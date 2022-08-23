Зеленський підписав закон про бомбосховища у новобудовах. Документ вже назвали диверсією (доповнено)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює проектування й спорудження бомбосховищ у новобудовах. Експерт з містобудування Могильний називає документ "диверсією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

У стані проходження законопроєкту зазначено: "Повернуто з підписом від Президента".

Законопроєкт №7398 передбачає розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

Законопроєкт №7398 також містить норми щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.

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Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

Документ розкритикував експерт з питань містобудування Георгій Могильний.

"НЕМАЄ там ніяких обов'язкових бомбосховищ в новобудовах. По-перше, там написано: "у складі якого МОЖЕ передбачатися будівництво захисних споруд". Може передбачатися, а може не передбачатися - як забудовнику буде вигідно, так і зроблять. По-друге, мова там взагалі не про бомбосховища, а загалом про споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення. Підземний паркінг в будинку чи підвал - і вже готова споруда подвійного призначення", - пише він.

Підмогильний також зазначає, що закон набирає чинності за два місяці, і навіть після цього на втілення його положень є ще місяць.

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"Навіть нікчемне "МОЖЕ" про укриття із першого пункту відноситься лише до будівництва, на яке дозволи будуть отримувати ПІСЛЯ набрання чинності законом. У нас чинних дозволів на 2-3 роки будівництва і по значній частині з них взагалі ще не починали будувати - все це буде будуватися взагалі без вимог до бомбосховищ. Цей закон - не перемога, а диверсія, щоб забовтати проблему і нічого не зробити", - вважає Могильний.