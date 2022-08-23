Зеленський підписав закон про бомбосховища у новобудовах. Документ вже назвали диверсією (доповнено)
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює проектування й спорудження бомбосховищ у новобудовах. Експерт з містобудування Могильний називає документ "диверсією".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.
У стані проходження законопроєкту зазначено: "Повернуто з підписом від Президента".
Законопроєкт №7398 передбачає розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.
Законопроєкт №7398 також містить норми щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.
Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.
Документ розкритикував експерт з питань містобудування Георгій Могильний.
"НЕМАЄ там ніяких обов'язкових бомбосховищ в новобудовах. По-перше, там написано: "у складі якого МОЖЕ передбачатися будівництво захисних споруд". Може передбачатися, а може не передбачатися - як забудовнику буде вигідно, так і зроблять. По-друге, мова там взагалі не про бомбосховища, а загалом про споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення. Підземний паркінг в будинку чи підвал - і вже готова споруда подвійного призначення", - пише він.
Підмогильний також зазначає, що закон набирає чинності за два місяці, і навіть після цього на втілення його положень є ще місяць.
"Навіть нікчемне "МОЖЕ" про укриття із першого пункту відноситься лише до будівництва, на яке дозволи будуть отримувати ПІСЛЯ набрання чинності законом. У нас чинних дозволів на 2-3 роки будівництва і по значній частині з них взагалі ще не починали будувати - все це буде будуватися взагалі без вимог до бомбосховищ. Цей закон - не перемога, а диверсія, щоб забовтати проблему і нічого не зробити", - вважає Могильний.
Будь ласка, зачекайте...
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Пипець деяким містам та районам!
А там, де грунтові води, паводки, сипучі грунти (чи скеля), таки "підвали" будуть коштувати як 3-5 будинків!
пока только молитьсяспать спокойно при удачном стечении обстоятельств - просыпаясь.
А Зедебілосхивища будуть?
очікуваете помилування, ордлоносці? - ні, його не буде, ляжете добривом в українську землю, разом з якутами і бурятами.
він задасть всіх, як азовців.
буба - тебе бачять...
харе все це все перевішувати на дітей і онуків.
діди - сраку підняли і пішли вусами шевелить всім що на кацапню - палить...
дайте дітям хоч шанс вам онуків нарожати, а до тих, сиві, - держіть оборону.
А що ще рік тому назад казав Зе актор, про мир в очах і треба домовлятись, а тут дивись
до бомбосховищ воно доеволюціонувало 😄
Ти такий же тупий як і твій наркоман кумір Зе.
хоч палаточне містечко відкривай
і зелена разпальцовка, з претензією на гумор? - теж кацапське ґімно до ригачки...
так - впн.... флаг тей самий - після срача від цензора і почався vpn.
підвал - не укриття. підвал можна переобладнати під укриття. але це не просто повісити табличку.
підземний паркінг, особливо кількаповерховий, це саме те, що треба.
і взагалі, будь-яке підземне приміщення в будівлях з монолітним залізобетонним каркасом - цілком безпечне місце.
в будинках з монолітним каркасом влаштувати укриття як два пальці об асфальт... окрім випадків, коли це ущільнююча забудова, хоча як по мені, то там і просто жити - пєчалька.
Отдельно а не под ним в подвале и т.п.
Иначе это просто братская могила
укриття повинно мати вентшахту, віднесену від будівлі на значну відстань. вона ж і лазом для аварійної евакуації.
Це в наших силах змінити. Треба синтезувати нове слово і популяризувати його. Благо мова дозволяє це легко робити навідмінно від язика.
але раз в 5 років по дорозі на голосовальний участок можна мозок включити,
чи ну його на *** - нехай спить?
Ще багато чого треба зробити.
І бажано було б відновити радянську програму централізованої побудови житла та вручення його за якісь заслуги перед державою.
Ну и не обманывало народ шашлыками, вместо того чтобы позволить людям эвакуировать свои семьи.
Многие из Бучи, Ирпеня, Бородянки и Мариуполя могли бы сидеть сейчас в Европе и "пить каву" ну или готовить шашлыки там где они поселились...а так спят сейчас вечным сном благодаря "мудрому" правителю