Польща та Україна працюють над новою угодою про зміцнення взаємовідносин, - офіс Дуди
Польща і Україна працюють над новим договором, який ще більше зміцнить взаємні відносини. Варшава допомагає і продовжуватиме допомагати Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskier Radio 24.
Про це заявив під час візиту до Києва глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.
"У Польщі щодо України немає іншого порядку денного; вона практично говорить однією мовою з Україною, тому що ми розуміємо, що захист України - це і захист Польщі", - заявив радник президента Дуди.
В Україні Кумоч взяв участь у засіданні групи "Київська ініціатива", де також були присутні держсекретарі та радники президентів України, Польщі, Естонії, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
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не бачу кацапні.
срать на всіх кого бачиш тільки не треба....
в 2024му за на поржать клади знову і вінувать всіх, тільки не себе...
ти піздун брехливий ротатий, кущ... - ти поц.
під номером 0980122668
по 0980122668 меня послалі ***** на чистой англіцкой
висвічувати свій номер на всіх?
навіть не збираюсь - ти *******, олежа?
твої відповіді у мене не відображаються, як і мої в тебе... - Цензор +.
сидіти на гілці і чекати на твої викиди? - бажання ноль...
so how about just stop being idiots?
Приймайте Україну до НАТО
А то всі у НАТО , а Україна захищає Европу і не в НАТО . Негоже так !!!
Не смішіть!
Річ Посполита 2 -
конфедиративна Держава Польщі, України, Литви та Білорусі
із національними арміями під єдиним командуванням
хто і як це буде робити не має значення..
після спалювання кацапскх собак - буде шана всім,
на сьогодні задача одна - палити, колоти, різати, рвати кацапню.....
шо не клоп, то жирний і то желудок!
разом будемо сильніші