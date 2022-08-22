УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3933 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 153 226

Розмови про те, що влада України не готувалась до війни - маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту, - Кулеба

кулеба

Керівництво України надзвичайно серйозно поставилося до отриманих у жовтні 2021 року даних американської розвідки про підготовку Росією вторгнення і тоді ж був розроблений план дій - трирівневий пакет стримування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, після їхнього, на жаль, тріумфального успіху з передбаченням масштабів нападу російської федерації сумнівів у даних американської розвідки наразі немає ані у нас, ані в інших наших партнерів, які так само до 24 лютого сумнівалися у правдивості цих свідчень", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що зараз в Україні розкручується "певний наратив" і в цьому контексті розповів, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка проходила 19 лютого, мав зустріч з очільниками МЗС країн "Великої сімки". За його словами, декілька міністрів підійшли до нього і "тихенько, на вухо, сказали, що ви не поспішайте, у нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна".

"Оці спроби зараз побудувати таку матрицю, що всі вірили в одне, а одна Україна в щось не вірила, є брехливими. Насправді такого не було. Просто відповідальність на нас була набагато вищою", - пояснив глава української дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба

Очільник МЗС також зазначив, що в жовтні 2021 року, коли Україна вже почала отримувати хоча й не повні, а уривчасті дані від США про підготовку росією нового вторгнення, Україна поставилася до них надзвичайно серйозно.

"Так, ніхто – ані президент, ані я не виходили з коментарями, але президент тоді мені доручив розробити комплексний план дій. І ми вийшли з тим, що потім було названо трирівневий пакет стримування – активна дипломатія з деескалації, підготовка санкцій і постачання зброї. Це жовтень 2021 року. Тому коли хтось починає розказувати: "Та ви там ігнорували, ви не готувалися – це просто маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту", - наголосив Кулеба.

Автор: 

розвідка (3894) США (23618) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+104
Конечно, готовились. Разминировали Чонгар, подготовили юг к сдаче....
показати весь коментар
22.08.2022 23:59 Відповісти
+104
показати весь коментар
23.08.2022 00:10 Відповісти
+98
...ный позор. Суки, сколько вы ещё будете изворачиваться?
показати весь коментар
22.08.2022 23:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
О, небот щойно зареєструвався.
показати весь коментар
23.08.2022 11:07 Відповісти
Питухи
показати весь коментар
23.08.2022 11:23 Відповісти
Это тебе Мудачук лично сказал, на ушко?
показати весь коментар
23.08.2022 11:24 Відповісти
Мудачук:

"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)

ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО

і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.

https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
показати весь коментар
23.08.2022 11:30 Відповісти
Виктор Медведчук: Сейчас сложно говорить о том, какой будет политика Зеленского, но я не думаю, что он будет повторять те ошибки, которые сделал господин Порошенко.

То есть господин Порошенко, особенно в последние месяцы уже избирательной кампании, последние месяцы деятельности на посту президента, действительно возвел в ранг государственной политики политику антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это факт

https://gordonua.com/ukr/news/politics/-poroshenko-medvedchuk-buv-kanalom-zv-jazku-z-putinim-ale-potim-vse-peretvorilosja-na-fars-tomu-shcho-vid-nas-vimagali-zvilnennja-vbivts-1052202.html
показати весь коментар
23.08.2022 11:32 Відповісти
"Розмови про те, що влада України не готувалась до війни - маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту, - Кулеба"

ІмбИцил, маніпуляція, це кожне твоє слово.
Війна почалась 2014 року. Вас попередили про втогнення, яке є прямим наслідком державної зради. Трирічного знищення армії, оборони, ракетної програми, скорочення та реформування армії, урізання зарплат військовим, знищення економіки та енергетики, "великого крадівництва", колаборантів при владі і безупинної брехні, в інтересах ворога.
показати весь коментар
23.08.2022 11:04 Відповісти
Кулеба правий, те що влада України не готувалась до війни - маніпуляція. Тому що при Порошенко влада дійсно готувалась до війні, а от далі, почалась маніпуляція. Так що Кулеба, сказав правду, але дуже дипломатично-маніпулятивно. Респект дипломату.
показати весь коментар
23.08.2022 11:05 Відповісти
Звичайно ж готувались. М'ясо для шашликів запасали
показати весь коментар
23.08.2022 11:06 Відповісти
Ви маніпулюєте зараз, аби втриматись на місцях,трирівневої план, 500000 робочих місць……один пиндьож від влади, не зможемо дороги будувати… все одне ваш час прийд
показати весь коментар
23.08.2022 11:23 Відповісти
Я вот думаю, может не ждать конца войны, при такой зелёной раскрутке можем не дождаться!
Для "Закона военного времени" они уже достаточно о своей работе рассказали и наговорили...
Если уже и Кулеба сознался через средства массовой информации, что у них был секретный план
о котором "на ушко" шептались, вывезли свои семьи и грошi за кордон и занимались откровенно вредительством по украинскому вооружению, предательским переговорам с россией, на все руководящие должности расставили проверенных матрёшек и обеспечили хорошие дороги для
быстрого прохода врага.
показати весь коментар
23.08.2022 11:31 Відповісти
Губарев поддержал Зеленского: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ

По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента (Порошенко)
и связывает надежды с Владимиром Зеленским ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ Е"
 ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ

https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
показати весь коментар
23.08.2022 11:35 Відповісти
по-любому у Найвэличнившивого не будет второго презсрока, зато будет первый срок, ходка в зону, безусловно элитную, там свои для своих уже подсуетились со спецсодержанием.. конечно, если не сбежит з коханцямЫ в Московию, Оман или КНДР, близкие по духу и всегда радыЕ своим.. вот только бы тупорылый вумный нарид снова не прикололся на беду детям своим
показати весь коментар
23.08.2022 11:36 Відповісти
И "уставший народ" проголосовал за ЗЄ,
который дал им возможность не думать и не напрягаться,

а просто поржать

И вот к чему это все привело- желающие просто поржать теперь плачут
показати весь коментар
23.08.2022 11:40 Відповісти
Что вы все нападаете на бедного малчика ЗЄ?

Идя НА ВЫБОРЫ он очень даже готовился закончить войну, обещал...

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что

ДАЕТ СЕБЕ ГОД на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok

ТОТ ОБЕЩАННЫЙ ГОД УЖЕ ДАВНО ПРОШЕЛ...
показати весь коментар
23.08.2022 11:51 Відповісти
а яку обіцянку він давав цим друзям єрмака московитам?-----он який він тут красунчик--''иванушка-дурачок''
показати весь коментар
23.08.2022 12:20 Відповісти
на жаль, влада-зброд дилітантів, аферистів, зрадників, брехунів, пустобрьохів і пдорасів.
показати весь коментар
23.08.2022 11:56 Відповісти
Так можна було хоч трохи готуватись! Що б ви втратили, якби раніше призвали резервістів, і провели підготовку ДО початку війни, а не вже під час?

Чи вирили би з десяток траншей екскаваторами? Копійчини трати!
показати весь коментар
23.08.2022 12:12 Відповісти
Така ху#ня дуже ображає український народ. Вони вважають нас наївними і тупими, але суспільствої їх ще мокне у гівно.
показати весь коментар
23.08.2022 12:34 Відповісти
Кулєба, гімнюк ти зелєбобий, приїдь в кожну родину, де загинули жінки і діти, та розакажи чому не попередили про напад, не провели евакуацію, не рили рови та залишили цілі мости !!!
Якщо ці родини вашій ОПі повірять, тоді у всіх причетних є шанс дожити до старості.
показати весь коментар
23.08.2022 13:07 Відповісти
"Так, ніхто - ані президент, ані я не виходили з коментарями, але президент тоді мені доручив розробити комплексний план дій. І ми вийшли з тим, що потім було названо трирівневий пакет стримування - активна дипломатія з деескалації, підготовка санкцій і постачання зброї. Це жовтень 2021 року. Тому коли хтось починає розказувати: "Та ви там ігнорували, ви не готувалися - це просто маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту", - наголосив Кулеба. Джерело:

Підготовкою до війни займались МЗС, тобто не міністерство оборони, ЗСУ, ГУР, СБУ,...
Цього достатньо для розуміння, що "просто пєрєстать стрєлять" реалізовувалось в повній мірі і "кабінетні батальйони" імені Кулеби в результаті реалізації "трирівневого пакета стримування" все одно не стримали наступ рашистів з півдня і півночі.
показати весь коментар
23.08.2022 13:10 Відповісти
Вирішив зализати опі!!!!! Не вийде!!!!
показати весь коментар
23.08.2022 14:41 Відповісти
не, ну немає сумнівів шо готувалися, якось же верховна рада додумалася піти у відпустку перед самою війною...це ж скільки треба встигнути усього вивезти, а ще виродки, бл_ді і усім їм потрібен корм....багато про що подбати треба було! От тільки не зрозуміло з якого саме "контексту" висмикнути розміновий Чонгар, факт що Херсон обороняли 8(!) тероборонівців з коктейлями молотова(?!?), заяви у стилі що армія "слішкам многа ест", так ні на які автобани не вистачить...окремим історичним шедевром стоїть обіцянка шашликів, до якого "контексту" вона належить то загадка для майбутніх істориків, бо утаємничувати щось це один рівень рішень, а відверто вводити в оману і брехати - це зовсім інший "горизонт"...
показати весь коментар
23.08.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 22:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 