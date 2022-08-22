Говорили про конкретні заходи на святкові дні, - Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони та безпеки
Президент України Володимир Зеленський провів велику нараду із представниками сектору оборони та безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні.
"Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – це, звісно, ситуація на передовій, ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки з огляду на святкові дні та важливі політичні події цього тижня – зустрічі, переговори", - сказав він.
Топ коментарі
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показати весь коментар22.08.2022 23:15 Відповісти Посилання
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+4 Serhii Zhuhan
показати весь коментар22.08.2022 23:21 Відповісти Посилання
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В програмі єдиного марафону на свята концерт 95-го кварталу. Все іде за планом..
Про це повідомляє із посиланням наhttps://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/u-marafoni-edinih-novin-pokazut-blagodijnij-koncert-vecirnogo-kvartalu-prisvacenij-dnu-nezaleznosti-ukraini "1+1".
біс з САМИМ поганіней по рояле буде?
((( як можна бути такими тупими як?.... скільки люду поляже.... збирайте на байрактари шоу продовжується...
кацапи і підбульбашнені кацапи ніколи не побачать Україну на колінах - це в крові.
а баба Надя зробила зрази - такі вкусні.. - дід приїжай.
сльози....
А де єрмак? Чи він є "іншим"?