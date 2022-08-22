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Новини
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Сьогодні з непідконтрольної частини Харківщини евакуйовано 825 людей, 238 з них – діти, - Верещук

евакуація

22 серпня з тимчасово окупованої частини Харківської області було евакуйовано 825 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти", - написала Верещук.

Міністерка подякувала очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерським організаціям за їхню самовідданість та допомогу.

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Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2360) Верещук Ірина (685)


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А що до евакуації має верещучка, якщо до цього цим займався абрамович.
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22.08.2022 23:00 Відповісти
нагороджувати потрібно водіїв цих колон... їх і в полон беруть... і обстрілюють... і замінованими козиними стежками потрібно їхати, часто-густо навмання... і ризикувати здоров"ям і життям кожний рейс... кожний!!! навряд їх мотивація гроші!!! це сміливі і мужні патріоти... шана їм велика..
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22.08.2022 23:03 Відповісти
Ці водії як і ЗСУ - безіменні герої, а "справжніх", але зелених відтінків по бенямарафону показують.
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22.08.2022 23:11 Відповісти
Верещучке надо в помощь дать Марьяну Безмозглую..два сапога..єто целая пара кроссовок для чуваков из академії в Трускавці.. кажний дєбіл це крута партія на фортепіано...
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22.08.2022 23:41 Відповісти
Потвора
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23.08.2022 04:59 Відповісти
 
 