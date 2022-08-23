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Зеленський підписав закон про бомбосховища у новобудовах. Документ вже назвали диверсією (доповнено)

стройка,большая

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює проектування й спорудження бомбосховищ у новобудовах. Експерт з містобудування Могильний називає документ "диверсією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

У стані проходження законопроєкту зазначено: "Повернуто з підписом від Президента".

Законопроєкт №7398 передбачає розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

Законопроєкт №7398 також містить норми щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.

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Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

Документ розкритикував експерт з питань містобудування Георгій Могильний.

"НЕМАЄ там ніяких обов'язкових бомбосховищ в новобудовах. По-перше, там написано: "у складі якого МОЖЕ передбачатися будівництво захисних споруд". Може передбачатися, а може не передбачатися - як забудовнику буде вигідно, так і зроблять. По-друге, мова там взагалі не про бомбосховища, а загалом про споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення. Підземний паркінг в будинку чи підвал - і вже готова споруда подвійного призначення", - пише він.

Підмогильний також зазначає, що закон набирає чинності за два місяці, і навіть після цього на втілення його положень є ще місяць.

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"Навіть нікчемне "МОЖЕ" про укриття із першого пункту відноситься лише до будівництва, на яке дозволи будуть отримувати ПІСЛЯ набрання чинності законом. У нас чинних дозволів на 2-3 роки будівництва і по значній частині з них взагалі ще не починали будувати - все це буде будуватися взагалі без вимог до бомбосховищ. Цей закон - не перемога, а диверсія, щоб забовтати проблему і нічого не зробити", - вважає Могильний.

Автор: 

закон (2845) Зеленський Володимир (24589) будівництво (3042) сховище (192)


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Топ коментарі
+8
А навіщо ви їх засрали?
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23.08.2022 01:22 Відповісти
+8
Було в багатоповерхівці 10 єтажів, а стало 11 - бункер, або паркінг, він же бомбосховище.
А що ще рік тому назад казав Зе актор, про мир в очах і треба домовлятись, а тут дивись
до бомбосховищ воно доеволюціонувало 😄
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23.08.2022 01:31 Відповісти
+7
а бомбосховища як обладнуються? який закон чи гост це регламентує? забудовники любий підвал назвуть бомбосховищем...
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23.08.2022 00:50 Відповісти
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У КОЖНІЙ?
Пипець деяким містам та районам!
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23.08.2022 00:44 Відповісти
Чому? Бомбосховище - це підвал, який має більше ніж один вхід-вихід.
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23.08.2022 00:49 Відповісти
"кожна" - це й приватна будівля у 1-3 поверхи.
А там, де грунтові води, паводки, сипучі грунти (чи скеля), таки "підвали" будуть коштувати як 3-5 будинків!
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23.08.2022 01:18 Відповісти
почитай ДБН В 2.2.5-97 и больше не пиши всякую херню
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23.08.2022 04:52 Відповісти
бомбосховище - це така ничка, де ховають бомби.
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23.08.2022 12:24 Відповісти
Ну у Києві більшість новобудов мають підземні паркінги... Їх ж дозволяють використовувати як бомбосховища.
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23.08.2022 00:55 Відповісти
Складуватимемо там бомби?
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23.08.2022 07:49 Відповісти
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23.08.2022 10:21 Відповісти
в каждом новом доме. там не так много места для них останется, если Хйло сдохнет быстро. те, кто в старых судя по всему могут пока только молиться спать спокойно при удачном стечении обстоятельств - просыпаясь.
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23.08.2022 02:17 Відповісти
Зеленський вже вирішив проблему їз зберіганням бомб в "обов'язкових бомбосховищах у кожній новобудові". А як бути з "гранатосховищами, літакосховищами, зброєсховищами,???

А Зедебілосхивища будуть?
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23.08.2022 08:48 Відповісти
Самое лучшее бомбоубежище это многоуровневая система ПРО и ПВО
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23.08.2022 09:40 Відповісти
а бомбосховища як обладнуються? який закон чи гост це регламентує? забудовники любий підвал назвуть бомбосховищем...
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23.08.2022 00:50 Відповісти
З приводу бомбосховищ - до військових. А параметри укриттів в нормах виписані дуууже давно, ще з радянських часів.
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23.08.2022 07:54 Відповісти
В Кодексе Цивільного захисту України нет понятия "бомбоубежище"! Всегда бесила ситуация. когда СМИ начинают обсуждать тему, даже не желая почитать нормативные документы!
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23.08.2022 11:00 Відповісти
Нужно запретить кирпичные дома выше трех етажей без бетонных каркасов. Которые при ударе рассыпаются на кучу кирпичей и не дают шанса выжить никому.
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23.08.2022 01:00 Відповісти
Нужно бить русню чтоб запомнили надолго. Это куда лучше бомбоубежищ. Нужно укреплять рубежи, линия обороны (несколько линий) должны строиться и после окончания войны. Чтоб не возникало соблазна повторить или продолжить. А не вкладывать деньги в удорожание НЕКОТОРЫХ домов, тогда как всеравно основная масса останется как есть
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23.08.2022 04:41 Відповісти
Зеля,просто не знаю,как задать вопрос: "А что делать людям живущим не в новостройках,где им прятаться,в засраных подвалах?"
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23.08.2022 01:02 Відповісти
Те саме, що робили б і без цього закона
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23.08.2022 01:21 Відповісти
А навіщо ви їх засрали?
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23.08.2022 01:22 Відповісти
а навіщо ви, молоді развивающїеся кацапи, звали кацапню в сад і все разом з ними розбомбили?
очікуваете помилування, ордлоносці? - ні, його не буде, ляжете добривом в українську землю, разом з якутами і бурятами.
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23.08.2022 01:51 Відповісти
маладой підписант, що ніколи з кацапнею в пілігавори, волосся під мишками не рости?
він задасть всіх, як азовців.
буба - тебе бачять...
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23.08.2022 01:10 Відповісти
Тобто війна років 5-10 буде?
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23.08.2022 01:16 Відповісти
війна буде до перемоги України.
харе все це все перевішувати на дітей і онуків.
діди - сраку підняли і пішли вусами шевелить всім що на кацапню - палить...
дайте дітям хоч шанс вам онуків нарожати, а до тих, сиві, - держіть оборону.
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23.08.2022 01:27 Відповісти
10-15
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23.08.2022 07:43 Відповісти
Було в багатоповерхівці 10 єтажів, а стало 11 - бункер, або паркінг, він же бомбосховище.
А що ще рік тому назад казав Зе актор, про мир в очах і треба домовлятись, а тут дивись
до бомбосховищ воно доеволюціонувало 😄
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23.08.2022 01:31 Відповісти
Хто такий Зе актор знаю і віддаю належне тому , що він робить для Країни. А хто таке - мудло брехливе.
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21.11.2022 19:30 Відповісти
Зебіл подоляцький, будеш разом з клоуном відповідати за міни на Чонгарі і зданий Південь України.
Ти такий же тупий як і твій наркоман кумір Зе.
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21.11.2022 22:40 Відповісти
Сама краща альтернатива бомбосховищу - підземний паркінг, і міста багато, всі влізуть,
хоч палаточне містечко відкривай
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23.08.2022 01:34 Відповісти
Це якщо там машин не буде.
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23.08.2022 01:48 Відповісти
Підземний паркінг у кожному домі -
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23.08.2022 01:35 Відповісти
гімно влада - гімно жарти...
і зелена разпальцовка, з претензією на гумор? - теж кацапське ґімно до ригачки...
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23.08.2022 01:38 Відповісти
Все правильно, так як в Ізраїлі. Однозначна підтримка.
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23.08.2022 02:00 Відповісти
может дешевле (и эффективнее) будет "про" на каждый дом засунуть и их в сетку объединить? "железный купол" по-бюджетному так сказать. а то переназвать подвалы и пробить дополнительную дырку в стене увеличив стоимость раза в два много времени не надо. да и вообще с 14 года не то что старые совковые склады не разобрали (пока их не взорвали) но и ни одного нового приличного бомбера вроде как не построили (и вряд ли сильно собирались).
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23.08.2022 02:05 Відповісти
цензор - ти захлопав своїм підтверженням своїми бусами і ботами, що я human after all...

так - впн.... флаг тей самий - після срача від цензора і почався vpn.
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23.08.2022 02:09 Відповісти
підписати не будувати
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23.08.2022 02:11 Відповісти
Почитав коменти і люди взагалі не розуміють деякі речі.Паркінг не підходить ! Це самобоман.Це те саме перекриття поверху розумієте?Попадання ракети або інших видів зруйнує весь дім і завалить паркінг.Це пастка як і підвали.Бомбосховище потрібно будувати поряд с будинком як окремий захисний вузол.А що робити не в нових домівках?Це дуже тяжке питання.До речі бомбосховища вже можна робити в кожному місті і містечку.Розумієте?А їх хтось будує або робить? Ні ! Ось це профанація все.Підвали в садочках і школах бомбосховище.Хто цю дичину придумав?Це підвал ! Ви бачили що зі школами і садочками в тому ж Харкові при попаданні?Так це завал с підвалом.6 місяць війни самообманом займаємося.
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23.08.2022 02:44 Відповісти
де вас, таких спеців, тільки беруть?

підвал - не укриття. підвал можна переобладнати під укриття. але це не просто повісити табличку.
підземний паркінг, особливо кількаповерховий, це саме те, що треба.
і взагалі, будь-яке підземне приміщення в будівлях з монолітним залізобетонним каркасом - цілком безпечне місце.
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23.08.2022 12:06 Відповісти
Разумеется бомбоубежище должно быть не под домом, а где нибудь рядом, потому что засыпит- хрен откопаешь. Паркинги не подходят. Нужно что то типа ж-бетонных капсул на достаточной глубине и с несколькими выходами. Все это выльется в копеечку, а оплачивать будут покупатели, но другого выхода нет.
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23.08.2022 03:52 Відповісти
це актуально для цегляних та старих панельних будівель.
в будинках з монолітним каркасом влаштувати укриття як два пальці об асфальт... окрім випадків, коли це ущільнююча забудова, хоча як по мені, то там і просто жити - пєчалька.
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23.08.2022 12:15 Відповісти
все строения выше трёх этажей должны быть только монолитно-каркасными.
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23.08.2022 04:13 Відповісти
все общественные места (школы, садики, больницы, кафе, торговые центры) любой этажности только с монолитным либо стальным каркасом.
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23.08.2022 04:22 Відповісти
Важко не погодитись. В особливості після фото на яких є перевернуті впавші багатоповерхівки, які при цьому повністю зберегли свою цілісність.
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23.08.2022 09:52 Відповісти
Краще знищити зло, яке кидається бомбами в 21 столітті. Сподіваюсь після цього бомбосховища не ************, а коштам найдуть інше краще застосування.
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23.08.2022 06:09 Відповісти
Агов, воно думає війна вічно буде? А дороги...шашлички?
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23.08.2022 06:11 Відповісти
Воно і буде вічно.
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23.08.2022 08:04 Відповісти
...вэлыке
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23.08.2022 06:14 Відповісти
Бомбоубежище должно быть рядом с домом

Отдельно а не под ним в подвале и т.п.

Иначе это просто братская могила
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23.08.2022 06:50 Відповісти
дурня.
укриття повинно мати вентшахту, віднесену від будівлі на значну відстань. вона ж і лазом для аварійної евакуації.
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23.08.2022 12:18 Відповісти
БОМБОСХОВИЩА? Тобто у кожній новій будівлі мають бути приміщення для зберігання бомб? Що за "розумник" то придумав? Сховище - це приміщення для зберігання чогось, тож, якщо бомбосховище, то для зберігання бомб. Тупа-тупісенька калька з кц*пської неукам найперша прийшла у черепну коробку. Взагалі-то не бомбосховище, а укриття! "Убежище" - укриття. УКРИТТЯ!
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23.08.2022 08:11 Відповісти
Я про це саме і подумав. Але пізніше на пару хвилин написав.
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23.08.2022 08:15 Відповісти
Бомбосховища в кожній новобудові - це хороша ідея. Різні випадки в майбутньому можуть бути, навіть до природніх умов. Але саме слово бомбосховище, звучить як сховище для бомб.
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23.08.2022 08:14 Відповісти
Пропозиції?

Це в наших силах змінити. Треба синтезувати нове слово і популяризувати його. Благо мова дозволяє це легко робити навідмінно від язика.
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23.08.2022 09:50 Відповісти
укриття.
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23.08.2022 12:19 Відповісти
я вже не кажу, що думати потрібно завжди,
але раз в 5 років по дорозі на голосовальний участок можна мозок включити,
чи ну його на *** - нехай спить?
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23.08.2022 09:10 Відповісти
Велике крадівництво під виглядом будівництво коштувало Україні 100 мільярдів...ЗеКодломойскі чуваки гарно все зробили...Игорь Валерьевич Кучма доволен подрастающим поколєніем чуваков...
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23.08.2022 09:15 Відповісти
УРА!

Ще багато чого треба зробити.

І бажано було б відновити радянську програму централізованої побудови житла та вручення його за якісь заслуги перед державою.
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23.08.2022 09:49 Відповісти
Вы наверное не в курсе что каждый "забудовнык", бесплатно отдает 15-20% построенного жилья государству, чтобы потом передать тем дармоедам "за якісь заслуги перед державою".
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23.08.2022 10:28 Відповісти
Лучше б он подписал закон о том, чтобы правительство готовилось к войне, а не строило дороги в то время когда из каждого утюга уже кричали что будет война!
Ну и не обманывало народ шашлыками, вместо того чтобы позволить людям эвакуировать свои семьи.
Многие из Бучи, Ирпеня, Бородянки и Мариуполя могли бы сидеть сейчас в Европе и "пить каву" ну или готовить шашлыки там где они поселились...а так спят сейчас вечным сном благодаря "мудрому" правителю
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23.08.2022 10:26 Відповісти
Приспосабливать под убежища всякие подвалы в т.ч. под многоэтажками это не спасение от авиаракетных атак..Нужно вернуться к нормам советской ГО,когда в каждом жилом районе оборудовались стандартные бомбоубежища с усиленным перекрытием,вентиляцией воздуха,запасом воды,аптечками,лавочками, и пр. удобствами..Кто постарше помнит,как в каждом н.п,при "развитом социализме" были на улицах нестираемые надписи"Убежище"со стрелой направления.Тогда ГО работало,даже в школах о ней преподавали
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23.08.2022 14:12 Відповісти
https://kingdom.town
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10.11.2022 22:01 Відповісти
 
 