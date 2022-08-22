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Говорили про конкретні заходи на святкові дні, - Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони та безпеки

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів велику нараду із представниками сектору оборони та безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні. 

"Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – це, звісно, ситуація на передовій, ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки з огляду на святкові дні та важливі політичні події цього тижня – зустрічі, переговори", - сказав він.

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Автор: 

безпека (950) Зеленський Володимир (24589)


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Топ коментарі
+7
Шоу з ************** не буде?
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22.08.2022 23:15 Відповісти
+4
верка сирдучка з мамою від 73% процента і 4 товстих підара від 95х опи як вішенка на торті - бачили, знаємо..
біс з САМИМ поганіней по рояле буде?
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22.08.2022 23:19 Відповісти
+4
як там велике будівництво подобається? що мудрий нарід ти цього хотів? шоу? дітей шкода ...
((( як можна бути такими тупими як?.... скільки люду поляже.... збирайте на байрактари шоу продовжується...
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22.08.2022 23:21 Відповісти
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дааааа... не повезло в этом году с шоу... правда?
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22.08.2022 23:06 Відповісти
Чого не повезло?
В програмі єдиного марафону на свята концерт 95-го кварталу. Все іде за планом..
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22.08.2022 23:27 Відповісти
У марафоні "Єдиних новин" покажуть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу", присвячений Дню Незалежності України.

Про це повідомляє із посиланням наhttps://1plus1.ua/vechirniy-kvartal/novyny/u-marafoni-edinih-novin-pokazut-blagodijnij-koncert-vecirnogo-kvartalu-prisvacenij-dnu-nezaleznosti-ukraini "1+1".
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22.08.2022 23:31 Відповісти
Найкращі "заходи" до Дня Незалежності - це масові "фейєрверки" на кацапських складах *********** та пального! От на це й треба витрачать ресурси! Щоб кацапам не було часу думать про атаки на українців у ці дні - лише ліквідацією наслідків пожеж та вибухів займаться!
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23.08.2022 10:23 Відповісти
Шоу з ************** не буде?
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22.08.2022 23:15 Відповісти
"...на святкові дні...",-?
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22.08.2022 23:18 Відповісти
вся Україна під кацапськими ракетами - в зелених свято!
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22.08.2022 23:21 Відповісти
верка сирдучка з мамою від 73% процента і 4 товстих підара від 95х опи як вішенка на торті - бачили, знаємо..
біс з САМИМ поганіней по рояле буде?
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22.08.2022 23:19 Відповісти
як там велике будівництво подобається? що мудрий нарід ти цього хотів? шоу? дітей шкода ...
((( як можна бути такими тупими як?.... скільки люду поляже.... збирайте на байрактари шоу продовжується...
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22.08.2022 23:21 Відповісти
" монастирський, данілов, буданов та інші" - намагались змусити Залужного "просто прєкратіть стрелять" в рамках реалізації задуманого оп-ой "святкового перемир'я"
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22.08.2022 23:23 Відповісти
Мабуть натякнув, що треба перестать стрілять.
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22.08.2022 23:25 Відповісти
допомога Україні тільки збільшуеться і це повинно бути так.
кацапи і підбульбашнені кацапи ніколи не побачать Україну на колінах - це в крові.
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22.08.2022 23:27 Відповісти
Другий після Черчілля не зможе похизуватись який він маладєтс.. Ехх.
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22.08.2022 23:36 Відповісти
дід .... - я назбирала стока картоплі велика велика...
а баба Надя зробила зрази - такі вкусні.. - дід приїжай.
сльози....
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22.08.2022 23:36 Відповісти
Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Джерело:

А де єрмак? Чи він є "іншим"?
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22.08.2022 23:39 Відповісти
Шо, когда ждать веселого ******* про "готовьтесь к шашлыкам"? МирДверьМяч. Хоча вроде не на часи, ага? Впрочем, все нападки на Пороха пока отложились. За Марченко, видать получили по ушам, тоже заткнулись. Ну будем посмотреть, ага.
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22.08.2022 23:49 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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23.08.2022 06:32 Відповісти
 
 