підписів під петицією про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Корбану

Українці підозрюють, що Корбану хочуть завадити зібрати 25 тисяч підписів. Петицію блокують, людям не дають зареєструватися та проголосувати. Йдеться про петицію "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України 5022022 від 18 липня 2022 року щодо припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича", яку ініціював 12 серпня відомий український юрист Магера Андрій Йосипович.

Про це пише Дніпровська панорама з посиланням на CENTR.TV, передає Цензор.НЕТ.

"Менше ніж за 10 днів понад 16 тисяч українців підтримали петицію, незважаючи на збої на сайті президента та численні проблеми, з якими стикаються ті, хто бажає підтримати звернення. Першим неприємним сюрпризом для охочих підписати петицію стало те, що її потрібно шукати "вручну". Тобто не можна "забити" у пошук номер петиції, або перейти за посиланням, бо тоді неможливо проголосувати! Виходить, що кожен має знайти на головну сторінку – Офіційне інтернет-представництво Президента України. Далі розділ електронні петиції — і шукати серед усіх потрібну. Зазначимо, що раніше такого ніколи не було!", - пише видання.

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"Також на сайті створили одразу кілька петицій на підтримку Геннадія Корбана для того, щоб заплутати людей", - наголошує видання.

На це звернув увагу і міський голова Дніпра Борис Філатов:

"Прошу всіх небайдужих підписати петицію Президенту України "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року щодо припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича". Петицію, автором якої є Андрій Магера, — висококваліфікований юрист і просто порядна людина. Справа в тому, що сьогодні використовується абсолютно огидна технологія, подібна до "клонів" на виборах. Щоб дезорієнтувати громадян та "розмити" голоси, масово реєструються інші петиції з явними помилками, неправильними даними тощо. Наразі їх наклепали вже сім штук", — написав Філатов на своїй сторінці Facebook.

"З кожним днем ​​кількість проблем зростає. Наступного дня, щоб підтримати петицію, авторизацію потрібно було проходити щонайменше 2 рази, про це люди писали у Facebook-групах", - повідомляє видання.

"З 13 серпня українці, які перебувають за кордоном, взагалі не можуть підписувати петицію. Про це свідчать численні скарги наших громадян із різних куточків світу", - додають журналісти.

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"Навіть якщо ти зумів зареєструватися, це не означає, що можна проголосувати. Цією інформацією також поділились небайдужі українці. У зв'язку з усім перерахованим вище, співгромадяни починають робити висновок, що хтось дуже не хоче, щоб петиція не набрала необхідної кількості голосів. І зважаючи на все, наказ про перешкоджання підписанню петиції на підтримку Корбана віддавали з Офісу Президента України — бо ніхто інший на сайт президента не впливає", - констатує видання.