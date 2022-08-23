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Польща та Україна працюють над новою угодою про зміцнення взаємовідносин, - офіс Дуди

польща

Польща і Україна працюють над новим договором, який ще більше зміцнить взаємні відносини. Варшава допомагає і продовжуватиме допомагати Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskier Radio 24.

Про це заявив під час візиту до Києва глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.

"У Польщі щодо України немає іншого порядку денного; вона практично говорить однією мовою з Україною, тому що ми розуміємо, що захист України - це і захист Польщі", - заявив радник президента Дуди.

В Україні Кумоч взяв участь у засіданні групи "Київська ініціатива", де також були присутні держсекретарі та радники президентів України, Польщі, Естонії, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

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Автор: 

Польща (8669) співпраця (1069)


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Топ коментарі
+8
держсекретарі та радники президентів України, Польщі, Естонії, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Джерело:

Приймайте Україну до НАТО
А то всі у НАТО , а Україна захищає Европу і не в НАТО . Негоже так !!!
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23.08.2022 02:08 Відповісти
+7
Україна та Польща мають бути ядерними. і Балтика. доки в росії не буде розуміння шо хтось може шваркнуть, не буде нікому спокою
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23.08.2022 02:35 Відповісти
+6
Ты походу попутал с расия 24
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23.08.2022 02:06 Відповісти
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Вільна Польська! Или я шо-то не то?
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23.08.2022 01:57 Відповісти
Ты походу попутал с расия 24
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23.08.2022 02:06 Відповісти
Швидко вибачаюсь, вправ мене
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23.08.2022 02:10 Відповісти
та лано - видохніть...
не бачу кацапні.
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23.08.2022 02:51 Відповісти
Ти мені у Харкові не розказуй - де ти шо бачишь
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23.08.2022 02:58 Відповісти
а де я тобі за Харків шо розсказував?
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23.08.2022 03:48 Відповісти
перешли мій коммент тобі за Харків
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23.08.2022 03:50 Відповісти
розумію ти, харковчанин, під кацапською бомбежкою....
срать на всіх кого бачиш тільки не треба....
в 2024му за на поржать клади знову і вінувать всіх, тільки не себе...
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23.08.2022 04:00 Відповісти
А чо ты решил, шо я поржать? Братан, жду тебя в гости, я один в квартире, топи ко мне погуляем. телефон 0980122668
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23.08.2022 04:14 Відповісти
набираю...
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23.08.2022 05:10 Відповісти
ты спіздів, кущ - твій номер не набираеться,
ти піздун брехливий ротатий, кущ... - ти поц.
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23.08.2022 05:12 Відповісти
Набирай, я все проверил. Номер правильный
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23.08.2022 05:14 Відповісти
Давай тебя наберу, кидай цифры
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23.08.2022 05:17 Відповісти
в тебе мій номер відобразився - передзвони, чекаю...
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23.08.2022 05:36 Відповісти
піздун веселий - 0980122668
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23.08.2022 05:38 Відповісти
олежа - ти гребаний брехун...
під номером 0980122668
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23.08.2022 05:41 Відповісти
олежа - ти смелий кoцап?
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23.08.2022 05:42 Відповісти
Чувак, меня никто не набирал. Может мне просто с Украины кто-то звонок кинуть? Шоб я этому красному шапочке рота позатикал
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23.08.2022 07:56 Відповісти
Ясно, набора не будет. Так вот закрой, свое ото и дай свои цифры
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23.08.2022 08:03 Відповісти
не сприґівай "на а давай я наберу - дай букви"..
по 0980122668 меня послалі ***** на чистой англіцкой
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23.08.2022 08:16 Відповісти
Телефон в руках устал, О, где же ты мой брат
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23.08.2022 08:12 Відповісти
ще раз - ти або ******* з номером, або мій номер в тебе є...
висвічувати свій номер на всіх?
навіть не збираюсь - ти *******, олежа?
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23.08.2022 08:19 Відповісти
Цифры свои дай, индеец, ты меня достал
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23.08.2022 08:22 Відповісти
такі як ти дав? - 1234567890 - набірай каубой...
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23.08.2022 08:26 Відповісти
Набираю.
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23.08.2022 08:28 Відповісти
йолоп, ну шо тобі відповіли
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23.08.2022 08:30 Відповісти
Ты придурок?
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23.08.2022 08:30 Відповісти
Реально придурок
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23.08.2022 08:34 Відповісти
о де ж ти мій брат? - телефон в руці змерз...
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23.08.2022 08:29 Відповісти
Слышишь, лохмандей, я жду звонка еще минут 15. По своему правильному номеру. Если ты еще шо-то хочешь, я всегда рад и щаслив встретиться и обсудить.
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23.08.2022 08:20 Відповісти
чекай 23 хвилини і не рухайся, бо помішаеш і зіб'еш карму
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23.08.2022 08:24 Відповісти
ni ni vse to, baran....
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23.08.2022 04:04 Відповісти
Братан, в 21-м веке я всьо могу перевести даже на ********
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23.08.2022 04:52 Відповісти
бурят тобі братан ...
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23.08.2022 05:43 Відповісти
я ж тебе набрав - передзвони, полупідар.
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23.08.2022 05:49 Відповісти
Не ври, сыкуняка, ты меня не набирал
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23.08.2022 08:32 Відповісти
Не ври, сыкуняка - ти збрехав з номером.
твої відповіді у мене не відображаються, як і мої в тебе... - Цензор +.
сидіти на гілці і чекати на твої викиди? - бажання ноль...
so how about just stop being idiots?
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23.08.2022 08:58 Відповісти
Идиот, шоб ты понимал, это греческое слово и означает человека, который не ходит на Агору и не выбирает правителя. Так вот, я правителя выбирал, да не выбрал
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23.08.2022 09:05 Відповісти
Я тобі не брехав, бо немає сенсу
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23.08.2022 10:29 Відповісти
а офіс ОПи нам нічого не хоче прокоментувати? 👿
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23.08.2022 06:31 Відповісти
держсекретарі та радники президентів України, Польщі, Естонії, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Джерело:

Приймайте Україну до НАТО
А то всі у НАТО , а Україна захищає Европу і не в НАТО . Негоже так !!!
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23.08.2022 02:08 Відповісти
Німці і французи будуть воювати за Україну навіть в НАТО?
Не смішіть!

Річ Посполита 2 -
конфедиративна Держава Польщі, України, Литви та Білорусі
із національними арміями під єдиним командуванням
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23.08.2022 06:14 Відповісти
подивіться на захід - друзі там.
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23.08.2022 02:33 Відповісти
Україна та Польща мають бути ядерними. і Балтика. доки в росії не буде розуміння шо хтось може шваркнуть, не буде нікому спокою
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23.08.2022 02:35 Відповісти
проста логіка
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23.08.2022 03:07 Відповісти
пацифісти дійдуть до цього всеодно. рано чи пізно!
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23.08.2022 03:10 Відповісти
Фізики, хіміки та біологи можуть запропонувати дуже багато неядерних варіантів масового знищення. І невідомо що страшніше і дієвіше...
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23.08.2022 03:13 Відповісти
і да - ви коли клованів відбулавлююєте - пугаєте весь лічний состав своєю ************...
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23.08.2022 02:36 Відповісти
Кацапы шарахаются от украино-польского союза как черт от ладана
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23.08.2022 03:43 Відповісти
США мають надати нам ядерну зброю
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23.08.2022 04:16 Відповісти
якшо путін готовий лукі штурмовик під ядерний ********* обладнати, чому буксує США?
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23.08.2022 04:21 Відповісти
"Кущ" зник - це чі кацапська пройоба чі просто ссикун ротатий...
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23.08.2022 05:23 Відповісти
палити кацапню в ноль.
хто і як це буде робити не має значення..
після спалювання кацапскх собак - буде шана всім,
на сьогодні задача одна - палити, колоти, різати, рвати кацапню.....
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23.08.2022 06:42 Відповісти
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23.08.2022 07:40 Відповісти
влада все одне хоче шашликі - а як такими мордяками не хотіти?
шо не клоп, то жирний і то желудок!
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23.08.2022 07:46 Відповісти
У Дуди теж офіс. Ось кого копіює клоун.
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23.08.2022 07:54 Відповісти
Але єримака в нього нема
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23.08.2022 07:59 Відповісти
так, треба більше спільних проєктів,
разом будемо сильніші
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23.08.2022 11:45 Відповісти
 
 