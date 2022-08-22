Розмови про те, що влада України не готувалась до війни - маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту, - Кулеба
Керівництво України надзвичайно серйозно поставилося до отриманих у жовтні 2021 року даних американської розвідки про підготовку Росією вторгнення і тоді ж був розроблений план дій - трирівневий пакет стримування.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безумовно, після їхнього, на жаль, тріумфального успіху з передбаченням масштабів нападу російської федерації сумнівів у даних американської розвідки наразі немає ані у нас, ані в інших наших партнерів, які так само до 24 лютого сумнівалися у правдивості цих свідчень", - сказав Кулеба.
Міністр зауважив, що зараз в Україні розкручується "певний наратив" і в цьому контексті розповів, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка проходила 19 лютого, мав зустріч з очільниками МЗС країн "Великої сімки". За його словами, декілька міністрів підійшли до нього і "тихенько, на вухо, сказали, що ви не поспішайте, у нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна".
"Оці спроби зараз побудувати таку матрицю, що всі вірили в одне, а одна Україна в щось не вірила, є брехливими. Насправді такого не було. Просто відповідальність на нас була набагато вищою", - пояснив глава української дипломатії.
Очільник МЗС також зазначив, що в жовтні 2021 року, коли Україна вже почала отримувати хоча й не повні, а уривчасті дані від США про підготовку росією нового вторгнення, Україна поставилася до них надзвичайно серйозно.
"Так, ніхто – ані президент, ані я не виходили з коментарями, але президент тоді мені доручив розробити комплексний план дій. І ми вийшли з тим, що потім було названо трирівневий пакет стримування – активна дипломатія з деескалації, підготовка санкцій і постачання зброї. Це жовтень 2021 року. Тому коли хтось починає розказувати: "Та ви там ігнорували, ви не готувалися – це просто маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту", - наголосив Кулеба.
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"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО
і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
То есть господин Порошенко, особенно в последние месяцы уже избирательной кампании, последние месяцы деятельности на посту президента, действительно возвел в ранг государственной политики политику антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это факт
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-poroshenko-medvedchuk-buv-kanalom-zv-jazku-z-putinim-ale-potim-vse-peretvorilosja-na-fars-tomu-shcho-vid-nas-vimagali-zvilnennja-vbivts-1052202.html
ІмбИцил, маніпуляція, це кожне твоє слово.
Війна почалась 2014 року. Вас попередили про втогнення, яке є прямим наслідком державної зради. Трирічного знищення армії, оборони, ракетної програми, скорочення та реформування армії, урізання зарплат військовим, знищення економіки та енергетики, "великого крадівництва", колаборантів при владі і безупинної брехні, в інтересах ворога.
Для "Закона военного времени" они уже достаточно о своей работе рассказали и наговорили...
Если уже и Кулеба сознался через средства массовой информации, что у них был секретный план
о котором "на ушко" шептались, вывезли свои семьи и грошi за кордон и занимались откровенно вредительством по украинскому вооружению, предательским переговорам с россией, на все руководящие должности расставили проверенных матрёшек и обеспечили хорошие дороги для
быстрого прохода врага.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента (Порошенко)
и связывает надежды с Владимиром Зеленским ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ"
ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
который дал им возможность не думать и не напрягаться,
а просто поржать
И вот к чему это все привело- желающие просто поржать теперь плачут
Идя НА ВЫБОРЫ он очень даже готовился закончить войну, обещал...
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что
ДАЕТ СЕБЕ ГОД на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
ТОТ ОБЕЩАННЫЙ ГОД УЖЕ ДАВНО ПРОШЕЛ...
Чи вирили би з десяток траншей екскаваторами? Копійчини трати!
Якщо ці родини вашій ОПі повірять, тоді у всіх причетних є шанс дожити до старості.
Підготовкою до війни займались МЗС, тобто не міністерство оборони, ЗСУ, ГУР, СБУ,...
Цього достатньо для розуміння, що "просто пєрєстать стрєлять" реалізовувалось в повній мірі і "кабінетні батальйони" імені Кулеби в результаті реалізації "трирівневого пакета стримування" все одно не стримали наступ рашистів з півдня і півночі.