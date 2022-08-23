Ми так не працюємо. Україна не причетна до підриву автомобіля доньки Дугіна, - Данілов
За підривом автомобіля з російською пропагандисткою Дар’єю Дугіною стояють російські спецслужби. Україна до цього ніяк не причетна.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення - це робота російських спецслужб", - сказав він.
Данілов зазначив, що Олександр Дугін з його донькою виступали з критикою щодо темпів проведення так званої "спецоперації", адже хотіли миттєвих результатів.
Він додав, що російське ФСБ вже починає прибирати людей, що критикують владу.
"Там є внутрішні процеси в Російській Федерації - це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися... Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення", - додав секретар РНБО.
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Помста - блюдо, яке подається холодним.
Якщо у голові Троцького у Мехіко знайшли льодоруб, то по Росії на місце вчинення злочину і з місця злочину під камерами кілер потерпілої пересувалась під прапором цієї держави, нанесеним на державний номерний знак.
Службове посвідчення вбивці з дівочим прізвищем з поміткою "під заміну" зберігалося в архіві відділу кадрів роботодавця, захопленому росіянами, саме завдяки йому і технології розпізнавання облич і вдалося встановити особу вбивці, але таке посвідчення, як це не дивно, не посвідчує особу за Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
На відміну від "солсберійських шпілеглядів" та "попутників Навального", вбивця користувалася справжніми "цивільними", а не "прикриття" документами, виданими на її справжнє ім'я, що виключає звинувачення на адресу уповноважених органів України щодо сприяння ними уникнення вбивцею відповідальності за вбивство. Автомобіль, на якому вбивця перетинала кордон, був зареєстрований за родичем вбивці, що полегшило російським спецслужбам встановлення особи вбивці.
Я би на місці української влади викликав би до МЗС посла цієї однієї держави в Україні для надання пояснень з приводу обставин залучення громадянки України до вчинення на території Російської Федерації спеціальних операцій.
Указ про звільнення Херсонщини не є таємним, і ворог відреагував на нього перекиданням на небезпечні напрямки своїх НАСТУПАЛЬНИХ сил (ВДВ, морпіхи, ГРУшники, тощо), тобто він готується повторити елемент "БРУСИЛІВСЬКОГО ПРОРИВУ" під час Першої Світової Війни, коли 9-та армія Лечицького прорвала фронт 7-ої австро-угорської армії У ЗУСТРІЧНІЙ БИТВІ.
Зустрічна битва - це коли одночасно наступають у зустрічних напрямках дві сторони фронту.
Британці та західні європейці хочуть просто пришвидшити настання розв'язки, хочуть розгрому ЗСУ і захоплення Росією Півдня України до ПМР, ось чому вони і кошти не надають навіть у кредит, і зі зброєю зволікають. Їм всім хочеться закінчити цю війну до приходу Маршала Мороза, бо вони не хочуть голодних і холодних бунтів і революцій на своїх територіях.
Якщо Верховний Головнокомандувач ЗС України теж хоче пришвидшити кінець війни, теж хоче того ж, чого хочуть британці і західні європейці, нехай проводить свою наступальну кампанію, але Час буде вже не на його боці.
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Юпітер з Марсом хочуть позмагатися з Сатурном? Що у Торі про це написано?
а винуватий все одно одно буду я - не додав бо...
Мені соромно за те, що таких виродків як ти тут допускають коментувати.
Господи, який моссад, кацапня ніколи не буде покарана за свої злочини при цій владі!
її навіть ніхто не знав поки не стала 200
Да кто ж так душит! За яблочко его, за яблочко! (с)
Хотя многие израильские политики родом как раз из Украины.
В Украине самая большая проблема отсутствие элиты, лидеров.
Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном.
так як віри у не таких росіян немає 😠
Дивні кілери з необмеженими можливостями.😕
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!