Сьогодні з непідконтрольної частини Харківщини евакуйовано 825 людей, 238 з них – діти, - Верещук
22 серпня з тимчасово окупованої частини Харківської області було евакуйовано 825 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти", - написала Верещук.
Міністерка подякувала очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерським організаціям за їхню самовідданість та допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bodalux
показати весь коментар22.08.2022 23:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.08.2022 23:03 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Bodalux
показати весь коментар22.08.2022 23:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Senator #518037
показати весь коментар22.08.2022 23:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вал Кочин
показати весь коментар23.08.2022 04:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль