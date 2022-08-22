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Запропонував виставити у Гаазі трофейний БУК, - Резніков провів у Києві зустріч із нідерландською колегою Оллонгрен

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття до столиці міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Радий вітати делегацію Кайси Оллонгрен і Нідерландів у Києві. Наші друзі на власні очі бачили російський металобрухт на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити трофейний ЗРК "Бук" Росії в Гаазі. Усі мають пам'ятати винних у MH17! ", - зазначив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про "народний супутник" для ЗСУ: Армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Разом з високоточною зброєю це створює нові спроможності

Автор: 

Нідерланди (1601) Бук (131) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+11
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23.08.2022 00:07 Відповісти
+7
краще опудало стрелкова-гіркіна для початку... а тоді вже брехунів шойгу-лаврова-захерої і як бонус мумію *****... ото б була цікава трохи смердюча нагадувалка про збитий Буком літак і невідворотністі покарання...
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22.08.2022 23:44 Відповісти
+7
а хочь всю кацапню до Нідерландів перевезіть - відбиватися Україні, а не Нідерландам.
все тіж зелені словесні оповські понти для охлоса...
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22.08.2022 23:46 Відповісти
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Певно, усі в Гаазі і уся Гаазя мають розчулитися.
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22.08.2022 23:43 Відповісти
краще опудало стрелкова-гіркіна для початку... а тоді вже брехунів шойгу-лаврова-захерої і як бонус мумію *****... ото б була цікава трохи смердюча нагадувалка про збитий Буком літак і невідворотністі покарання...
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22.08.2022 23:44 Відповісти
Якщо і ставить - то тільки розбитий! У нас на Поліссі такі були - "Байрактаром" розбиті Бо трофейні й цілі - нам на фронті ************ Наші "Кулібіни" їх модернізують і будуть вони кацапню лупить!
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23.08.2022 09:46 Відповісти
А може і ТОЙ САМИЙ Бук вже десь підбитий іржавіє?
Номера потрібно перевірити.
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22.08.2022 23:44 Відповісти
Тот самый бук был разобран на запчасти через неделю после терракта MH-17
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23.08.2022 02:00 Відповісти
А який сенс? Адже змінить нумерацію бойової одиниці вони не зможуть! Це ж не "серійний заводський номер", вибитий в металі навічно! Це "умовна" нумерація Якщо саме той "Бук" передадуть до іншого підрозділу тієї ж в/ч, то цій бойовій одиниці просто змінять номер Він же просто повідомляє, в якому саме підрозділі перебуває техніка - дивізіон, батарея і місце в батареї Тобто це просто "порядковий номер бойової одиниці у списках в/ч"
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23.08.2022 10:07 Відповісти
а хочь всю кацапню до Нідерландів перевезіть - відбиватися Україні, а не Нідерландам.
все тіж зелені словесні оповські понти для охлоса...
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22.08.2022 23:46 Відповісти
Цемаха було б достатньо! А цирк і клоун-то внутрішнє споживання!
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22.08.2022 23:46 Відповісти
Может ее просто трахнуть под борщ с горилкой?
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22.08.2022 23:50 Відповісти
лошара, предложим трезуб в "птсту в попу" от brave бабло...
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22.08.2022 23:51 Відповісти
Вот у нас министр обороны. Членограй 2.
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23.08.2022 00:02 Відповісти
Волонтери постійно зшибають гроші на потреби ЗСУ. І ми їм віримо, що ті потреби таки існують. Займись справами, міністр, шоу ми самі здатні забезпечити. Служи народу, член команди!
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23.08.2022 00:05 Відповісти
Треба наблизити западну Европу до війни в Україні - хай дивятся на розтрощену технику орків і фото зґвалтованих ОРКАМИ дівчат у Бучі
може розові окуляри знімуть
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23.08.2022 09:56 Відповісти
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23.08.2022 00:07 Відповісти
а тобі, козлобородий, цемаха не пропонували із собою привезти? козлобородий, лише правду кажи - голандці точно про цемаха не згадували?
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23.08.2022 00:19 Відповісти
В країні війна , а у нього шоу в голові.
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23.08.2022 00:20 Відповісти
Какое шоу? Это напоминание голландцам о том, что Украина наказывает террористов и ей нужно помогать.
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23.08.2022 02:02 Відповісти
А "шоу" з цемахом у Нідерландах смарагдовим виродкам пуйло не дозволив. Натомість десь у підмосков'і його глибоченько прикопали...
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23.08.2022 09:04 Відповісти
а рояль в музей не пропонували ? Там вже є пісяючий хлопчик.....
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23.08.2022 05:46 Відповісти
- Куме! От Ви - юрист! Кажуть - займаєтеся й питаннями захисту інтелектуальної та культурної власності...

- Так!

- Ну тоді скажіть - чи не буде плагіатом створення скульптурної композиції «Блазень, що грає членом на піаніно» плагіатом брюссельського «Пісяючого хлопчика»?

- Ні! Це буде чисто оригінальний скульптурний витвір мистецтва, який відображає зовсім іншу ідею!
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23.08.2022 09:58 Відповісти
Малазийский Боинг сбил Дыркин-Стрелков и доложил...Птичка упала...а вот дали ли Дыркину звание Херой рабZeи как положено в подобных случаях...то тайна вяликая рабZeянского мира путлера...
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23.08.2022 07:05 Відповісти
Як на мене це трохи по-дебільному - наче показувати ножа родичам зарізаного. Краще б Цемаха віддали.
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23.08.2022 08:03 Відповісти
Он вообще идиот такое ляпнуть? с кем поведешься...
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23.08.2022 09:11 Відповісти
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23.08.2022 09:31 Відповісти
 
 