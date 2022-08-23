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Новини
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Ми так не працюємо. Україна не причетна до підриву автомобіля доньки Дугіна, - Данілов

данілов

За підривом автомобіля з російською пропагандисткою Дар’єю Дугіною стояють російські спецслужби. Україна до цього ніяк не причетна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення - це робота російських спецслужб", - сказав він.

Данілов зазначив, що Олександр Дугін з його донькою виступали з критикою щодо темпів проведення так званої "спецоперації", адже хотіли миттєвих результатів.

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Він додав, що російське ФСБ вже починає прибирати людей, що критикують владу.

"Там є внутрішні процеси в Російській Федерації - це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися... Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення", - додав секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Дугін Олександр (32)


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Топ коментарі
+23
Да и йух на ту нацистскую тварь. Чего вы оправдываетесь перед рашистскими ублюдками убившими десятки тысяч украинцев, женщин и детей? Рашисты уничтожили половину Украины и перевели все дискусии на убитую проститутку
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23.08.2022 00:27 Відповісти
+22
А як ви працюєте? Здається , що ви ніx#я не робите.
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23.08.2022 00:26 Відповісти
+14
Почему наша власть ведет себя так что мне стыдно за нее? Почему вы всегда оправдываетесь перед нашими врагами? Если не вы ето сделали то вы импотенты хоть бы молчали. Вы только и умеете про*бывать все и врага пускать в страну без сопротивления.
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23.08.2022 00:31 Відповісти
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А шкода, треба створювати свій моссад
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23.08.2022 00:22 Відповісти
дійсно, а чому ні! була б можливість підівать усі 140 млн. чи 125, підірвать би усих!
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23.08.2022 02:49 Відповісти
11.01.2022 потерпіла на телеграм-каналі "PLATONOVA | Z" та у китайському ЗМІ "Guancha" опублікувала негативну і недостовірну інформацію про одну державу, юридичних та фізичних осіб тієї держави, з метою заподіяння шкоди авторитету останньої.

Помста - блюдо, яке подається холодним.

Якщо у голові Троцького у Мехіко знайшли льодоруб, то по Росії на місце вчинення злочину і з місця злочину під камерами кілер потерпілої пересувалась під прапором цієї держави, нанесеним на державний номерний знак.

Службове посвідчення вбивці з дівочим прізвищем з поміткою "під заміну" зберігалося в архіві відділу кадрів роботодавця, захопленому росіянами, саме завдяки йому і технології розпізнавання облич і вдалося встановити особу вбивці, але таке посвідчення, як це не дивно, не посвідчує особу за Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

На відміну від "солсберійських шпілеглядів" та "попутників Навального", вбивця користувалася справжніми "цивільними", а не "прикриття" документами, виданими на її справжнє ім'я, що виключає звинувачення на адресу уповноважених органів України щодо сприяння ними уникнення вбивцею відповідальності за вбивство. Автомобіль, на якому вбивця перетинала кордон, був зареєстрований за родичем вбивці, що полегшило російським спецслужбам встановлення особи вбивці.

Я би на місці української влади викликав би до МЗС посла цієї однієї держави в Україні для надання пояснень з приводу обставин залучення громадянки України до вчинення на території Російської Федерації спеціальних операцій.
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23.08.2022 04:43 Відповісти
Щодо наступальних планів.

Указ про звільнення Херсонщини не є таємним, і ворог відреагував на нього перекиданням на небезпечні напрямки своїх НАСТУПАЛЬНИХ сил (ВДВ, морпіхи, ГРУшники, тощо), тобто він готується повторити елемент "БРУСИЛІВСЬКОГО ПРОРИВУ" під час Першої Світової Війни, коли 9-та армія Лечицького прорвала фронт 7-ої австро-угорської армії У ЗУСТРІЧНІЙ БИТВІ.

Зустрічна битва - це коли одночасно наступають у зустрічних напрямках дві сторони фронту.

Британці та західні європейці хочуть просто пришвидшити настання розв'язки, хочуть розгрому ЗСУ і захоплення Росією Півдня України до ПМР, ось чому вони і кошти не надають навіть у кредит, і зі зброєю зволікають. Їм всім хочеться закінчити цю війну до приходу Маршала Мороза, бо вони не хочуть голодних і холодних бунтів і революцій на своїх територіях.

Якщо Верховний Головнокомандувач ЗС України теж хоче пришвидшити кінець війни, теж хоче того ж, чого хочуть британці і західні європейці, нехай проводить свою наступальну кампанію, але Час буде вже не на його боці.

***

Юпітер з Марсом хочуть позмагатися з Сатурном? Що у Торі про це написано?
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23.08.2022 04:55 Відповісти
свой моссад это хорошо. только зачем он для для дугиных? есть мишени более значимые. Пушилин или Поклонская, например
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23.08.2022 04:58 Відповісти
А як ви працюєте? Здається , що ви ніx#я не робите.
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23.08.2022 00:26 Відповісти
У них больше мощные задания. Они мелочами не занимаются. Вот про*бать все ето и есть ихние задания. А народ потом должен своими жизнями исправлять ихние ошибки вырывая у врага нашу землю.
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23.08.2022 00:35 Відповісти
Правильно поставлене питання не «як», а «на кого».
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23.08.2022 04:52 Відповісти
Да и йух на ту нацистскую тварь. Чего вы оправдываетесь перед рашистскими ублюдками убившими десятки тысяч украинцев, женщин и детей? Рашисты уничтожили половину Украины и перевели все дискусии на убитую проститутку
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23.08.2022 00:27 Відповісти
запускайте безуглу
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23.08.2022 00:29 Відповісти
Марфа безумная это для внутреннего потребления . хочешь чтобы с нас весь мир ржал?
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23.08.2022 05:00 Відповісти
тей краб - комадір
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23.08.2022 00:30 Відповісти
командір
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23.08.2022 00:32 Відповісти
Почему наша власть ведет себя так что мне стыдно за нее? Почему вы всегда оправдываетесь перед нашими врагами? Если не вы ето сделали то вы импотенты хоть бы молчали. Вы только и умеете про*бывать все и врага пускать в страну без сопротивления.
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23.08.2022 00:31 Відповісти
і мені стидно - вони вимагають - я даю...
а винуватий все одно одно буду я - не додав бо...
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23.08.2022 00:36 Відповісти
пнх кацапський бот. Для чого брати те на себе до чого ми не причетні.
Мені соромно за те, що таких виродків як ти тут допускають коментувати.
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23.08.2022 01:22 Відповісти
За каждую бандитскую разборку на Рашке теперь оправдываться?
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23.08.2022 06:34 Відповісти
Может хватит уже оправдываться, а то подумают, что действительно мы.
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23.08.2022 00:40 Відповісти
Шмарклі зелені. Да спецслужби вже повинні вішати на стіни голови не тільки потвор-дугіних, а й усяких тварюк, типу соловйових, симонян, виродків-катів-окупантів, тощо. За кожну вбиту українську дитину - страчувати кацапського пропагандона.
Господи, який моссад, кацапня ніколи не буде покарана за свої злочини при цій владі!
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23.08.2022 00:41 Відповісти
И самый пи*дец в в том что еще никто не знает и не видел а *был ли мальчик* а все со слов лживого кремля, и уже весь мир гудит, мы оправдываемся, ООН созывается и тд. Да рашисты целые города сжигали с тысячами людей и пассажирские самолеты сбивали и не оправдывались, а наоборот еще и жертв обвиняли что они мертвые уже залезли в самолет и себя пеплом притручили и тд. Почему у нас так не могут?
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23.08.2022 00:43 Відповісти
Ну потому что мы не кикиморы бездушные.
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23.08.2022 01:21 Відповісти
а кто вы, жертвы? Ну что ж, будьте жертвами, каждый волен быть тем кем он хочет быть.
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23.08.2022 02:02 Відповісти
Війна обов'язково має перейти на територію росії, а такими виправданнями ми себе обмежуємо і це одна із цілей кремля.
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23.08.2022 00:45 Відповісти
кому вона треба,
її навіть ніхто не знав поки не стала 200
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23.08.2022 00:49 Відповісти
В бригаду бавляться... як зручно, нема тіла нема діла. Зробили операцію, дали нові документи і все. А дурні повірять.
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23.08.2022 01:02 Відповісти
Одного не могу понять, по версии рашиков она на номерах дырляндии в рашку заехала. Но это же возможно сделать только из дырляндии. Верно?
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23.08.2022 01:16 Відповісти
Ми так не працюємо

Да кто ж так душит! За яблочко его, за яблочко! (с)
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23.08.2022 01:25 Відповісти
Зараз з кацапськрої дохлої лошиці будуть ліпити жертву - Кацапія не міняється
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23.08.2022 01:41 Відповісти
Треба працювати як Масад, скільки в Україні вбили полковників СБУ та ГУР???
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23.08.2022 01:56 Відповісти
Похоже в Украине своего Моссада никогда не будет. Украине Израилем никогда не стать, яйца не те у политиков.

Хотя многие израильские политики родом как раз из Украины.

В Украине самая большая проблема отсутствие элиты, лидеров.

Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном.
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23.08.2022 01:58 Відповісти
до вибуху цієї пані має відношення її батько, який вклав в голову своєї доньки стільки ненависті, що вона зрештою від тієї ненависті вибухнула.
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23.08.2022 02:00 Відповісти
Дугіну підірвали партизани Національної Республіканської армії:
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23.08.2022 02:05 Відповісти
Це схоже на правду - одні фашисти , прибирають інших фашистів,
так як віри у не таких росіян немає 😠
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23.08.2022 02:21 Відповісти
Не думаю, що на раші взагалі є хтось окрім фашистів. А цю коросту точно гбшники підірвали, не дарма так оперативно крємляді стрілку в ООН забили.
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23.08.2022 02:37 Відповісти
Кожен день гинуть десятки наших мирних жителів ,вбито щонайменше 370 наших дітей ,руйнуются міста і інфраструктура і жодного звернення нашого МЗС до ООН про геноцид ,а тут вбито рашиську нацистку і стільки шуму і наші політики стали виправдовуватись.
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23.08.2022 02:42 Відповісти
не соромтесь. вбийте їх усих
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23.08.2022 02:53 Відповісти
усих 115 мільйонів
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23.08.2022 02:55 Відповісти
🤣
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23.08.2022 04:01 Відповісти
Перед замахом на Дарью Дугину організатори цього ще й прибрали комплексні детектори (метал\вибухівка) при вході в VIP-зону і парковку, де стояла машина.

Дивні кілери з необмеженими можливостями.😕
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23.08.2022 02:45 Відповісти
Читати херню від зелених?..
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23.08.2022 06:07 Відповісти
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:26 Відповісти
А може, її прибрало ФСБ, щоби потім зробити з неї «великомученицю-ікону». Смерть «ідола» - такий привід для окучування вати! Посягали на скрєпи
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23.08.2022 07:15 Відповісти
Навіщо взагалі виправдовуватись
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23.08.2022 07:53 Відповісти
Кацапів це ніяк не переконає. Вони все знають. Їм відомо, що це вони напали, це вони грабують і вбивають. Ніяка пропаганда цих фактів не приховає. Кожний кацап знає про злочини своєї підорахи. Вони їх радо підтримують.
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23.08.2022 07:54 Відповісти
Касаби вб'ють кого завгодно, що хоч якось звинуватити Україну.
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23.08.2022 07:57 Відповісти
Данілов сказав правду. Немає в нас тих спеців, щоб зайшли на ворожу територію і когось знищили. То при Порошенко наші специ знищили всю шваль в Донецьку і Луганську і навіть для суда в Гаазі привезли звідти терориста Цемаха, якого Володя проміняв на таксиста-колаборанта. Володя ці служби знищив за три роки і перетворив на "перехоплювачів" якихось розмов, щоб створювати ілюзію в головах вівців 73%, що в нас все окей. Приклад - викрадення Чауса із дружньої Молдови, де вони обісрались жиденько і навіть справу не довели до кінця. Так що, кацапи, живіть спокійно, не підривайте своїх громадян, бо кроми вас там ніхто цього зробити не може.
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23.08.2022 08:41 Відповісти
Нафіг перед рузьке п#дорами виправдовуватися
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23.08.2022 08:42 Відповісти
Правильна заява.
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23.08.2022 10:20 Відповісти
 
 