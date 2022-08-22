УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4283 відвідувача онлайн
Новини
3 864 34

Проблеми на сервері та "клони": ЗМІ повідомляють про перешкоджання збору підписів під петицією про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Корбану

корбан

Українці підозрюють, що Корбану хочуть завадити зібрати 25 тисяч підписів. Петицію блокують, людям не дають зареєструватися та проголосувати. Йдеться про петицію "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України 5022022 від 18 липня 2022 року щодо припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича", яку ініціював 12 серпня відомий український юрист Магера Андрій Йосипович.

Про це пише Дніпровська панорама з посиланням на CENTR.TV, передає Цензор.НЕТ.

"Менше ніж за 10 днів понад 16 тисяч українців підтримали петицію, незважаючи на збої на сайті президента та численні проблеми, з якими стикаються ті, хто бажає підтримати звернення. Першим неприємним сюрпризом для охочих підписати петицію стало те, що її потрібно шукати "вручну". Тобто не можна "забити" у пошук номер петиції, або перейти за посиланням, бо тоді неможливо проголосувати! Виходить, що кожен має знайти на головну сторінку – Офіційне інтернет-представництво Президента України. Далі розділ електронні петиції — і шукати серед усіх потрібну. Зазначимо, що раніше такого ніколи не було!", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир взводу 128-ї бригади ТРО Денисенко: Наші батальйони розірвані і розкидані по різних ОУВах, бо якомусь параноїку в ОП здалося, що ми "приватна армія Корбана"

"Також на сайті створили одразу кілька петицій на підтримку Геннадія Корбана для того, щоб заплутати людей", - наголошує видання.

На це звернув увагу і міський голова Дніпра Борис Філатов:

"Прошу всіх небайдужих підписати петицію Президенту України "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року щодо припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича". Петицію, автором якої є Андрій Магера, — висококваліфікований юрист і просто порядна людина. Справа в тому, що сьогодні використовується абсолютно огидна технологія, подібна до "клонів" на виборах. Щоб дезорієнтувати громадян та "розмити" голоси, масово реєструються інші петиції з явними помилками, неправильними даними тощо. Наразі їх наклепали вже сім штук", — написав Філатов на своїй сторінці Facebook.

"З кожним днем ​​кількість проблем зростає. Наступного дня, щоб підтримати петицію, авторизацію потрібно було проходити щонайменше 2 рази, про це люди писали у Facebook-групах", - повідомляє видання.

"З 13 серпня українці, які перебувають за кордоном, взагалі не можуть підписувати петицію. Про це свідчать численні скарги наших громадян із різних куточків світу", - додають журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Корбану підписало вже понад 16 тисяч громадян

"Навіть якщо ти зумів зареєструватися, це не означає, що можна проголосувати. Цією інформацією також поділились небайдужі українці. У зв'язку з усім перерахованим вище, співгромадяни починають робити висновок, що хтось дуже не хоче, щоб петиція не набрала необхідної кількості голосів. І зважаючи на все, наказ про перешкоджання підписанню петиції на підтримку Корбана віддавали з Офісу Президента України — бо ніхто інший на сайт президента не впливає", - констатує видання.

Автор: 

громадянство (1082) Корбан Геннадій (190) сайт (274) петиція (321) Офіс Президента (2034)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
так де ж та "мільйона ботоферма"? яка не може 250 тисяч раз підписатись? Ой, та ні, всього 25тисяч потрібно... і те - не може?
Виникає питання: а чи була ботоферма?
показати весь коментар
22.08.2022 23:00 Відповісти
+8
а какое нравиться??? капризный вы наш ))))

показати весь коментар
22.08.2022 22:55 Відповісти
+8
Розчарую - цей ресурс так працював і раніше.
показати весь коментар
22.08.2022 22:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вы как думали? )))))
админресурс он такой....
показати весь коментар
22.08.2022 22:50 Відповісти
Ничиво низнаю, просто мне его рыло нинравицца
показати весь коментар
22.08.2022 22:50 Відповісти
а какое нравиться??? капризный вы наш ))))

показати весь коментар
22.08.2022 22:55 Відповісти
Нет
показати весь коментар
22.08.2022 22:57 Відповісти
Корбан буде Порошенком № 2?
показати весь коментар
22.08.2022 22:55 Відповісти
Розчарую - цей ресурс так працював і раніше.
показати весь коментар
22.08.2022 22:57 Відповісти
так де ж та "мільйона ботоферма"? яка не може 250 тисяч раз підписатись? Ой, та ні, всього 25тисяч потрібно... і те - не може?
Виникає питання: а чи була ботоферма?
показати весь коментар
22.08.2022 23:00 Відповісти
Давайте зберемо 500 000

Эффект Стрейзанд (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Streisand effect) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD социальный феномен , выражающийся в том, что попытка изъять определённую информацию из публичного доступа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0 цензура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-1 [1] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F приводит лишь к её более широкому распространению (обычно посредством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 интернета ). К примеру, попытка ограничения доступа к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F фотографии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB файлу , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 тексту или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE числу (например, юридическими методами) приводит к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0 дублированию данной информации на других серверах, появлению её в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C файлообменных сетях или иному тиражированиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-London-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-3 [3] .
показати весь коментар
22.08.2022 23:00 Відповісти
А може справа в тому що про Корбана багато хто знає не із продажних ЗМІ? Може багато хто знає, як ці гандони разом з Філатовим, Коломойським рейдерили землю, гасили конкурентів в судах, ходили дань збирали з тих, хто прилягав до віджатих їми земельних ділянок... Щось неподілили? Хлопці?
показати весь коментар
22.08.2022 23:24 Відповісти
Так хай судять, я от ніколи не був фанатом Корбана, але я не вкурюю, навіщо паспорт тоді відбирати? Навпаки, краще, щоб приїхав до України і тут судить (при Порошенку, власне, так і було)...
показати весь коментар
22.08.2022 23:46 Відповісти
Згоден, але чомусь ні при янику, ні при Порошенко, ні при зе - суда ніхто не виграв. Я проти такого позбавлення, але пі дас війни Філатов з'їхав з котушок, а зараз трохи тише став. Одна справа шо говорять в ЗМІ, друга - що насправді. Про Азовців забули, про зоачу півночі забули, про припони формування ТРО в запоріжжі теж забули, як по команді..
показати весь коментар
23.08.2022 07:29 Відповісти
про зоачу півночі забули,- ВУЙКУ, яка ЗДАЧА? Якої ПІВНОЧІ??)))) Може Вам піти поспати трошки?
показати весь коментар
23.08.2022 09:04 Відповісти
А Ви не думали що є інформація, чи навіть докази , що ця особа не має права бути громадянином? Чи може ще якісь причини, встановлені Законом? Я не побачив його з автоматом в ТРО? Цікаво чому?
показати весь коментар
23.08.2022 09:06 Відповісти
Емм, я істфак закінчив, але непогано вчив право (мабуть краще, ніж Зе на юрфаку) і я знаю лише одну законну підставу, згідно якої особа не має права бути громадянином - це якщо громадянство надали з порушеннями, як у випадку із Саакашвілі... УСЕ! Навіть якщо у людини ще три паспорта є, її просто так не можна позбавити українського громадянства. І пофіг, яке прізвище - навіть якби це був зрадник яник чи азіров, бо закон є закон!
показати весь коментар
23.08.2022 10:02 Відповісти
Они же все кошерные, им все можно. Но похоже с Зе плохо поделились...
показати весь коментар
23.08.2022 08:18 Відповісти
глава теробороны должен быть "на рабочем месте".а не пропадщать "за границами"...Какой он руководитель Теробороны??? Просто "записан в должность"...И вообще.кому он тут нужен,этот Корбан ?
показати весь коментар
22.08.2022 23:27 Відповісти
пиши українською!
показати весь коментар
23.08.2022 03:18 Відповісти
Это написал 🤖🤢💩🤡🎪шестерка из своры д'Ерьмака
показати весь коментар
23.08.2022 04:23 Відповісти
Ти точно іванов? А може фаріон?
показати весь коментар
23.08.2022 10:13 Відповісти
Не переводи стрелки
показати весь коментар
23.08.2022 21:58 Відповісти
Ну це щось за уши натянуто. Я спокійно проголосувала. Там є зверху справа - сортування по кількісті голосів. Якщо це зробити - то петіція Корбана буде десь шоста-сьома з 18208 зараз. А дубльовани петіціі - вони самі завжди з"являлись. Вон порахуйте, скількі петіцій супротив мобілізації жінок. Люди - вони такі. Деяким тяжко чиюсь підтримати - вони ліпше свою таку ж напишуть, не розуміючи, що іх голос пропав.
показати весь коментар
22.08.2022 23:29 Відповісти
Как насчёт онлайн голосования на выборах? Кто победит?
показати весь коментар
22.08.2022 23:33 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2022 23:36 Відповісти
Так це хіба перший раз ? Таким буде і електронне голосування на виборах. Владі довірря нема !
показати весь коментар
23.08.2022 08:09 Відповісти
Петиция ничего не даст. Наш Зе не ошибается НИКОГДА! Все по закону и Конституции! Петиции только для лохов...
показати весь коментар
23.08.2022 08:15 Відповісти
К Корбану уже были претензии раньше. Помню, он так нагло себя вел тогда, а сейчас овца овцой. Только инициирует "возмущение решением властей и заступничество народа". За деньги можно купить и то, и другое у нас. И ещё на "независимую" прессу останется!
показати весь коментар
23.08.2022 08:47 Відповісти
Хто воно таке той Корбан Далес? Бандюган и прихлебатель? Петицию про направленя его награбленіх денег на Армию нужно продвинать))))) Очень похоже что кто-то решил задрочить на єту тему. Интересно, видно просто так))))
показати весь коментар
23.08.2022 09:03 Відповісти
Як ви вважаєте, чи бувають в політиці спектаклі? Ото це є спектакль.

Щоб зробити правильні висновки, на що людина заслуговує, треба біографію людини знати. Щоб знати підписуватись чи ні погугліть біографію.
показати весь коментар
23.08.2022 09:57 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/158884

Перейшов за посиланням.
Знайшов по номеру.
Зараз працює.
показати весь коментар
23.08.2022 10:00 Відповісти
Дуже маніпулятивно. В статті йдеться, що «...українці підозрюють...». А чому ж тоді не пишеться, що «...євреї з одного угрупування.... зводять рахунки з євреями з іншого угрупування...»?
показати весь коментар
23.08.2022 10:05 Відповісти
Схоже на спектакль з ціллю створити нову опозицію замість Порошенка. В результаті, на наступних виборах, в другому турі - Зеленський і Корбан.
показати весь коментар
23.08.2022 10:23 Відповісти
Ах, бедный, бедный Корбан - страдает на чужбине, весь исхудал, весь извёлся, весь заколдобился... (Демусика всхлипывает)
показати весь коментар
23.08.2022 10:50 Відповісти
Причем все это кривляние. Зе и команда нарушили основной закон. остальное - до фени.
показати весь коментар
23.08.2022 22:03 Відповісти
 
 