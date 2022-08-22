Сьогодні з непідконтрольної частини Харківщини евакуйовано 825 людей, 238 з них – діти, - Верещук

22 серпня з тимчасово окупованої частини Харківської області було евакуйовано 825 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти", - написала Верещук.

Міністерка подякувала очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерським організаціям за їхню самовідданість та допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черга на виїзд з окупованої території до Запоріжжя: через нелюдські умови на блокпосту у Василівці загинула жінка