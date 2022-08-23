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Протягом 22 серпня на південному напрямку знищено 17 окупантів, 1 ЗРК Бук, 1 мінометний комплекс, 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

південь

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки 22 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, не має змін ані в складі сил, а ні в їх позиціях.

Скутий на суходолі, противник зосереджений на дистанційних обстрілах та авіаційних ударах.

Протягом дня ракетами повітряного базування атаковано Одещину і Миколаївщину. В першому випадку йшлося про Х-59 та об’єкт інфраструктури регіону, в другому – ракета Х-31 спрямована в район Коблевого збита силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань нема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півдні ЗСУ відбили ворожий штурм, - ОК "Південь"

Гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат.

Натомість, наші авіаційні удари по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів, мали переконливий результат.

У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечено втрати ворога в кількості 17 рашистів, 1 зенітно-ракетного комплексу "Бук", 1 буксированого мінометного комплексу "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 серпня на південному напрямку знищено 75 окупантів, 1 САУ "Гіацинт", 2 танки, 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці.

В Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно-безпечних для себе районах,4 ракетоносії, серед яких 1 підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр".

Ще раз нагадуємо про необхідність дотримання алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги, уважність до імовірності артилерійських обстрілів на Миколаївщині, Херсонщині, Нікопольщині, Криворіжжі, неприпустимості нехтування небезпекою".

Автор: 

Миколаївська область (2310) Одеська область (3356) ЗСУ (7721) Херсонська область (5955)


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23.08.2022 02:07 Відповісти
зелені нам ******* ротом....
то викопувати ту машин гвері, як батько казали, на крайняк, чи це ще не крайняк?
мамо, я іноді слухняний Ваш син..
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23.08.2022 04:52 Відповісти
як Ви скажете - "ні", то я не послухаюсь...
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23.08.2022 04:57 Відповісти
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:24 Відповісти
 
 