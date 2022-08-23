До ядерних погроз Кремля треба ставитися серйозно, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що до можливості використання Росією ядерної зброї слід ставитися серйозно. За її словами, Захід постійно нагадує РФ, що це веде до загального знищення.
Про це Оллонгрен заявила у коментарі Європейській правді у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, ми чуємо ядерну риторику, що звучить із Кремля. І я вважаю, що це неприпустима для нас розкіш – сприймати цю загрозу легковажно. У Росії є і ядерна зброя, і тактика її використання, тому ми маємо брати до уваги, що в якийсь момент вони можуть її використати" – сказала міністерка.
За її словами, необхідно зробити все, щоб запобігти використанню ядерної зброї, бо це буде катастрофою для всіх.
"Але ставитися до такої можливості варто дуже серйозно. Виключати цього не можна – так само, як і використання хімічної та бактеріологічної зброї", – наголосила міністерка.
"Ми постійно нагадуємо росіянам, що вони погодилися ніколи не використовувати ядерну зброю, тому що вона веде до взаємного знищення. Тому ми їм про це нагадуємо і водночас робимо все, щоб запобігти цьому", – заявила вона.
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ґімно з ядерною зброєю вже в вашій хаті і ґвалтуе ваших дочок - нічоґо не смущає?
Підгузники поміняйте
Погрози аля "ядєрнийпєпєл" цього обісраного гомункула варті ще меньше, ніж його "честноє слово"!
По перше - х*йло грабувало, крало й никало по всьому світі гроші, шоб шо - згоріти потім з усим цим як "Банівур" у топці паровозу?
По друге - х*йло не побіжить власноруч запускати ракети, воно віддасть команду комусь (якомусь ДЕгенералу)! А жоден ДЕгенерал, теж крав, 3,14здив не для того щоб "ваімя" х*йла покласти все це + власну шкуру, на "алтарь пабєди"...
І третє - як тільки х*йло дісно заікнеться про "червону кнопку", його власний "генштаб" розірве на шмаття й з криками "Ми предатвратілі ядерную вайну! Ми маладци! Ми харошіє! Єта фсьо он!", побіжать домовлятись про капітуляцію з умовою надання громадянства "Загнівающего запада"...
П.С. Просвітіть будь-ласка - що то за "Банівур"?
Тому якихось "історичних" підтвержень, до яких не доклали свої клешні "ідіологи" комуняк - просто не існує...
Я просто згадав його, як персонаж кінофільму (ще чорно-білого), який дивився у дитинстві - там його спалили...
Схвалюємо.
Наступний?
Украина 8-ь лет недооценивала врага.
Результат не столько начавшаяся полномасштабная война, сколько потери в ней - военные, гражданские, промышленность, экономика, города, территории. Все эти потери именно из-за недооценки врага.
Треба бити превентивно.
І тим більше не проявляти слабкість бо для психології гоблінів якими населена рф це сигнал діяти і наносити удар.
И ликвидируйте угрозу, пока угроза не ликвидировала Вас.