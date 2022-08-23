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До ядерних погроз Кремля треба ставитися серйозно, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

кайса,оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що до можливості використання Росією ядерної зброї слід ставитися серйозно. За її словами, Захід постійно нагадує РФ, що це веде до загального знищення.

Про це Оллонгрен заявила у коментарі Європейській правді у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми чуємо ядерну риторику, що звучить із Кремля. І я вважаю, що це неприпустима для нас розкіш – сприймати цю загрозу легковажно. У Росії є і ядерна зброя, і тактика її використання, тому ми маємо брати до уваги, що в якийсь момент вони можуть її використати" – сказала міністерка.

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За її словами, необхідно зробити все, щоб запобігти використанню ядерної зброї, бо це буде катастрофою для всіх.

"Але ставитися до такої можливості варто дуже серйозно. Виключати цього не можна – так само, як і використання хімічної та бактеріологічної зброї", – наголосила міністерка.

"Ми постійно нагадуємо росіянам, що вони погодилися ніколи не використовувати ядерну зброю, тому що вона веде до взаємного знищення. Тому ми їм про це нагадуємо і водночас робимо все, щоб запобігти цьому", – заявила вона.

Автор: 

Нідерланди (1601) путін володимир (24230) росія (66478) ядерна зброя (1198)


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Топ коментарі
+13
Ставитися треба серйозно, але й прогинатися під них, бо у них ядерна дубіна теж неварто, бо то пройде небагато часу, як кожне гівно з ядерною бомбою бути вимогати щоб цілий Світ під його лекала лягав.
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23.08.2022 01:18 Відповісти
+6
Фарс!
Погрози аля "ядєрнийпєпєл" цього обісраного гомункула варті ще меньше, ніж його "честноє слово"!
По перше - х*йло грабувало, крало й никало по всьому світі гроші, шоб шо - згоріти потім з усим цим як "Банівур" у топці паровозу?
По друге - х*йло не побіжить власноруч запускати ракети, воно віддасть команду комусь (якомусь ДЕгенералу)! А жоден ДЕгенерал, теж крав, 3,14здив не для того щоб "ваімя" х*йла покласти все це + власну шкуру, на "алтарь пабєди"...
І третє - як тільки х*йло дісно заікнеться про "червону кнопку", його власний "генштаб" розірве на шмаття й з криками "Ми предатвратілі ядерную вайну! Ми маладци! Ми харошіє! Єта фсьо он!", побіжать домовлятись про капітуляцію з умовою надання громадянства "Загнівающего запада"...
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23.08.2022 01:20 Відповісти
+5
Якщо західний демократичний світ хоче вижити та мати майбутнє, він просто зобов'язаний все зробити для того, щоб знищити автократії та забрати їх ядерну зброю. Торгівля з автократіями на прикладі різних шредерів та меркель лише бути посилювати диктаторів та створювати ще більшу небезпеку для демократичного світу
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23.08.2022 01:30 Відповісти
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А чому не міністриня? звучить же красивіше.
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23.08.2022 01:00 Відповісти
Так, мені так більш подобається
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23.08.2022 01:03 Відповісти
Аби не членкиня.
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23.08.2022 08:33 Відповісти
це ви так жартуєте, сподіваюся.
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23.08.2022 01:17 Відповісти
По ТСНенівськи саме так і "повинно писатись"...а вони не брешуть
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23.08.2022 06:13 Відповісти
Тоді вже міністеркиня. )
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23.08.2022 08:37 Відповісти
Мініструха.
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23.08.2022 10:21 Відповісти
министерка , медикина , президентка - что еще придумаете неучи , бутусов где таких грамотеев набрал ? а ну да понимаю они зато банны непонятно за что раздают , запомните такие слова как : министр , президент , медик .... не имеют женского рода как в Украинском так и в русском языке , и то что вы перековеркали эти слова не делают вас больше Украинцами чем вы есть - а показывают вашу тупоголовость
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23.08.2022 11:38 Відповісти
А, я помітив там редактор феміністка конкретна просто. І явно не любить укр мову, тому і знущаєтья
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23.08.2022 15:05 Відповісти
И более, чем серьйозно. Там просто неадекватный бункерный дед, который живет в своей реальности. Которого уже хотят убрать, и он это знает. И который уже лично воюет со всем разумным миром.
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23.08.2022 01:01 Відповісти
Ставитися треба серйозно, але й прогинатися під них, бо у них ядерна дубіна теж неварто, бо то пройде небагато часу, як кожне гівно з ядерною бомбою бути вимогати щоб цілий Світ під його лекала лягав.
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23.08.2022 01:18 Відповісти
what?
ґімно з ядерною зброєю вже в вашій хаті і ґвалтуе ваших дочок - нічоґо не смущає?
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23.08.2022 07:00 Відповісти
пля до коґо я це кажу?
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23.08.2022 07:02 Відповісти
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що до можливості використання Росією ядерної зброї слід ставитися серйозно. Джерело:
Підгузники поміняйте
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23.08.2022 01:19 Відповісти
Фарс!
Погрози аля "ядєрнийпєпєл" цього обісраного гомункула варті ще меньше, ніж його "честноє слово"!
По перше - х*йло грабувало, крало й никало по всьому світі гроші, шоб шо - згоріти потім з усим цим як "Банівур" у топці паровозу?
По друге - х*йло не побіжить власноруч запускати ракети, воно віддасть команду комусь (якомусь ДЕгенералу)! А жоден ДЕгенерал, теж крав, 3,14здив не для того щоб "ваімя" х*йла покласти все це + власну шкуру, на "алтарь пабєди"...
І третє - як тільки х*йло дісно заікнеться про "червону кнопку", його власний "генштаб" розірве на шмаття й з криками "Ми предатвратілі ядерную вайну! Ми маладци! Ми харошіє! Єта фсьо он!", побіжать домовлятись про капітуляцію з умовою надання громадянства "Загнівающего запада"...
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23.08.2022 01:20 Відповісти
Не хочу писати свої прогнози та сподіваюсь що "калію йодит" Ви вже придбали...

П.С. Просвітіть будь-ласка - що то за "Банівур"?
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23.08.2022 05:15 Відповісти
Епічний "комуняка", чи "комсомолець", який комунячив, чи комсомолив на Дальньому сході, якого японці спалили у топці паровозу...
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23.08.2022 09:23 Відповісти
Дивно, бо нагуглив лишень того якому буцімто сердце вирізали білогвардійці
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23.08.2022 09:54 Відповісти
Діло у тому, що я взагалі більш ніж впевненний, що "Банівур" це вигадка суто для комуняцького пантеону "нізабудємніпрастім"...
Тому якихось "історичних" підтвержень, до яких не доклали свої клешні "ідіологи" комуняк - просто не існує...
Я просто згадав його, як персонаж кінофільму (ще чорно-білого), який дивився у дитинстві - там його спалили...
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23.08.2022 10:16 Відповісти
Ой, пардон, то не Банівур був, то Лазо...
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23.08.2022 10:18 Відповісти
так тре вїбати всім одночасно поки не стало піздно, по факту неядерною зброєю знищити усю ядерну кацапії, ну і заодно і заводи, шо б ці підара ніколи не оговтались
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23.08.2022 01:25 Відповісти
це не можливо. БО !!" кращій засіб проти ядерної зброї це СВОЯ ЯДЕРНАЯ ЗБРОЯ
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23.08.2022 01:31 Відповісти
Вот толковый разбор, как это теоретически может быть https://m.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
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23.08.2022 02:29 Відповісти
Интересно посмотреть
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23.08.2022 07:55 Відповісти
Но й не треба виключати що він (лисийгном ) БЛЕФУЄ
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23.08.2022 01:28 Відповісти
Якщо західний демократичний світ хоче вижити та мати майбутнє, він просто зобов'язаний все зробити для того, щоб знищити автократії та забрати їх ядерну зброю. Торгівля з автократіями на прикладі різних шредерів та меркель лише бути посилювати диктаторів та створювати ще більшу небезпеку для демократичного світу
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23.08.2022 01:30 Відповісти
а как будет в женском роде -ГЕНИЙ. а ни как. вот когда появится, вот тогда и слово придумают
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23.08.2022 01:30 Відповісти
абсолютно! один раз москалі вже підірвали АЕС в Україні.
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23.08.2022 02:51 Відповісти
Нарешті починаєте усвідомлювати що воно таке ху@ло і як сталося, що воно в Радбезі оон...
Схвалюємо.
Наступний?
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23.08.2022 06:00 Відповісти
Що, жарений півень в задницю довбанув...
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23.08.2022 06:16 Відповісти
Она всего лишь напоминает, что НЕНУЖНО НЕДООЦЕНИВАТЬ ВРАГА.
Украина 8-ь лет недооценивала врага.
Результат не столько начавшаяся полномасштабная война, сколько потери в ней - военные, гражданские, промышленность, экономика, города, территории. Все эти потери именно из-за недооценки врага.
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23.08.2022 07:25 Відповісти
Вона нагадує сліпе європейське кошеня
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23.08.2022 08:04 Відповісти
путін якби міг то він давно використав би ядерну зброю. Якщо постраждає хоч одна країна НАТО то Росії не буде як країни взагалі і в кремлі це знають. Навіть якщо станеться вибух на ЗАЕС постраждають країни НАТО -також можуть завдати удару по Росії.
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23.08.2022 08:10 Відповісти
Я не знаю каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой будут сражаться палками и камнями.- Альберт Эйнштейн
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23.08.2022 10:00 Відповісти
Ці погрози лунають вже мінімум кілька років і в усіх напрямках. З підключенням до реального світу вас, пані Оллонгрен...
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23.08.2022 08:34 Відповісти
Кайса Клуша повторяет нарративы кремля. Лучше бы варила голандский сыр с дырочками, как в мостах.
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23.08.2022 08:37 Відповісти
Ага! І швиденько йти на поступки!😡
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23.08.2022 09:39 Відповісти
Она похожа на Захарову. Только меньше пьёт.
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23.08.2022 10:11 Відповісти
Щоб що?

Треба бити превентивно.

І тим більше не проявляти слабкість бо для психології гоблінів якими населена рф це сигнал діяти і наносити удар.
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23.08.2022 09:40 Відповісти
Так желающих в здравом уме просто нет.
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23.08.2022 10:02 Відповісти
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен - ну так покажите серьезность своих слов - объявите уже РФ государством террористом!
И ликвидируйте угрозу, пока угроза не ликвидировала Вас.
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23.08.2022 10:22 Відповісти
Так якого біса ви сюсюкаєте з росіянами, мало, що вам витерли ніс з МН 17 так ще й візи їм не наважуєтеся прикрити
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23.08.2022 14:48 Відповісти
 
 