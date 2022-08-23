До ядерних погроз Кремля треба ставитися серйозно, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що до можливості використання Росією ядерної зброї слід ставитися серйозно. За її словами, Захід постійно нагадує РФ, що це веде до загального знищення.

Про це Оллонгрен заявила у коментарі Європейській правді у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми чуємо ядерну риторику, що звучить із Кремля. І я вважаю, що це неприпустима для нас розкіш – сприймати цю загрозу легковажно. У Росії є і ядерна зброя, і тактика її використання, тому ми маємо брати до уваги, що в якийсь момент вони можуть її використати" – сказала міністерка.

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За її словами, необхідно зробити все, щоб запобігти використанню ядерної зброї, бо це буде катастрофою для всіх.

"Але ставитися до такої можливості варто дуже серйозно. Виключати цього не можна – так само, як і використання хімічної та бактеріологічної зброї", – наголосила міністерка.

"Ми постійно нагадуємо росіянам, що вони погодилися ніколи не використовувати ядерну зброю, тому що вона веде до взаємного знищення. Тому ми їм про це нагадуємо і водночас робимо все, щоб запобігти цьому", – заявила вона.