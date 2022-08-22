Запропонував виставити у Гаазі трофейний БУК, - Резніков провів у Києві зустріч із нідерландською колегою Оллонгрен
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття до столиці міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.
"Радий вітати делегацію Кайси Оллонгрен і Нідерландів у Києві. Наші друзі на власні очі бачили російський металобрухт на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити трофейний ЗРК "Бук" Росії в Гаазі. Усі мають пам'ятати винних у MH17! ", - зазначив Резніков.
Топ коментарі
+11 Владислав Васильченко
показати весь коментар23.08.2022 00:07 Відповісти Посилання
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.08.2022 23:44 Відповісти Посилання
+7 три - пятнадцать
показати весь коментар22.08.2022 23:46 Відповісти Посилання
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Певно, усі в Гаазі і уся Гаазя мають розчулитися.
Номера потрібно перевірити.
все тіж зелені словесні оповські понти для охлоса...
може розові окуляри знімуть
- Так!
- Ну тоді скажіть - чи не буде плагіатом створення скульптурної композиції «Блазень, що грає членом на піаніно» плагіатом брюссельського «Пісяючого хлопчика»?
- Ні! Це буде чисто оригінальний скульптурний витвір мистецтва, який відображає зовсім іншу ідею!