Говорили про конкретні заходи на святкові дні, - Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони та безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів велику нараду із представниками сектору оборони та безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні.

"Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – це, звісно, ситуація на передовій, ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки з огляду на святкові дні та важливі політичні події цього тижня – зустрічі, переговори", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис, - Зеленський. ВIДЕО