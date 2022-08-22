Запропонував виставити у Гаазі трофейний БУК, - Резніков провів у Києві зустріч із нідерландською колегою Оллонгрен

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття до столиці міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Радий вітати делегацію Кайси Оллонгрен і Нідерландів у Києві. Наші друзі на власні очі бачили російський металобрухт на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити трофейний ЗРК "Бук" Росії в Гаазі. Усі мають пам'ятати винних у MH17! ", - зазначив Резніков.

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