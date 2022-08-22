"Розмови про те, що влада України не готувалась до війни - маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту, - Кулеба"

Керівництво України надзвичайно серйозно поставилося до отриманих у жовтні 2021 року даних американської розвідки про підготовку Росією вторгнення і тоді ж був розроблений план дій - трирівневий пакет стримування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, після їхнього, на жаль, тріумфального успіху з передбаченням масштабів нападу російської федерації сумнівів у даних американської розвідки наразі немає ані у нас, ані в інших наших партнерів, які так само до 24 лютого сумнівалися у правдивості цих свідчень", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що зараз в Україні розкручується "певний наратив" і в цьому контексті розповів, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка проходила 19 лютого, мав зустріч з очільниками МЗС країн "Великої сімки". За його словами, декілька міністрів підійшли до нього і "тихенько, на вухо, сказали, що ви не поспішайте, у нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна".

"Оці спроби зараз побудувати таку матрицю, що всі вірили в одне, а одна Україна в щось не вірила, є брехливими. Насправді такого не було. Просто відповідальність на нас була набагато вищою", - пояснив глава української дипломатії.

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Очільник МЗС також зазначив, що в жовтні 2021 року, коли Україна вже почала отримувати хоча й не повні, а уривчасті дані від США про підготовку росією нового вторгнення, Україна поставилася до них надзвичайно серйозно.

"Так, ніхто – ані президент, ані я не виходили з коментарями, але президент тоді мені доручив розробити комплексний план дій. І ми вийшли з тим, що потім було названо трирівневий пакет стримування – активна дипломатія з деескалації, підготовка санкцій і постачання зброї. Це жовтень 2021 року. Тому коли хтось починає розказувати: "Та ви там ігнорували, ви не готувалися – це просто маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту", - наголосив Кулеба.