Протягом 22 серпня на південному напрямку знищено 17 окупантів, 1 ЗРК Бук, 1 мінометний комплекс, 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки 22 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, не має змін ані в складі сил, а ні в їх позиціях.

Скутий на суходолі, противник зосереджений на дистанційних обстрілах та авіаційних ударах.

Протягом дня ракетами повітряного базування атаковано Одещину і Миколаївщину. В першому випадку йшлося про Х-59 та об’єкт інфраструктури регіону, в другому – ракета Х-31 спрямована в район Коблевого збита силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань нема.

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Гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат.

Натомість, наші авіаційні удари по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів, мали переконливий результат.

У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечено втрати ворога в кількості 17 рашистів, 1 зенітно-ракетного комплексу "Бук", 1 буксированого мінометного комплексу "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

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Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці.

В Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно-безпечних для себе районах,4 ракетоносії, серед яких 1 підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр".

Ще раз нагадуємо про необхідність дотримання алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги, уважність до імовірності артилерійських обстрілів на Миколаївщині, Херсонщині, Нікопольщині, Криворіжжі, неприпустимості нехтування небезпекою".