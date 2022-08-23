Польща та Україна працюють над новою угодою про зміцнення взаємовідносин, - офіс Дуди

Польща і Україна працюють над новим договором, який ще більше зміцнить взаємні відносини. Варшава допомагає і продовжуватиме допомагати Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskier Radio 24.

Про це заявив під час візиту до Києва глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.

"У Польщі щодо України немає іншого порядку денного; вона практично говорить однією мовою з Україною, тому що ми розуміємо, що захист України - це і захист Польщі", - заявив радник президента Дуди.

В Україні Кумоч взяв участь у засіданні групи "Київська ініціатива", де також були присутні держсекретарі та радники президентів України, Польщі, Естонії, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

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